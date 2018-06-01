 Порошенко уволил главу Татарбунарской райадминистрации из-за непередачи инвестору земучастка под солнечную электростанцию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если чиновники на местах позволяют себе создавать преграды инвесторам в пользу (мы с вами понимаем каким) интересам, уверен в том, что реакция власти должна быть жесткой, и мы не должны затягивать с принятием соответствующих решений. Поэтому хочу вас проинформировать, что именно сегодня, по представлению главы областной государственной администрации, я подписал распоряжение об увольнении главы Татарбунарской районной государственной администрации", - сказал П.Порошенко в ходе ознакомления с реализацией инвестиционного проекта ООО "MV Cargo" в Одесской области в пятницу.
Глава государства рассказал, что в Татарбунарском районе предусматривалось еще в декабре прошлого года передать в аренду земельный участок инвестору под строительство объектов альтернативной энергетики - для строительства солнечной электростанции.
"Сегодня, через полгода, предприятие не то что не начало строительные работы, они даже землю в аренду не получили. Всё это из-за того, что глава администрации Татарбунарского района, по неизвестным мне причинам, считает возможным не составлять уже полгода соответствующее соглашение с предприятием", - указал П.Порошенко.
Распоряжение главы государства №84 об увольнении А.Кривенко уже обнародовано на сайте президента. В нем отмечается, что А.Кривенко уволен в соответствии с ч. 9 ст. 118 Конституции Украины – "областной или районный совет может выразить недоверие главе соответствующей местной государственной администрации, на основании чего президент Украины принимает решение и дает обоснованный ответ".
А.Кривенко, ранее бывший заместителем главы Березовской райадминистрации (Одесская обл.), был назначен главой Татарбунарской РГА распоряжением президента Украины от 27 апреля 2017 года.
В конце марта 2018 года депутаты Татарбунарского райсовета (21 депутат из 28) проголосовали за выражение недоверия А.Кривенко из-за отсутствия налаженной работы между Татарбунарской райадминистрацией и горсоветом, а также из-за "ненадлежащего исполнениия делегированных полномочий", что, по мнению депутатов, препятствует обеспечению сбалансированного экономического и социального развития района.
Вілли по сусідству: журналісти показали "іспанську імперію" Порошенка і його соратника (фото)
https://www.unian.ua/politics/10138229-villi-po-susidstvu-zhurnalisti-pokazali-ispansku-imperiyu-poroshenka-i-yogo-soratnika-foto.html
Нет, конечно, если ты САМ никого никуда не назначал и не понимаешь, как легко назначить неподходящего человека на должность - к тебе, тогда вопросов нет.
Кто не в курсе, то все эти солнечные и ветроэлектростанции, это только афёра в Украине. Энергокомпании заставляют покупать у них энергию по 8 грн.
Например у обычной атомной станции по 80 коп, а у этих по 8 грн. В итоге мы платим по 2 грн
В реальности эти афферисты на своих солнечных и ветряках ничего не производят. Они сами закупают энергию по 2 грн, и перепродают по 8. Конечно, всё это только на бумаге происходит. И там сотни миллионов киловатт проходят.
Это сейчас самый крутой вид мошенничества в Украине. Наркоторговля отдыхает
Можно увидеть хоть одну статью про перепродажу?
Синоптиков нет в Украине и невозможно посчитать - сколько максимально может выработать та или иная солнечная электростанция?
Зелёный тариф для солнечных электростанций (СЭС) утверждён Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в диапазоне от 5 грн/кВт до 15 грн/кВт в зависимости от объекта.
По 2 купили, по 8 или 15 грн вернули.
А Панели и ветряки для вида стоят, их не пользуют, так как себестоимость там выйдет больше доллара за килловатт и ещё обслуживать нужно
Зелёные тарифы вводятся во всех странах, для развития альтернативной энергетики, на какой-то долгосрочный период и Украина тут не исключение.
Единственное что можно обсуждать по "Зелёным тарифам", так это соотношения срока действия этого тарифа и срока службы жнергоустановок.
Жду ссылку на расследование.
А вот если через десятки лет альтернативная энергетика заменит все остальные то это только плюс
По поводу воровства это ваши фантазии, зеленый тариф он только для частников и максимум 30квт. Ахметов такой ерундой не занимается а огромные солнечные электростанции продают энергию на оптовом рынке за цену по которой договорятся.
Инвесторы и другие участники и плательщики налогов не могут все время к президе6ту обращаться, на коленях что ли просить, как то убожество из рашки, справедливости?
Почему вот в татарбунары Порошенко взглянул своим карающим оком, а вот то, что Одессой руководит гражда6ин Рассеи не видит. Мало того - сто раз уже труханова журналисты ловили на коррупции, квартиру в Лондоне вычислили за пять миллионов, его дело в НАБУ, но не замечает его Порошенко !