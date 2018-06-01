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 Политика Украины, Общество
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Все про:Днепр_город (2407) Чубаров (680) Филатов (231)

 В Днепре Соборную мечеть вернут крымскотатарскому народу - Филатов и Чубаров подписали меморандум о сотрудничестве

1 июня мэр Днепра Борис Филатов и председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подписали меморандум о сотрудничестве.

 Ключевым пунктом соглашения является решение вопроса о передаче здания Екатеринославской соборной мечети крымскотатарскому народу, сообщает пресс-служба горсовета.

"Мы рады видеть наших близких друзей у себя в гостях. Мы подписываем меморандум о сотрудничестве, в котором будут урегулированы наши дальнейшие взаимоотношения. Прежде всего, о передаче здания мечети крымскотатарском народу. Мы восстанавливаем историческую справедливость. И во избежание спекуляций, подчеркну: никакие интересы не пострадают. Ситуация будет win-win ", - сказал Борис Филатов.
Так, после передачи здания Соборной мечети отреставрируют и вернут ей первозданный вид. В помещении планируют создать культурный центр крымскотатарского народа.

Как известно, Екатеринославскую соборную мечеть построили еще в начале ХХ в. Однако после войн и революций прошлого века ее изъяли у мусульманской общины. На протяжении многих лет помещение использовали в различных целях. Вопрос возвращения здания неоднократно рассматривали на разных уровнях. Сейчас в историческом сооружении располагается детская спортивная школа олимпийского резерва.

Чтобы защитить интересы каждой из сторон, в мэрии также разработают пошаговый план переезда учебного заведения. Со своей стороны представители крымскотатарского народа для переноса спортивной школы в новое помещение планируют подключить турецкие средства и специалистов.
Председатель Меджлиса Рефат Чубаров убежден: возвращение мечети еще больше объединит город. По его словам, сейчас именно Днепр является местом, где укрепляется Украина.


"Для нас, крымских татар, является очень важным укрепление Украины во всех сферах ее жизнедеятельности. Мы ценим город Днепр через призму Крыму. Если бы в 2014 году здесь не организовали сопротивление дальнейшей российской агрессии, могло бы случиться так, что мы сегодня просто перестали бы думать о возвращении в Крым. Мы ценим общину Днепра - разную по этническим и религиозным признакам. Поэтому мы вместе сделаем все, чтобы дети, которые учатся сейчас и будут учиться в спортивной школе дальше, получили достойные условия", - отметил Рефат Чубаров.

Меморандум, который подписали бессрочно, среди прочего декларирует новые возможности для расширения сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Речь идет об укреплении взаимопонимания между религиозными организациями различных вероисповеданий, защите прав и законных интересов мусульманской общины.

Источник: https://censor.net.ua/n3069280
 
   
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Чтоб спортмЭнам-пионЭрам было где переодеться. )
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Президент Украины Петро Порошенко и видные члены БПП начали активно скупать недвижимость в Испании и выводить свои активы из Украины. Об этом сообщает издание Страна.уа.
Журналисты и эксперты уверены, что Порошенко хорошо понимает конец игры и уже готовит плацдарм для бегства со страны.
Стоит отметить, что у Порошенко и его подельника И.Кононенко уже были замки в Испании, однако только за последний месяц главари группировки БПП купили себе еще по одной вилле.
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Фигня это все, скупать надо там, откуда не выдают, Израиль например.
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Авакову не нравится Израиль, он купил в Италии, будку с 26 комнатами. Даже хвастался, что за дешево.
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Вірити ахметовській "сранє" -- це треба бути або дурнем, або кацапом. А Ви хто?
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Культовое сооружение может передаваться той или иной конфессии? А зачем мечеть именно народу? Чтобы только крымские татары определяли, кто из мусульман там может молиться, кто нет?
В общем, характерный пример того, как они будут себя вести после освобождения Крыма, если их мечты про автономию реализуются...
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Действительно, мечети везде принадлежат местной мусульманской умме (общине) куда вхотят все мусульмане независимо от национальности. В исламе вообще не признаётся национальность, весь Мир делится на правоверных и неверных
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Лох должен страдать) Какой-то ихняя шишка, Умеров вроде, высрал что они должны сами решать с кем быть - Россией, Украиной, или Турцией. Еще повезет если Херсонскую обл. не отнимут))

Это же почетно - надуть кафиров.
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Рад за Днепр. Действительно, "сейчас именно Днепр является местом, где укрепляется Украина".
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Что ж, днепровцев можно поздравить - это первый шаг к построению крымско-татарской автономии в Днепропетровской области... Чего там ждать освобождения Крыма - надо ковать железо, пока горячо... Не забудьте поклониться Филатову в пояс или по пояс...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Днепре Соборную мечеть вернут крымскотатарскому народу - Филатов и Чубаров подписали меморандум о сотрудничестве
 
 
 
 
 
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