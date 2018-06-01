 В Днепре Соборную мечеть вернут крымскотатарскому народу - Филатов и Чубаров подписали меморандум о сотрудничестве

Ключевым пунктом соглашения является решение вопроса о передаче здания Екатеринославской соборной мечети крымскотатарскому народу, сообщает пресс-служба горсовета.

"Мы рады видеть наших близких друзей у себя в гостях. Мы подписываем меморандум о сотрудничестве, в котором будут урегулированы наши дальнейшие взаимоотношения. Прежде всего, о передаче здания мечети крымскотатарском народу. Мы восстанавливаем историческую справедливость. И во избежание спекуляций, подчеркну: никакие интересы не пострадают. Ситуация будет win-win ", - сказал Борис Филатов.

Так, после передачи здания Соборной мечети отреставрируют и вернут ей первозданный вид. В помещении планируют создать культурный центр крымскотатарского народа.

Как известно, Екатеринославскую соборную мечеть построили еще в начале ХХ в. Однако после войн и революций прошлого века ее изъяли у мусульманской общины. На протяжении многих лет помещение использовали в различных целях. Вопрос возвращения здания неоднократно рассматривали на разных уровнях. Сейчас в историческом сооружении располагается детская спортивная школа олимпийского резерва.

Чтобы защитить интересы каждой из сторон, в мэрии также разработают пошаговый план переезда учебного заведения. Со своей стороны представители крымскотатарского народа для переноса спортивной школы в новое помещение планируют подключить турецкие средства и специалистов.

Председатель Меджлиса Рефат Чубаров убежден: возвращение мечети еще больше объединит город. По его словам, сейчас именно Днепр является местом, где укрепляется Украина.



"Для нас, крымских татар, является очень важным укрепление Украины во всех сферах ее жизнедеятельности. Мы ценим город Днепр через призму Крыму. Если бы в 2014 году здесь не организовали сопротивление дальнейшей российской агрессии, могло бы случиться так, что мы сегодня просто перестали бы думать о возвращении в Крым. Мы ценим общину Днепра - разную по этническим и религиозным признакам. Поэтому мы вместе сделаем все, чтобы дети, которые учатся сейчас и будут учиться в спортивной школе дальше, получили достойные условия", - отметил Рефат Чубаров.

Меморандум, который подписали бессрочно, среди прочего декларирует новые возможности для расширения сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Речь идет об укреплении взаимопонимания между религиозными организациями различных вероисповеданий, защите прав и законных интересов мусульманской общины.