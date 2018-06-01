 В ближайшее время проблема вывоза мусора из дворов в Днепре будет решена, - Филатов

Они заключили договоры подряда на транспортировку отходов с ООО "Экосфера Днепр", сообщили в пресс-службе мэрии.

Мэр Борис Филатов отметил: в ближайшее время проблема вывоза мусора из дворов будет решена. Тариф для горожан не изменится.

Сейчас временный подрядчик предоставил 22 мусоровоза. Эти спецмашины марок Mercedes, Volvo, Scania, MAN, Ford существенно отличаются от устаревшей техники бывшего перевозчика - "ДНЕПРОКОММУНТРАНС".

"Бывший подрядчик не мог справиться с объемами мусора и не собирался вкладывать средства в приобретение новой техники и заменять контейнеры. Он не принял это предложение. Однако наша задача - результат. Поэтому 22 новых мусоровоза выходят на линию. В ближайшее время приедут еще 15 коммунальных мусоровозов, которые будут принадлежать непосредственно городу. В Днепре будут работать почти 40 мусоровозов, и новая техника поможет решить вопрос вывоза отходов", - заявил Борис Филатов.

Все 22 мусоровоза соответствуют экологическому стандарту Евро-5. В них выше, чем в старых машинах, степень сжатия отходов. Эти спецавтомобили также имеют функцию задней загрузки и защитные поддоны от протекания.

Мэр Днепра подчеркнул, что сейчас в стране недостаток мусоровозов, и с этой проблемой сталкиваются и другие города, не только Днепр. Он также призвал к сотрудничеству предпринимателей, которые готовы вкладывать средства в мусорный бизнес.

"Высокая конкуренция только улучшит качество услуг. Монополии на вывоз мусора в Днепре не будет ", - добавил Борис Филатов.

Ранее город также приобрел 6 тыс. контейнеров для отходов.