 Конкурс по добору судей нового Верховного Суда будет объявлен не ранее третьего квартала, - Замглавы АП Филатов

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил он журналистам в кулуарах конференции "Судебная реформа в Украине: достижения и дальнейшие шаги" в Киеве в пятницу.

"Учитывая нагрузку на членов ВККСУ, я бы не ожидал, что это конкурс будет объявлен раньше третьего квартала", - сказал он.

Филатов отметил, что в настоящее время в Верховном суде около 85 вакантных мест, в то время, как в целом в судебной системе Украины около 2000 вакансий судей. Вместе с тем, по его словам, это количество вакансий было рассчитано "по прошлым структурам судов, по прошлым подходам к определению судебной нагрузки и по прошлым процессуальным правилам".

"Сейчас вступили в силу новые процессуальные кодексы, поэтому количество вакансий судей будет пересматриваться", - сказал он.

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В свою очередь, глава Верховного суда Валентина Данишевская отметила, что в настоящее время в Верховный суд были переданы около 70 тыс. дел, которые ранее рассматривались высшими специализированными судами, а также 35 тыс. дел, которые поступили непосредственно в новый Верховный суд.

"Таким образом, на 115 судей Верховного суда мы имеем 105 тыс. дел, которые мы должны в ближайшее время рассмотреть", - сказал она.

Как сообщалось, Верховная Рада 3 октября 2017 года приняла законопроект о внесении изменений в ряд кодексов, запустив, таким образом, судебную реформу. Изменения вступили в силу 16 марта 2018 года.