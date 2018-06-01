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 Конкурс по добору судей нового Верховного Суда будет объявлен не ранее третьего квартала, - Замглавы АП Филатов

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) может объявить конкурс по добору судей нового Верховного суда не ранее третьего квартала, считает заместитель главы администрации президента Алексей Филатов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил он журналистам в кулуарах конференции "Судебная реформа в Украине: достижения и дальнейшие шаги" в Киеве в пятницу.

"Учитывая нагрузку на членов ВККСУ, я бы не ожидал, что это конкурс будет объявлен раньше третьего квартала", - сказал он.

Филатов отметил, что в настоящее время в Верховном суде около 85 вакантных мест, в то время, как в целом в судебной системе Украины около 2000 вакансий судей. Вместе с тем, по его словам, это количество вакансий было рассчитано "по прошлым структурам судов, по прошлым подходам к определению судебной нагрузки и по прошлым процессуальным правилам".

"Сейчас вступили в силу новые процессуальные кодексы, поэтому количество вакансий судей будет пересматриваться", - сказал он.

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В свою очередь, глава Верховного суда Валентина Данишевская отметила, что в настоящее время в Верховный суд были переданы около 70 тыс. дел, которые ранее рассматривались высшими специализированными судами, а также 35 тыс. дел, которые поступили непосредственно в новый Верховный суд.

"Таким образом, на 115 судей Верховного суда мы имеем 105 тыс. дел, которые мы должны в ближайшее время рассмотреть", - сказал она.

Как сообщалось, Верховная Рада 3 октября 2017 года приняла законопроект о внесении изменений в ряд кодексов, запустив, таким образом, судебную реформу. Изменения вступили в силу 16 марта 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3069254
 
 
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а каким раком этот поц к добору судей)))
или они с ним делятся))) Конкурс з добору суддів нового Верховного Суду буде оголошено не раніше третього кварталу, - заступник голови АП Філатов - Цензор.НЕТ 3292
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКонкурс по добору судей нового Верховного Суда будет объявлен не ранее третьего квартала, - Замглавы АП Филатов
 
 
 
 
 
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