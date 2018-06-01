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 Политика Украины
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 С начала года на Донбассе погибли 28 мирных жителей, в том числе трое детей, - Хуг

С начала 2018 года на Донбассе в результате боевых действий погибли по меньшей мере трое детей, еще 10 получили ранения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"За прошлый год СММ зафиксировали 87 погибших и 399 раненых гражданских лиц, В этом году уже зафиксировано 28 погибших и 87 раненых среди мирных жителей. Включая детей… В 2017 года СММ ОБСЕ подтвердили смерти по меньшей мере 3 детей, ранения – 39. В этом году мы зафиксировали уже двух погибших и 10 раненых среди детей", - рассказал он на брифинге в пятницу в Киеве.

Замглавы миссии также призвал стороны развести силы и средства, отвести тяжелое вооружение, осуществить разминирование во избежание жертв среди мирного населения.

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"Стороны обещали разведение в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского. В Петровском и Золотом наблюдалось определенное выполнение этих обязательств, но в течение прошлых недель мы зафиксировали нивелирование любого прогресса. На всех трех участках мы ежедневно видим силы и средства… Вместо разведения мы сейчас подтверждаем продвижение вперед в микрорайоне Чигари в Южном, в районе Жолобка и Водяного", - проинформировал А.Хуг.

Он также проинформировал, что напряженной ситуация остается в районе Донецкой фильтровальной станции.

"За последнюю неделю мы зафиксировали около 500 случаев нарушения режима прекращения огня", - отметил представитель СММ.

Источник: https://censor.net.ua/n3069244
 
 
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Долго еще эти клоуны будут под ногами мешаться? Езжайте уже на хуг отсюда,миссия обосраная.
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Називайте і винних у цих злочинах
рашку і путніа
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС начала года на Донбассе погибли 28 мирных жителей, в том числе трое детей, - Хуг
 
 
 
 
 
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