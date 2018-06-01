 Порошенко уволил главу Татарбунарской райадминистрации из-за непередачи инвестору земучастка под солнечную электростанцию

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Если чиновники на местах позволяют себе создавать преграды инвесторам в пользу (мы с вами понимаем каким) интересам, уверен в том, что реакция власти должна быть жесткой, и мы не должны затягивать с принятием соответствующих решений. Поэтому хочу вас проинформировать, что именно сегодня, по представлению главы областной государственной администрации, я подписал распоряжение об увольнении главы Татарбунарской районной государственной администрации", - сказал П.Порошенко в ходе ознакомления с реализацией инвестиционного проекта ООО "MV Cargo" в Одесской области в пятницу.

Глава государства рассказал, что в Татарбунарском районе предусматривалось еще в декабре прошлого года передать в аренду земельный участок инвестору под строительство объектов альтернативной энергетики - для строительства солнечной электростанции.

"Сегодня, через полгода, предприятие не то что не начало строительные работы, они даже землю в аренду не получили. Всё это из-за того, что глава администрации Татарбунарского района, по неизвестным мне причинам, считает возможным не составлять уже полгода соответствующее соглашение с предприятием", - указал П.Порошенко.

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Распоряжение главы государства №84 об увольнении А.Кривенко уже обнародовано на сайте президента. В нем отмечается, что А.Кривенко уволен в соответствии с ч. 9 ст. 118 Конституции Украины – "областной или районный совет может выразить недоверие главе соответствующей местной государственной администрации, на основании чего президент Украины принимает решение и дает обоснованный ответ".

А.Кривенко, ранее бывший заместителем главы Березовской райадминистрации (Одесская обл.), был назначен главой Татарбунарской РГА распоряжением президента Украины от 27 апреля 2017 года.

В конце марта 2018 года депутаты Татарбунарского райсовета (21 депутат из 28) проголосовали за выражение недоверия А.Кривенко из-за отсутствия налаженной работы между Татарбунарской райадминистрацией и горсоветом, а также из-за "ненадлежащего исполнениия делегированных полномочий", что, по мнению депутатов, препятствует обеспечению сбалансированного экономического и социального развития района.