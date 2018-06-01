 Юнкер призвал "покончить с травлей России"

Об этом говорится в заявлении президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, пишет британская газета The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.net.

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"Я считаю, мы должны восстановить связи с Россией. Я не очень доволен их нынешним состоянием", - заявил он, добавив при этом, что Брюссель "никогда не примет то, что Россия сделала с Крымом или восточной Украиной".

При этом Юнкер зачем-то сообщил - "мы должны помнить", что территория всего Европейского Союза около 5,5 млн кв. км, а России - 70,5 млн кв. км (на самом деле площадь РФ - около 17,1 млн кв. км. - Ред.).

"Так что мы должны вернуться к - не скажу, что нормальным отношениям с Россией, но есть много сфер, где мы можем лучше кооперироваться: исследования, инновации и так далее. Не забывая о наших различиях и разногласиях. Но с этой травлей России пора заканчивать", - сделал вывод еврочиновник.

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Такие комментарии, пишет The Guardian, "многих удивят в Великобритании", где правительство настроено жестко по отношению к РФ после дела Скрипаля, или в Нидерландах, обвинивших Кремль в трагедии рейса МН17. Кроме того, из-за подобных заявления Юнкера в Вашингтоне "некоторые чиновники нахмурятся", добавили в издании.