 С начала суток наемники РФ 10 раз прицельно обстреляли позиции сил ООС, - Минобороны

Об этом заявил во время брифинга в пятницу спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С полуночи, по состоянию на 09.00 уже зафиксированы 10 прицельных обстрелов со стороны боевиков. Эти огневые провокации из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наблюдались нашими защитниками в основном на Донецком направлении в районе населенных пунктов Широкино, Марьинка, Талаковка, Гнутово, Березовое, Пищевик, Водяное", - говорится в сообщении Минобороны.

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По состоянию на 9 часов утра раненых во время боевых действий среди украинских военнослужащих нет.