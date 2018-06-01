 "Перспектив тут для нас нет": заробитчане рассказали о работе в Европе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Обозреватель", об этом говорится в телесюжете ТРК Украина.
По словам, опрошенных журналистами заробитчан в Португалии, перспектив достичь карьерного роста за рубежом для украинцев нет. В частности, об этом рассказал герой сюжета, Петр Романюк, который трудится в Португалии три года. В Украине у него осталась семья.
"Я вижу перспективу быть дома, и ту же работу делать на наших плодородных землях, ездить на тракторе, вот для нас перспектива. А перспектива для любого человека на чужбине… не может быть тут никакой перспективы", поделился заробитчанин Петр.
В Португалии Петр работает около курортного города Алмограве. Тут сотни украинцев выращивают петрушку, редиску, картофель и тыквы. По словам работников, трудится приходится тяжело.
Наталья Остапьюк, приехала из Украины: "Мы тяжело работаем, потому что факт – здесь мы просто работники. Мы работаем даже семь дней, если мы имеем заказ. Если фирма не сделает этого заказа, она получает штраф".
Другой заробитчанин Евгений уже выезжает домой, в Украину. Говорит, еле дождался этого момента. Впереди у него около 4 тысяч километров автобусом. Теперь постарается найти работу дома.
"Дома ребенок, все считают часы, когда я приеду. Все, не хотят ничего: ни денег, ни Португалии, ничего – домой", рассказал Евгений.
Новых ловят чуть ли не на улице. А раньше копилили губу "Не нравится? Так за забором десять желающих на твое место!"
Сейчас желающих нет вообще. Хотя зарплата там не самая маленькая.
просто народ поумнел и научился ценить свой труд.
Им рабочие руки нужны...
Одними вмовляннями потік мігрантів не зупинити.
Помню, недавно подхожу я с удочкой к рыбаку, расположившемуся на берегу реки с тремя ярусами спиннингов по три спиннинга в каждом ярусе, и вежливо спрашиваю: "А что, уважаемый, рыба здесь есть?". "Та какая рыбы?! Нет здесь никаой рыбы", - нервно отвечает мне рыбак, а сам незаметно от меня (точнее, это он думает, что незаметно) левой ногой пытается задвинуть под свое кресло тазик, полный тарани и лещей.
"перспектив достичь карьерного роста за рубежом для украинцев нет" - вот ненужно врать
в Украине точно нет - если не чейто родственник
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(Вибачаюсь, у Кості заглючив гаджет на у самий відповідальний момент. Прийшлось його підтримати))
Он и там себе премию выписали.
По 30 миллионов гривен на брата.
Не шучу (((