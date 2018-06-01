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 Воин 57-й ОМБр Николай Метлинский умер в больнице в Днепре от полученных в зоне ООС ранений. ФОТО

Сегодня, 1 июня, в областной клинической больнице им. Мечникова в Днепре от ранений полученных в зоне ООС на Донбассе умер старший сержант 17-го отдельнгоо мотопехотного батальона 57-й отдельной мотопехотной бригады Николай Метлинский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Сегодня, 1 июня, в областной клинической больнице им. Мечникова в Днепре умер Николай Владимирович Метлинский, старший сержант, 17-й отдельный мотопехотный батальон 57-я отдельная мотопехотная бригада. Ему было 48 лет.

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У него остались жена и 26-летняя дочь, - санинструктор той же части.

Николай Метлинский получил ранения во время внезапного обстрела наемниками РФ позиций украинской армии. Он закрыл своим телом дочь Ярославу.  25 мая они были доставлены в больницу им. Мечникова. К сожалению, спасти Николая Метлинского врачам не удалось. Его дочь Ярослава поправляется.

Воин 57-й ОМБр Николай Метлинский умер в больнице в Днепре от полученных в зоне ООС ранений 01

Источник: https://censor.net.ua/n3069240
 
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоВоин 57-й ОМБр Николай Метлинский умер в больнице в Днепре от полученных в зоне ООС ранений. ФОТО
 
 
 
 
 
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