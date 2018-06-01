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 С начала суток наемники РФ 10 раз прицельно обстреляли позиции сил ООС, - Минобороны

С полуночи наемники РФ уже осуществили 10 прицельных обстрелов.

Об этом заявил во время брифинга в пятницу спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С полуночи, по состоянию на 09.00 уже зафиксированы 10 прицельных обстрелов со стороны боевиков. Эти огневые провокации из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия наблюдались нашими защитниками в основном на Донецком направлении в районе населенных пунктов Широкино, Марьинка, Талаковка, Гнутово, Березовое, Пищевик, Водяное", - говорится в сообщении Минобороны.

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По состоянию на 9 часов утра раненых во время боевых действий среди украинских военнослужащих нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3069247
 
 
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Кто-то где-то из чего-то накладывает, куда Аллах пошлёт. Авдеевская ли это промка, как заявлено, или где-то километрах в 20 - хрен разберёшь https://www.youtube.com/watch?v=xY8bTUMVGAg …
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС начала суток наемники РФ 10 раз прицельно обстреляли позиции сил ООС, - Минобороны
 
 
 
 
 
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