 Львов получил 35 млн евро на мусороперерабатывающий завод и рекультивацию Грибовичской свалки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт мэрии.

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Как заявил во время церемонии подписания мэр города Андрей Садовый, работы по строительству мусороперерабатывающего комплекса начнутся уже в этом году.

"Сегодня мы получили стопроцентную гарантию наличия средств. Имея средства, в этом году планируем начать процесс строительства завода. Срок строительства - два года. Также хотим начать полномасштабные процессы по рекультивации полигона. Это сложный комплекс. Работы будут продолжаться до 5 лет", - отметил Садовый.

В соответствии с подписанными соглашениями, пакет финансирования включает 13-летний кредит ЕБРР в размере 20 млн. евро под гарантию города, инвестиционный грант в размере до 10 млн евро от Восточноевропейского фонда энергоэффективности и окружающей среды (E5P), который возвращать не нужно, а также льготный кредит в размере 5 млн евро от Фонда чистых технологий (ФЧТ).

Эти средства город использует для того, чтобы построить первый в Украине завод по глубокой переработке твердых бытовых отходов, а также провести рекультивацию Грибовичского полигона. Львов также намерен внедрить лучшие подходы к вторичной переработке и управлению отходами.

Из 25 млн евро кредита от ЕБРР 21,5 млн евро - это бюджет первого этапа строительства мусороперерабатывающего комплекса.

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Напомним, проблемы с вывозом мусора у Львова продолжаются с середины 2016 года после закрытия городской свалки, на которой 30 мая 2016 года вспыхнул масштабный пожар.



После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошло смещение мусора, под которое попали трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия "Збиранка".



31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не нашли.



По факту пожара на Грибовчиской свалке СБУ начала уголовное производство. В то же время городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что пожар на свалке начался в результате поджога.