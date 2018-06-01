 Юнкер призвал "покончить с травлей России"

Об этом говорится в заявлении президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, пишет британская газета The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.net.
"Я считаю, мы должны восстановить связи с Россией. Я не очень доволен их нынешним состоянием", - заявил он, добавив при этом, что Брюссель "никогда не примет то, что Россия сделала с Крымом или восточной Украиной".
При этом Юнкер зачем-то сообщил - "мы должны помнить", что территория всего Европейского Союза около 5,5 млн кв. км, а России - 70,5 млн кв. км (на самом деле площадь РФ - около 17,1 млн кв. км. - Ред.).
"Так что мы должны вернуться к - не скажу, что нормальным отношениям с Россией, но есть много сфер, где мы можем лучше кооперироваться: исследования, инновации и так далее. Не забывая о наших различиях и разногласиях. Но с этой травлей России пора заканчивать", - сделал вывод еврочиновник.
Такие комментарии, пишет The Guardian, "многих удивят в Великобритании", где правительство настроено жестко по отношению к РФ после дела Скрипаля, или в Нидерландах, обвинивших Кремль в трагедии рейса МН17. Кроме того, из-за подобных заявления Юнкера в Вашингтоне "некоторые чиновники нахмурятся", добавили в издании.
Текст директивы был составлен в таком духе: «Карфаген должен быть разрушен. С безумными русскими медведями можно говорить только с позиции силы. Поэтому мы размещаем в Европе крылатые ракеты "Першинги". И не ебет».
Попутно поставки стингеров муджахедам в Афганистан...
и...
и через несколько лет перестал существовать совок...
А совок был намного покруче и погабаритней рашки...
Так, что этот Юнкер плохо выучил уроки истории. Ибо история говорит об одном, что с кремлёвскими преступниками нужно говорить только с позиции силы.
Коли Україна за право життя, з катами боролась, жила і вмирала.
I ждала, хотіла лише співчутья, Європа мовчала.
Коли Україна в нерівній борбі, вся сходила кров'ю и слізьми стікала
І дружної помочі ждала собі, Європа мовчала.
Коли Україна в залізнім ярмі, робила на пана, і в ранах орала,
Коли ворушилися і скелі німі, Європа мовчала.
Коли Україна криваві жнива, зібравши для ката, сама умирала.
І з голоду навіть згубила слова, Європа мовчала.
Коли Україна життя прокляла, і ціла могилою стала,
Як сльози котилися, і в демона зла, Європа мовчала.
ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. 22 08 1931.
А вы говорите Крымский мост.
По населению рашка это лишь Германия + Италия...
В Европе живёт около 600 миллионов, в рашке 140...
Почему боятся лапотных, учитывая, что Европу защищают штаты?
Ще трохи, і вони знову будуть ділити Польшу ))))))))))))))))))))))))) Та вже й пора! Судети-Крим вже "повернулися" в родную говєнь. Це піпець. Готуймося, панове. Скоро оголосять, що це Україна напала на Росію.
И это звучит из уст президента Еврокомиссии, Карл! И это звучит на фоне обвинения Хуйла в сбитии Боинга!
P.S. Пару лет тому назад я писал о том, что ЕС будет здавать заднюю и отменит санкции. Все к этому идет. Только вот меня тогда спамили и ватой обзывали? Что теперь скажете, экперды?