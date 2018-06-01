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Все про:апелляция (315) суд (20955) Вышинский (33)

 Суд отклонил апелляцию на арест пропагандиста Вышинского

Апелляционный суд Херсонской области отказал стороне защиты в изменении меры пресечения для главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вишинского. Таким образом он пробудет под арестом до 13 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Решение оставить в силе меру пресечения в виде ареста суд принял в пятницу.

Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

21 мая защита подала в Апелляционный суд Херсонской области апелляционную жалобу на арест Вышинского.

Статья 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена), которая вменяется Вышинскому, альтернативы содержанию под стражей как меры пресечения не предусматривает. Но адвокат заявил, что защита будет обжаловать избранную меру пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3069248
 
   
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Нююю шо-пррращай снежная Зимбабва???))))
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по 111-ой.... приготоооовииитсяаааа.... пошел!!!!!!!!!!!!
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Кто из журналистов не пропагандист - пусть первый бросит в меня камень.
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У тебя на рашке точно никто не бросит.
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Є пропагандісти а є пропагандони як Кисельов чи Солов'йов.
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Звісно, що той, хто пише про "распЙАтоВо_мальчіка" такий самий, як репортер, наприклад. Тарас Процюк. Різниці ніякої.
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я просто відправлю тебе у спам, мудрило) камінь на тебе шкода)
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Рот заклеишь им пластырем -
Так прокусят и пластырь.
Черноротая Пасторша -
Черноротая паства.
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Сейчас эта гнида увидит как "рассея своих не брасает". Ведь кремлядям на него просто на@рать. А если и заставят их пойти на обмен,то исчезнет этот полудурок очень скоро на необъятных просторах дикой территории.
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Висновок: кацапським аґентам українське громадянство шкідливе для здоров'я. Не мав би цей покидьок нашого громадянства, був би просто висланий з України. А так: державна зрада.
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Эль Мюрид и болезни сердца
Суд відхилив апеляцію на арешт пропагандиста Вишинського - Цензор.НЕТ 3453

Рос пропагандонам на заметку
Дедушка Фрейд многое отдал бы за то, чтобы жить в наше время. Такого обильного материала именно по ключевым темам его исследований, никогда не было и наверное - не будет. Такого самозакапывания, которое сейчас показывает вся Московия, начиная от Путина и заканчивая его штатными «оппозиционерами» типа Рестема Адагамова или Эль Мюрида, просто трудно представить. О Путине мы рассуждаем часто и густо, а о его холуях просто - лень, но иногда возникают ситуации, когда пройти мимо просто невозможно. Этих двух персонажей мы привели потому, что они представляют собой два сорта холуев, равноценных материалу известного якутского скульптора. Если Мюрид играет известную роль чудака, которому «за державу обидно» и занимая эту нишу, выдает суррогатную «критику», то Адагамов позиционирует себя как противника «Кремля», но внезапные события, типа «убийства Бабченко», мгновенно показывают, что его текст полностью совпадает с Кремлевским, даже до запятой. С этим фрейдовским пассажем мы его поздравили персонально и просто закрыли тему еще одного путинского ублюдка, который сам себя закопал по собственной тупости.
А вот с Мюридом - куда интереснее. Он закапывает всю Московию, вместе Путиным и тем товарищем из конторы, которого обычно называют куратором, решающим вопросы финансирования, тем и остроты подачи. Но делает он это не потому, что хочет закопаться и закопать кормушку, а в режиме «оговорки по фрейду.
Так, в своем свежем материале он написал буквально следующее: «Нидерланды не исключили ответственности Киева за катастрофу с «Боингом» в июле 14 года над Донбассом. Правда, речь идет не о том, что Киев обвинят уничтожении самолета - здесь виновный уже назначен. Киеву вменят преступную халатность в связи с тем, что он не закрыл небо над воюющим регионом. И только».
Казалось бы, имперский стиль выдержан и хозяин должен быть вполне доволен такой подачей материала. В самом деле, пережевал всем известные факты признания вины российских военный, но тут же и разбавил тему тем, что и Украина тут причастна, пусть и не стрельбой по самолету (что уже доказано и очевидно).
Тем не менее, ни Московии, ни Мюриду и уж тем более - его куратору, радоваться не стоит. Этот наброс может иметь не меньшие последствия, чем стрельба по гражданскому авиалайнеру. Просто указанный выше тезис нужно занести в суд и начать его исследовать, и тогда полезут вещи, которые не столь очевидны даже в нынешней ситуации.
Итак допустим, что кто-то решил обвинить Украину в том, что там не было закрыто небо, но это легко опровергается. Будут подняты соответствующие бюллетени гражданской авиации, где будет четко указано, что небо Украина закрыла, но до 5000 метров. Открытыми остались более высокие эшелоны, в том числе и 10000-11000 метров, где и оказался малазийский лайнер. Причем, по этому эшелону двигались самолеты как в день катастрофы, так и до этого момента и никаких проблем с этим не было.
То есть, говорить о не закрытом небе - бесполезно, может возникнуть вопрос о том, почему небо было закрыто до определенной высоты и было открыто на высоте, где летел МН17. И тут все становится очень интересно. До этого момента, Украина относилась к событиям в Донбассе как некой спланированной террористической акции, группами российских террористов, к которым примкнула часть украинских колоборантов. Тогда, в июле 2014 года, никто еще не знал, до каких пределов эта террористическая акция может дойти. Мало того, лидеры европейских стран уверяли руководство Украины, что они не дадут Путину использовать регулярную армию в Украине. В частности, эти обещания давали фрау Меркель и мсье Оланд, полномочные представители своих стран.
Украина исходила из того, что террористы располагают легким, переносным вооружением, включая крупнокалиберные пулеметы и ПЗРК. Такой перечень вооружений делает опасными полеты на высотах до трех километров, и эта высота была закрыта. О тяжелом вооружении, включая ЗРК «Бук», речь могла идти только в случае вторжения российской регулярной армии, а как мы помним, европейские лидеры категорически отбросили такую возможность и потому, причин закрывать небо выше пяти километров, не было никакого смысла.
Но теперь ясно, что вопреки уверениям лидеров Германии и Франции, вторжение таки состоялось и по Боингу отстрелялся штатный Бук, 53-й бригады ПВО вооруженных сил РФ. И вот тут возникает вопрос о роли Меркель и Оланда, в этой катастрофе. С одной стороны, стрельба штатным буком - задокументированный факт агрессии РФ в отношении украинского Донбасса, с другой - нам четко заявили, что этого не может быть. Следы об этом остались и ждут только того момента, когда кто-то попытается уличить Украину в том, о чем так неосторожно рассказал товарищ Мюрид.
Понимая пикантность ситуации, заткнулся Барак Обама, Ангела Меркель и Франсуа Оланд, которые и без следствия, через пару дней, точно знали кто завалил самолет и чья вина вывалится мгновенно, как только начнутся вопросы о закрытом небе.
Суд відхилив апеляцію на арешт пропагандиста Вишинського - Цензор.НЕТ 83

