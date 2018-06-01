 Воин 57-й ОМБр Николай Метлинский умер в больнице в Днепре от полученных в зоне ООС ранений. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 1 июня, в областной клинической больнице им. Мечникова в Днепре умер Николай Владимирович Метлинский, старший сержант, 17-й отдельный мотопехотный батальон 57-я отдельная мотопехотная бригада. Ему было 48 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военнослужащий, спасший во время артобстрела на Донбассе свою дочь, умер в больнице в Днепре, - главврач Рыженко. ФОТО

У него остались жена и 26-летняя дочь, - санинструктор той же части.

Николай Метлинский получил ранения во время внезапного обстрела наемниками РФ позиций украинской армии. Он закрыл своим телом дочь Ярославу. 25 мая они были доставлены в больницу им. Мечникова. К сожалению, спасти Николая Метлинского врачам не удалось. Его дочь Ярослава поправляется.