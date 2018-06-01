 "Перспектив тут для нас нет": заробитчане рассказали о работе в Европе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом говорится в телесюжете ТРК Украина.

По словам, опрошенных журналистами заробитчан в Португалии, перспектив достичь карьерного роста за рубежом для украинцев нет. В частности, об этом рассказал герой сюжета, Петр Романюк, который трудится в Португалии три года. В Украине у него осталась семья.

"Я вижу перспективу быть дома, и ту же работу делать на наших плодородных землях, ездить на тракторе, вот для нас перспектива. А перспектива для любого человека на чужбине… не может быть тут никакой перспективы", поделился заробитчанин Петр.

В Португалии Петр работает около курортного города Алмограве. Тут сотни украинцев выращивают петрушку, редиску, картофель и тыквы. По словам работников, трудится приходится тяжело.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отъезд родителей на заработки влияет на школьную успеваемость детей, - аналитики

Наталья Остапьюк, приехала из Украины: "Мы тяжело работаем, потому что факт – здесь мы просто работники. Мы работаем даже семь дней, если мы имеем заказ. Если фирма не сделает этого заказа, она получает штраф".

Другой заробитчанин Евгений уже выезжает домой, в Украину. Говорит, еле дождался этого момента. Впереди у него около 4 тысяч километров автобусом. Теперь постарается найти работу дома.

"Дома ребенок, все считают часы, когда я приеду. Все, не хотят ничего: ни денег, ни Португалии, ничего – домой", рассказал Евгений.