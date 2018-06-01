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Все про:Европа (1076) заробитчане (204)

 "Перспектив тут для нас нет": заробитчане рассказали о работе в Европе

Выехать для проживания, работы или учебы за границу готовы только 7 % совершеннолетних украинцев и на это есть определенные причины. Таковы данные опроса Киевского международного института социологии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом говорится в телесюжете ТРК Украина.

По словам, опрошенных журналистами заробитчан в Португалии, перспектив достичь карьерного роста за рубежом для украинцев нет. В частности, об этом рассказал герой сюжета, Петр Романюк, который трудится в Португалии три года. В Украине у него осталась семья.

"Я вижу перспективу быть дома, и ту же работу делать на наших плодородных землях, ездить на тракторе, вот для нас перспектива. А перспектива для любого человека на чужбине… не может быть тут никакой перспективы", поделился заробитчанин Петр.

В Португалии Петр работает около курортного города Алмограве. Тут сотни украинцев выращивают петрушку, редиску, картофель и тыквы. По словам работников, трудится приходится тяжело.

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Наталья Остапьюк, приехала из Украины: "Мы тяжело работаем, потому что факт – здесь мы просто работники. Мы работаем даже семь дней, если мы имеем заказ. Если фирма не сделает этого заказа, она получает штраф".

Другой заробитчанин Евгений уже выезжает домой, в Украину. Говорит, еле дождался этого момента. Впереди у него около 4 тысяч километров автобусом. Теперь постарается найти работу дома.

"Дома ребенок, все считают часы, когда я приеду. Все, не хотят ничего: ни денег, ни Португалии, ничего – домой", рассказал Евгений.

Источник: https://censor.net.ua/n3069258
 
 
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Никакого запрета безвиза не будет. Придумают какой нибудь "налог для безработных".
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Именно потому, что за границей все так пагано, рабы ахметки с ДТЭК бывает, целыми сменами/бригадами вешают номерки и увольняются, уезжая в Польшу, Чехию и тд.
Новых ловят чуть ли не на улице. А раньше копилили губу "Не нравится? Так за забором десять желающих на твое место!"
Сейчас желающих нет вообще. Хотя зарплата там не самая маленькая.
просто народ поумнел и научился ценить свой труд.
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Новый вид борьбы с трудовой миграцией - рассказы о тяжелой жизни заробитчан. Дешево и сердито. Влада правда думает, что украинцы не знают, как вкалывают их соотечественники ? Вы создали все условия для их отъезда и ничего не делаете для их возвращения. Душераздирающими рассказами тут не поможешь.
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Зато по Киеву и вокруг объявления о найме на работу за 7-10К : никто батрачить за копейки (300 баксов) не согласен. Как уже задолбали рабовладельцы, которые придумывают сказки лишь бы рабы не убегали
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Дешевая разводка от украинских олигархов.
Им рабочие руки нужны...
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Кому як пощастить, але якщо поставити перед собою мету, то можна добре влаштуватись і закордоном.
Одними вмовляннями потік мігрантів не зупинити.
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Такие статейки на правах рекламы тут Цензор размещает? Много ли платят рабовладельцы ?
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Что-то пошло не так с уровнем зарплат в Украине. А барыги раскошеливаться не спешат. Привыкли,что на их подачки очередь толпится. Но лучше на клубнике ,чем возле доменной печи за те же деньги.
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Ну, да, ну, да.

