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 Общество
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Все про:Днепр_город (2407) мусор (395)

 В ближайшее время проблема вывоза мусора из дворов в Днепре будет решена, - Филатов

С начала лета вывозом мусора в Днепре занимаются коммунальные предприятия "Жилсервис-2" и "Жилищное хозяйство Самарского района".

 Они заключили договоры подряда на транспортировку отходов с ООО "Экосфера Днепр", сообщили в пресс-службе мэрии.

Мэр Борис Филатов отметил: в ближайшее время проблема вывоза мусора из дворов будет решена. Тариф для горожан не изменится.

Сейчас временный подрядчик предоставил 22 мусоровоза. Эти спецмашины марок Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Ford существенно отличаются от устаревшей техники бывшего перевозчика - "ДНЕПРОКОММУНТРАНС".
"Бывший подрядчик не мог справиться с объемами мусора и не собирался вкладывать средства в приобретение новой техники и заменять контейнеры. Он не принял это предложение. Однако наша задача - результат. Поэтому 22 новых мусоровоза выходят на линию. В ближайшее время приедут еще 15 коммунальных мусоровозов, которые будут принадлежать непосредственно городу. В Днепре будут работать почти 40 мусоровозов, и новая техника поможет решить вопрос вывоза отходов", - заявил Борис Филатов.

Все 22 мусоровоза соответствуют экологическому стандарту Евро-5. В них выше, чем в старых машинах, степень сжатия отходов. Эти спецавтомобили также имеют функцию задней загрузки и защитные поддоны от протекания.

Мэр Днепра подчеркнул, что сейчас в стране недостаток мусоровозов, и с этой проблемой сталкиваются и другие города, не только Днепр. Он также призвал к сотрудничеству предпринимателей, которые готовы вкладывать средства в мусорный бизнес.

"Высокая конкуренция только улучшит качество услуг. Монополии на вывоз мусора в Днепре не будет ", - добавил Борис Филатов.
Ранее город также приобрел 6 тыс. контейнеров для отходов.

В ближайшее время проблема вывоза мусора из дворов в Днепре будет решена, - Филатов 01

В ближайшее время проблема вывоза мусора из дворов в Днепре будет решена, - Филатов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3069263
 
 
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В місті стало чистіше.. Сміття прибирають регулярно.. Сміттєвози - нові.. Не зрозумів тільки чому сміттєві контейнери пластикові - спалять їх дуже швидко..
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Дешевле, легче, долговечнее - во всем лучше железных...
Ну а про антивальдальность - звиняйте, у буржуев это не настолько насущная проблема.
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то раньше с%ал Колома, ща уехал... шучу. логично было бы показать результаты тендера, но ладно, всем пофигу. при этом не сомневаюсь, что Филатов особо не наварился, но это не должно замыкаться на личности.
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Скоро поменяют. У нас неделю назад поменяли .
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не спалять, як на мене, то набагато страшніше коли їх перевантажують
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Наладить железнодорожную перевозку.
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Убейся об стенку! При чем тут Львов и твой выпук?
У Львова была проблема куда вывозить, а не чем вывозить!
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Тю. Вантажите на фури і висипаєте на узбіччях в інших областях. Садового поспитайте.
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мост сделали процентов на 30, все сроки прошли, денег естественно нет, заменяют подрядчика, что случилось с прошлым неизвестно
набережную раздолбали полностью должны были сделать велодорожки и новый асфальт, по факту раздолбали старый и установили бордюрный камень и все, тут он даже не говорит ни о каких сроках просто забросили и так оно и стоит, деньги естественно распиздили.
а теперь попробуйте спросить у Филатова в фейсбуке про мост или про набережную, или про десятки других не доделаных проектов, вместо ответа получите бан или бан+нахер пошлет открытым текстом
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За бордюры не скажу, а с мостом вскрылись махинации подрядчика с качеством материалов. Закономерно был послан нахер. А по закону новый тендер только через 45 дней - отсюда и задержка. Кстати, с сегодня мост опять начинают готовить к закрытию, и закрыт будет с июля. Так что не все так уныло. Ну то, что Борюся тип хамоватый - так это да, но мне с ним не лобызаться, лишь бы жизнь в городе наладил. Пока устраивает меня на 70% - абсолютный рекорд
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да уныло, блин. Уныло. Что-то делается, но крадётся значительно больше. А ведь это уже даже не государственные деньги, то есть, не те, которые нам Киев давал. Это наши, местные.. А вот тратят их, увы, по старой схеме. В основном - в карманы.. Для виду конечно что-то делают, ну чтоб совсем уж к уголовной ответственности не притянули. Но по факту - как было, так и есть, слегка подрисовали свежей краской декорации.
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Заипали Днепряне к себе из Запорожья контейнеры повывозили, теперь у нас по одному стоит и рядом кучка...
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Арпгументируй. Кто у кого чего повывозил?
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а днепряне тут при чём? Я не вывозил ваши контейнеры, мои родители и дети - тоже не вывозили. Соседи и сослуживцы - не вывозили. А мы все днепряне. О чём вы?
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А вот интересно, чем так близок этот район Днепра Самаре? ("Жилищное хозяйство Самарского района")
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Ну наверное потому, что располагается по обе стороны р.Самара, впадающей в Днепр? Не?
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Люди не в курсе, что есть такая река))
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Самара протекает в черте города. Ж/м Северный например. Там огромный разлив Самары. О чём собственно вопрос ваш был?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ ближайшее время проблема вывоза мусора из дворов в Днепре будет решена, - Филатов
 
 
 
 
 
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