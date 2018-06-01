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 Политика Украины, Экономика
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Все про:ЕБРР (196) Львов (3202) мусор (395) свалка (138)

 Львов получил 35 млн евро на мусороперерабатывающий завод и рекультивацию Грибовичской свалки

Власти Львова в пятницу в Киеве подписали соглашения о привлечении в общей сложности 35 млн евро на реализацию проекта обращения с твердыми бытовыми отходами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт мэрии.

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Как заявил во время церемонии подписания мэр города Андрей Садовый, работы по строительству мусороперерабатывающего комплекса начнутся уже в этом году.

"Сегодня мы получили стопроцентную гарантию наличия средств. Имея средства, в этом году планируем начать процесс строительства завода. Срок строительства - два года. Также хотим начать полномасштабные процессы по рекультивации полигона. Это сложный комплекс. Работы будут продолжаться до 5 лет", - отметил Садовый.

В соответствии с подписанными соглашениями, пакет финансирования включает 13-летний кредит ЕБРР в размере 20 млн. евро под гарантию города, инвестиционный грант в размере до 10 млн евро от Восточноевропейского фонда энергоэффективности и окружающей среды (E5P), который возвращать не нужно, а также льготный кредит в размере 5 млн евро от Фонда чистых технологий (ФЧТ).

Эти средства город использует для того, чтобы построить первый в Украине завод по глубокой переработке твердых бытовых отходов, а также провести рекультивацию Грибовичского полигона. Львов также намерен внедрить лучшие подходы к вторичной переработке и управлению отходами.

Из 25 млн евро кредита от ЕБРР 21,5 млн евро - это бюджет первого этапа строительства мусороперерабатывающего комплекса.

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Напомним, проблемы с вывозом мусора у Львова продолжаются с середины 2016 года после закрытия городской свалки, на которой 30 мая 2016 года вспыхнул масштабный пожар.

После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошло смещение мусора, под которое попали трое спасателей и эколог львовского коммунального предприятия "Збиранка".

31 мая трех спасателей нашли мертвыми. Тело коммунальщика до сих пор не нашли.

По факту пожара на Грибовчиской свалке СБУ начала уголовное производство. В то же время городской голова Львова Андрей Садовый заявил, что пожар на свалке начался в результате поджога.

Источник: https://censor.net.ua/n3069266
 
 
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Нарешті. Тепер головне щоб не розпиляли.
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Кредит ЕБРР украсть очень сложно, оттуда и заебэеэрить могут.
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На мою думку, ці кошти х-ло, використовуючи свої "консерви" в ЕБРР, кинув садомазопомочі на вибори. Ці "консерви" і будуть контролювати цільовість використання кредиту.
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Надо из Днепра возить мусор во Львов и наш город тоже получит 35 млн евро на мусороперерабатывающий завод .
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Надеюсь в этот раз садовой не просрет эти деньги?
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Будуть, будуть... Тут головне, щоб гроші пішли куди треба а не Садовому на бариші.
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А мне вот интересно как сейчас и в течении следующих двух лет будут решать проблему бытовых отходов во Львове? Если меня память не подводит в прошлом году разве что в Харьков львовский мусор не вывозили.
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Сміттєспалювальний завод Шпіттелау (нім. Müllverbrennungsanlage Spittelau) теплогенеруючий завод на березі Дунайського каналу у дев'ятому районі Відня, що використовується для централізованого теплопостачання. Являє собою поєднання корисних, художніх якостей та зпроектований за новітніми технологіями очищення повітря, та переробки відходів, що зменшують вплив на навколишнє середовище. Будівництво заводу було завершено у 1971 році.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛьвов получил 35 млн евро на мусороперерабатывающий завод и рекультивацию Грибовичской свалки
 
 
 
 
 
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