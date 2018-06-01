 Суд отклонил апелляцию на арест пропагандиста Вышинского

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Решение оставить в силе меру пресечения в виде ареста суд принял в пятницу.

Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

21 мая защита подала в Апелляционный суд Херсонской области апелляционную жалобу на арест Вышинского.

Статья 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена), которая вменяется Вышинскому, альтернативы содержанию под стражей как меры пресечения не предусматривает. Но адвокат заявил, что защита будет обжаловать избранную меру пресечения.