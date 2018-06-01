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 Политика Украины
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Все про:инвестиции (822) Одесская область (1483) Порошенко (14886) увольнение (1429) райгосадминистрация (26) солнечная энергетика (5)

 Порошенко уволил главу Татарбунарской райадминистрации из-за непередачи инвестору земучастка под солнечную электростанцию

Президент Украины Петр Порошенко уволил главу Татарбунарской районной государственной администрации (Одесская обл.) Александра Кривенко за затягивание с передачей инвестору в аренду земельного участка для строительства солнечной электростанции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Если чиновники на местах позволяют себе создавать преграды инвесторам в пользу (мы с вами понимаем каким) интересам, уверен в том, что реакция власти должна быть жесткой, и мы не должны затягивать с принятием соответствующих решений. Поэтому хочу вас проинформировать, что именно сегодня, по представлению главы областной государственной администрации, я подписал распоряжение об увольнении главы Татарбунарской районной государственной администрации", - сказал П.Порошенко в ходе ознакомления с реализацией инвестиционного проекта ООО "MV Cargo" в Одесской области в пятницу.

Глава государства рассказал, что в Татарбунарском районе предусматривалось еще в декабре прошлого года передать в аренду земельный участок инвестору под строительство объектов альтернативной энергетики - для строительства солнечной электростанции.

"Сегодня, через полгода, предприятие не то что не начало строительные работы, они даже землю в аренду не получили. Всё это из-за того, что глава администрации Татарбунарского района, по неизвестным мне причинам, считает возможным не составлять уже полгода соответствующее соглашение с предприятием", - указал П.Порошенко.

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Распоряжение главы государства №84 об увольнении А.Кривенко уже обнародовано на сайте президента. В нем отмечается, что А.Кривенко уволен в соответствии с ч. 9 ст. 118 Конституции Украины – "областной или районный совет может выразить недоверие главе соответствующей местной государственной администрации, на основании чего президент Украины принимает решение и дает обоснованный ответ".

А.Кривенко, ранее бывший заместителем главы Березовской райадминистрации (Одесская обл.), был назначен главой Татарбунарской РГА распоряжением президента Украины от 27 апреля 2017 года.

В конце марта 2018 года депутаты Татарбунарского райсовета (21 депутат из 28) проголосовали за выражение недоверия А.Кривенко из-за отсутствия налаженной работы между Татарбунарской райадминистрацией и горсоветом, а также из-за "ненадлежащего исполнениия делегированных полномочий", что, по мнению депутатов, препятствует обеспечению сбалансированного экономического и социального развития района.

Источник: https://censor.net.ua/n3069255
 
   
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"скотный двор" - и порошенко главная скотина, какого пуя ты гнида шоколадная решаешь такие вопросы в ручном режиме? где закон? где он? а если закон у нас плохой - значит сделай хороший, а не занимайся пиаром на провальной инвестиционной политике
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Кацап, иди нахрен...
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скоро без работы останетесь, шавки шоколадные))))
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не, нам еще пять лет работать, а вот вашему микродеду похоже лысину табакеркой пробьют.
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странно, тут все считали "шавкой шоколадной" тебя ))))
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Рыба гниет с головы
Вілли по сусідству: журналісти показали "іспанську імперію" Порошенка і його соратника (фото)
https://www.unian.ua/politics/10138229-villi-po-susidstvu-zhurnalisti-pokazali-ispansku-imperiyu-poroshenka-i-yogo-soratnika-foto.html
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А.Кривенко, ранее бывший заместителем главы Березовской райадминистрации (Одесская обл.), был назначен главой Татарбунарской РГА распоряжением президента Украины от 27 апреля 2017 года
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Ну и что?!
Нет, конечно, если ты САМ никого никуда не назначал и не понимаешь, как легко назначить неподходящего человека на должность - к тебе, тогда вопросов нет.
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и решил что он теперь царь и бог на месте....
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произвол творит, сцуко. Где эти, без границ... и иванушки интернешенел???
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И правильно местный чинуша сделал, что не дал построить.
Кто не в курсе, то все эти солнечные и ветроэлектростанции, это только афёра в Украине. Энергокомпании заставляют покупать у них энергию по 8 грн.
Например у обычной атомной станции по 80 коп, а у этих по 8 грн. В итоге мы платим по 2 грн
В реальности эти афферисты на своих солнечных и ветряках ничего не производят. Они сами закупают энергию по 2 грн, и перепродают по 8. Конечно, всё это только на бумаге происходит. И там сотни миллионов киловатт проходят.
Это сейчас самый крутой вид мошенничества в Украине. Наркоторговля отдыхает
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А зачем они что-то строят?

Можно увидеть хоть одну статью про перепродажу?
Синоптиков нет в Украине и невозможно посчитать - сколько максимально может выработать та или иная солнечная электростанция?
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Какое-то псевдо предприятие закупает энергию по 2 грн, в реальности его не потребляет, а эту энергию перепродают "солнечной электростанции" и она возвращает её по четырёхкратное цене назад.
Зелёный тариф для солнечных электростанций (СЭС) утверждён Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в диапазоне от 5 грн/кВт до 15 грн/кВт в зависимости от объекта.

По 2 купили, по 8 или 15 грн вернули.
А Панели и ветряки для вида стоят, их не пользуют, так как себестоимость там выйдет больше доллара за килловатт и ещё обслуживать нужно
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Я просил дать ссылку на какое-либо расследование, а не свои предположения о том, как можно воровать.

Зелёные тарифы вводятся во всех странах, для развития альтернативной энергетики, на какой-то долгосрочный период и Украина тут не исключение.
Единственное что можно обсуждать по "Зелёным тарифам", так это соотношения срока действия этого тарифа и срока службы жнергоустановок.

Жду ссылку на расследование.
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Добавлю, что этот вид мошенничества популярен во всём мире
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та вроде по 4грн за квт и продавать солнечную электроэнергию может каждый. учет там строгий и наебать облэнерго, которые напомню в частных руках сейчас, не получится.
А вот если через десятки лет альтернативная энергетика заменит все остальные то это только плюс
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Это сложно для частника с панелью на крыше. И не сложно для Ахметова к примеру, которому принадлежат и обычные угольные электростанции, и солнечные, и облэнерго
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ничего сложного, куча фирм сделают вам это под ключ. отбивается за лет 5 но зато потом из затрат только протирать эти панели от пыли.
По поводу воровства это ваши фантазии, зеленый тариф он только для частников и максимум 30квт. Ахметов такой ерундой не занимается а огромные солнечные электростанции продают энергию на оптовом рынке за цену по которой договорятся.
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Жаль, что так рьяно Гарант не защищает честный бизнес
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Все в ручном режиме. Все так сказать лично - хочу казню, хочу милую . ' Мое распорядження', ' за моею вказивкою'- до каких пор будет это продолжаться? Должны действовать законы в государстве и неотвратимость наказания. Ну вот - уволил, и все что ли?
Инвесторы и другие участники и плательщики налогов не могут все время к президе6ту обращаться, на коленях что ли просить, как то убожество из рашки, справедливости?
Почему вот в татарбунары Порошенко взглянул своим карающим оком, а вот то, что Одессой руководит гражда6ин Рассеи не видит. Мало того - сто раз уже труханова журналисты ловили на коррупции, квартиру в Лондоне вычислили за пять миллионов, его дело в НАБУ, но не замечает его Порошенко !
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Петру Ликсеичу уже деньги занесли а биссовестный чинуша все тормозил.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко уволил главу Татарбунарской райадминистрации из-за непередачи инвестору земучастка под солнечную электростанцию
 
 
 
 
 
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