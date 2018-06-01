 Состояние Балуха тяжелое, он физически истощен, - архиепископ Климент

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым реалии", об этом 1 июня сказал архиепископ Симферопольский и Крымский ​Климент.

"Состояние Владимира тяжелое. Как себя человек может чувствовать через столько дней голодовки? Владимир находится в физическом истощении. У него нет сил. Во время судебного заседания (31 мая. – Ред.) он постоянно пил воду", – сказал Климент.

По словам адвоката Балуха Дмитрия Динзе, в подконтрольном Кремлю Раздольненском районном суде 31 мая сторона обвинения закончила предоставлять доказательства по делу украинского активиста Владимира Балуха.

Адвокаты настаивали, что это позволит определить, были ли удары со стороны начальника ИВС, которые могли бы спровоцировать Балуха на ответную реакцию.

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Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

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Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

19 марта подконтрольный Кремлю "Раздольненский районный суд" избрал для Владимира Балуха меру пресечения в этом деле в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года. Министерство иностранных дел Украины неоднократно требовало освободить Балуха и сообщить о состоянии его здоровья.

Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта.

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