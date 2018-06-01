EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 За рубежом
  6855  145
Все про:Россия (69468) Евросоюз (11894) Юнкер (144)

 Юнкер призвал "покончить с травлей России"

Президент Еврокомиссии считает, что пора реанимировать отношения ЕС с путинским режимом - учитывая географические габариты и влияние России.

Об этом говорится в заявлении президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, пишет британская газета The Guardian, сообщает  Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.net.

Читайте: Сегодня Россия оказалась в тотальной изоляции, - Порошенко

"Я считаю, мы должны восстановить связи с Россией. Я не очень доволен их нынешним состоянием", - заявил он, добавив при этом, что Брюссель "никогда не примет то, что Россия сделала с Крымом или восточной Украиной".

При этом Юнкер зачем-то сообщил - "мы должны помнить", что территория всего Европейского Союза около 5,5 млн кв. км, а России - 70,5 млн кв. км (на самом деле площадь РФ - около 17,1 млн кв. км. - Ред.).

"Так что мы должны вернуться к - не скажу, что нормальным отношениям с Россией, но есть много сфер, где мы можем лучше кооперироваться: исследования, инновации и так далее. Не забывая о наших различиях и разногласиях. Но с этой травлей России пора заканчивать", - сделал вывод еврочиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готовит предложения для ЕС и США относительно усиления санкций против РФ, - зампредставителя Президента в АРК Гданов

Такие комментарии, пишет The Guardian, "многих удивят в Великобритании", где правительство настроено жестко по отношению к РФ после дела Скрипаля, или в Нидерландах, обвинивших Кремль в трагедии рейса МН17. Кроме того, из-за подобных заявления Юнкера в Вашингтоне "некоторые чиновники нахмурятся", добавили в издании.

Источник: https://censor.net.ua/n3069261
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
если бы не Украина и не поддержка США и Британии взбеленившееся хуйло давно бы жарило гейробюргеров в их жирные и напудренные задницы
 показать весь комментарий
 
 
к сожалению пока кацапы не начнут бомбить европу , то эти жирные гейропейские бошки ничего этого не поймут ..
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас пришел из стационара ----Лежин парень вместе со мной в палате -- боец АТО --37 лет , ранение , контузия --- все от России -- от ее оружия и обдроченцев России .... Он был в Славянске , Ясиноватой , Дебальцево и Донецке на шахте Бутовка --- воевал за нас и Украину ..... Здоровья уже нет --- но сказал что опять пойдет освобождать Украину .... Журналисты передайте Политикам ЗАПАДА мой вопрос -- " они думают что террористы и Фашисты их пожалеют ??? " -- Юнкеру и другим политикам Запада не стыдно будет сидеть за одним столом с Путьиным и Лавровым -- убийцами десятков тысяч людей в Украине ...??? Пожалуйста передайте ...
 показать весь комментарий
 
 
Передайте пожалуйста еще -- что АКЦЕНТ московский , иркутский , чеченский , бурятский и тд . в ЭФИРЕ Донбасса --- четко слышен и его не с чем не перепутаешь и что офицерская речь российских офицеров в Украине в том же ЭФИРЕ четко различается\ от Предателей " шахтеров " -- тоже не с чем и не с кем не спутаешь......
 показать весь комментарий
 
ну сталин же сидел за одним столом с гитлером ... а им от чего стыдно ?
 показать весь комментарий
 
 
Денег нет,но вы держитесь там,Крым наш,ДАУНбасс тоже...
 показать весь комментарий
 
 
Через 5 дней после того как совки сбили пассажирский южнокорейский Боинг в Японском море, 5 сентября 1983 президент США Рейган, в связи с инцидентом подписал директиву по национальной безопасности.
Текст директивы был составлен в таком духе: «Карфаген должен быть разрушен. С безумными русскими медведями можно говорить только с позиции силы. Поэтому мы размещаем в Европе крылатые ракеты "Першинги". И не ебет».

Попутно поставки стингеров муджахедам в Афганистан...
и...
и через несколько лет перестал существовать совок...
А совок был намного покруче и погабаритней рашки...
Так, что этот Юнкер плохо выучил уроки истории. Ибо история говорит об одном, что с кремлёвскими преступниками нужно говорить только с позиции силы.
 показать весь комментарий
 
 
_Эта кремлёвская подстилка так говорит не потому, что не знает "уроки истории", а потому что за бабки он душу сатане продаст! И всю Европу. Мразь это.
 показать весь комментарий
 
 
скільки нафтових долярів коштувало це "мнєніє"?
 показать весь комментарий
 
 
ЄВРОПА МОВЧАЛА.

Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.

I ждала, хотіла лише співчутья, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на пана, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і ціла могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
 показать весь комментарий
 
 
"Проект стоимостью 22 миллиарда евро был построен в напряженных условиях всего за пять лет"

А вы говорите Крымский мост.
 показать весь комментарий
 
Из 17,1 млн кв км за Уралом 13,1 млн кв км .Так что больше чем на 3/4 или 77% московия находится на Азиатском континенте. А европейская часть московии меньше чем у ЕС.
 показать весь комментарий
 
 
Причем эти 3\4 спорные земли и на них претендует законный владелец-КИТАЙ
 показать весь комментарий
 
 
70% рашки это вечная мерзлота - территория не пригодная для проживания людей.
По населению рашка это лишь Германия + Италия...
В Европе живёт около 600 миллионов, в рашке 140...
Почему боятся лапотных, учитывая, что Европу защищают штаты?
 показать весь комментарий
 
Кацапские курьеры с чемоданами шуршат по всей Европе. А кацапобыдло тем временем клянчит у путлера помощи стоя на коленях.
 показать весь комментарий
 
 
У Газпрома, а если точнее, то у проекта Северный поток-2, начались проблемы. Во исполнение решения Стокгольмского арбитража приставы наложили обеспечительный арест на активы дочерней компании Nord Stream AG в Швейцарии. Юнкер закликав "покінчити з цькуванням Росії" - Цензор.НЕТ 8449
 показать весь комментарий
 
 
От жеж шльондра путінська, той юнкер
 показать весь комментарий
 
 
До чого ж огидна оця тварюка! Така заява говорить про те, що його шайка готова вибачити кремлівських вбивць тисяч наших людей заради своїх егоїстичних, меркантильних та сумнівних інтересів. І такі покидьки керують Європою!..
 показать весь комментарий
 
 
Согласен, хватит уже травить. Пристрелить и все
 показать весь комментарий
 
 
Происходит то чего Европа боялась - её разъедают метастазы постсоветской коррупции. Поэтому если это не остановить, уже очень скоро мы увидим пиздец Европы. И поэтому - а на хуя нам двигаться в ЕС? Выскочили из под парашки - попиздячили под Европу? Может пора уже начинать нам свой собственный проект - мы же Русь всё же.
 показать весь комментарий
 
 
Чим більше хаміє і нагліє Росія - тим більше їм всім "дружити" хочеться? Караул!..
Ще трохи, і вони знову будуть ділити Польшу ))))))))))))))))))))))))) Та вже й пора! Судети-Крим вже "повернулися" в родную говєнь. Це піпець. Готуймося, панове. Скоро оголосять, що це Україна напала на Росію.
 показать весь комментарий
 
 
очень плохая примета для Украины. отбеливание убийц все нарастает и похоже это только начало.
 показать весь комментарий
 
 
Очень плохая примета для Европы . Они должны молиться США , что до сих пор у них по улицам не гуляет пьяная вата с гармошкой .
 показать весь комментарий
 
"жираф большой - ему видней" (В.С.Высоцкий) - ну совсем уже слабый аргумент продажного политика для оправдания своей заинтересованности в грязных кремлевских деньгах..
 показать весь комментарий
 
Скажите этому имбицилу, что с таким подходом территория паРашки может еще на 5,5 ляма прирасти.
 показать весь комментарий
 
Вот, с помощью таких уродов, Европа сдала Чехию, Польшу, Австрию Гитлеру и сдала бы Финляндию, не моргнув глазом, если бы финны не были категорически против. если бы не США, то они бы и нас разменяли "Северный Поток".
 показать весь комментарий
 
 
На колени встань смерд, когда челобитную Сцарю подаешь!
И это звучит из уст президента Еврокомиссии, Карл! И это звучит на фоне обвинения Хуйла в сбитии Боинга!
P.S. Пару лет тому назад я писал о том, что ЕС будет здавать заднюю и отменит санкции. Все к этому идет. Только вот меня тогда спамили и ватой обзывали? Что теперь скажете, экперды?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЮнкер призвал "покончить с травлей России"
 
 
 
 
 
 вверх