Суд відхилив апеляцію на арешт пропагандиста Вишинського - Цензор.НЕТ 9608
В общем, товарищу Мюриду надо бы сходить к нотариусу и написать завещание, ибо споры о наследстве между родственниками - та еще жесть. Если он, невзирая на такой арабский псевдоним, считает себя христианином, то надо срочно причаститься и исповедоваться. Такие оговорки понравились бы дедушке Фрейду, но конторским, когда до них дойдет этот зашквар, это вряд ли понравится. Сердце - странная штука и может остановиться в самый не подходящий момент.
антиколорадос
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Олигархические СМИ начали говорить, что автомобиль кортежа Порошенко, который на бешеной скорости сбил школьника, не имел отношения к кортежу, а был на спецзадании. "Был на спецзадании" - так можно оправдать любой автомобиль кортежа, проезжавший вчера мимо сбитого школьника.

Суд відхилив апеляцію на арешт пропагандиста Вишинського - Цензор.НЕТ 3138
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Когда Кондитер едет по дороге, стоят даже пьяные ХМЫРИ по стокке СМИРНО,а не только машины Суд відхилив апеляцію на арешт пропагандиста Вишинського - Цензор.НЕТ 4314включая СКОРУ помощь..
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С 12 июня по 12 июля 1921 года в Москве состоялся Третий Конгресс Коммунистического Интернационала.Среди делегатов были только РАБОЧИЕ ПАРТИИ из более 50 стран Мира.Рабочую партию НСДАП Германии созданную в 1920 году представлял Адольф Шикльгрубер,впоследствии Адольф Гитлер,большой брат Джугашвили по дальнейшей партийной работе в Германии.Коммунист Эрнст Тельман лишь прикрывал Гитлера в те годы. Суд відхилив апеляцію на арешт пропагандиста Вишинського - Цензор.НЕТ 8576
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Ну, теперь с чистой совестью пусть пишет сочинение на тему "Как я провел лето". Суд відхилив апеляцію на арешт пропагандиста Вишинського - Цензор.НЕТ 4872
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В Декабре 1941 года Йосиф Джугашвили наградил Генерала Власова Орденом чЛенина за ОБОРОНУ Москвы.А уже 20 апреля 1942 года генерал Власов ПРЕДАЛ дохлый СССР.А причина:? Суд відхилив апеляцію на арешт пропагандиста Вишинського - Цензор.НЕТ 5162
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСуд отклонил апелляцию на арест пропагандиста Вышинского
 
 
 
 
 
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