Помню, недавно подхожу я с удочкой к рыбаку, расположившемуся на берегу реки с тремя ярусами спиннингов по три спиннинга в каждом ярусе, и вежливо спрашиваю: "А что, уважаемый, рыба здесь есть?". "Та какая рыбы?! Нет здесь никаой рыбы", - нервно отвечает мне рыбак, а сам незаметно от меня (точнее, это он думает, что незаметно) левой ногой пытается задвинуть под свое кресло тазик, полный тарани и лещей.
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Поїздити по Світу можна, подивитись на людей, навіть попрацювати... Але це тоді, коли в тебе вдома все гаразд. А, коли ти віддав свою країну на пограбування пройдисвітам і шпигунам, а сам поперся підробитись за євробляхою, чи сучасним айфоном, то як це називається? Свою віддав дяді, а сам пішов до бл%яді?
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це зветься - виживання. Мены держава нычого не змогла запропонувати не тоді, коли скінчиві технікум по спеціальності програміст верстатів та автоматичних ліній, ні тоді коли закінчив університет за фахом - системний адміністратор ні тоді, коли закінчив другий униівер за спеціальністю програміст. Навіть коли народилася дитина - не змогли надати місця в садочку за 5 років, ні дитячого харчування. Ми з дружиною, працюючи на 3х роботах сплачували за якісний садочок від 2 до 6000 грн , зараз дитина готово до школи - розмовляє вільно на російській, українській, польськоій та іспанській мові, вміє рахувати та писати - яка перспектива для неї тут , в Україні?
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7% готовы выехать? Настоящая любовь к Родине. И почему в статье приводиться пример только чернорабочих? Забыли об ИТ-специалистах, врачах, стоматологах.
"перспектив достичь карьерного роста за рубежом для украинцев нет" - вот ненужно врать
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не нужно врать/что жизнь мигрантов-не мёд видно из их комментов. Их тема -за редким исключением -одна: жалобы. Эмигранты уныло и тоскливо жалуются на Садового-под статьёй о Садовом, на Яценюка-под статьёй о Яценюке, на Порошенко-под статьёй о Порошенко, на Вятровича -под статьёй о Вятровиче, на Ирину Геращенко-под статьёй о Ирине Геращенко и т.д. Им нечего сказать ни о себе, ни о своей новой родине.Сказанное относится к бывшим украинцам, а ныне гражданам других стран.Не к заробитчанам.Когда то Иван Петрович Сидоров сам пытался стать заробитчанином на три года в Мозамбике. Но начальство не отпустило-типа нужен здесь.
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так у нього вдома перспектива - працювати на тракторі, а ким він у Португалії хотів стати, міністром?
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Всегда, во все времена выголнее было работать на Западе. И до революции 1917 года из Украины ездили. Видно, у Украины карма такая, народ обречен на нищету.
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брехня - там только и можно заработать
в Украине точно нет - если не чейто родственник
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В Украине президента Порошенко каждый желающий может найти работу себе по душе. Люди едут от неуверенности в том, что Порошенко выиграет следующие выборы. Без Порошенко Украина обречена.
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Тем, что каждый может найти работу при этом недобитом еврее.
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Почему сарказм? Премия в 60 миллионов долларов где либо в Европе есть?
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Нет. Это продажное падло все время такую лобуду пишет.
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"....Без Порошенко Украина обречена быть успешной."
______________________
(Вибачаюсь, у Кості заглючив гаджет на у самий відповідальний момент. Прийшлось його підтримати))
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Президент Порошенко это светильник разума. Кто бы и что нам не говорил. Его окружение мешает Порошенко развернутся в полную силу.
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Лично меня очень порадует , если вся масса этих людей , работающих в Европе в 2019 году проголосует за РНС . Чтобы не дать ни одного шанса олигаржической мрази и дальше наклонять украинцев .Хотя местное "быдло" будет голосовать за старую срань , которая 26 лет оббирала нас и лгала , отбирая все перспективы в Украине .
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0,25 центов кг картошки в супермаркете, может кто-то и выращивает, но смысла нет: климат жаркий,на полив уйдет больше денег; и, потом, где хранить урожай? А так же, картошка тут не является основным продуктом питания,как в Украине.Насчет работы: много наших украинцев подтвердили дипломы и работают по своим специальностям, или обучились заново ( врачи,медсестры,менеджеры,работники банков,работники агенств недвижимости).
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Не, ну если быть менеджером в НафтоГазе.
Он и там себе премию выписали.
По 30 миллионов гривен на брата.
Не шучу (((
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Должно же министерство соцполитики и труда как то оправдывать миллиарды, освоенные из бюджета - вот, одна статья заказная в неделю - по 120 грн за статью - отличное отмазочное средство.
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Как плохо работать за рубежо!, бесправные! без перспектив! Слышим со всех экранов украинских телеканалов . Только почему то из страны все больше и больше уезжает. И ничего придумать эта власть евреев не может, так это рассказывать как на чужбине плохо,сколько стоит газ в Германии, и сколько денег украл Овощ.
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Цензор.НЕТНовостиОбщество"Перспектив тут для нас нет": заробитчане рассказали о работе в Европе
 
 
 
 
 
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