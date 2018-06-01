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Все про:Венгрия (619) Бабченко Аркадий (104) Непоп_посол (7)

 Посол Непоп объяснила в Венгрии цель спецоперации с Бабченко: "Со стороны наших партнеров было полное понимание"

Венгерские и иностранные партнеры Украины в Будапеште поняли потребность Украины в проведении спецоперации с инсценировкой убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом на своей странице в Facebook написала посол Украины в Венгрии Любовь Непоп, сообщает Цензор.НЕТ.

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Она отметила, что вчера имела ряд возможностей обсудить с венгерскими и иностранными представителями в Будапеште вопросы предупреждения попытки убийства журналиста.

В частности, она ознакомила их с ходом операции и призвала оказывать содействие в мобилизации международной поддержки для усиления санкций против России ради освобождения украинских политзаключенных.

В результате иностранные партнеры полностью осознали, что Украина имела право в этой ситуации защищаться против российской гибридной войны.

"Защищая свою землю и людей от внешней агрессии, Украина стоит на стороне справедливости и международного права. Поэтому совершенно неуместны отдельные попытки провести параллели между ситуацией с Бабченко и российской пропагандой", - подчеркнула Непоп.

По ее словам, сообщения о "гибели" журналиста были частью оперативной комбинации в рамках расследования попытки покушения, а их адресатами были организаторы и заказчики, а не массовая аудитория.

"В этой ситуации ключевыми задачами для украинских спецслужб и правоохранительных органов стало сохранение жизни Бабченко и отслеживание всей преступной цепи исполнитель-организатор-заказчик. Для этого организатор покушения должен был, в частности, получить убедительные доказательства "успешности покушения", - подытожила Непоп.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

В результате, по данным Генпрокурора Луценко, СБУ располагает списком людей, которых хотели убить вместе с Бабченко, им предоставят охрану.

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Посол Непоп объяснила в Венгрии цель спецоперации с Бабченко: Со стороны наших партнеров было полное понимание 01

Источник: https://censor.net.ua/n3069235
 
   
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СК рашки объявил о "возбуждении дела" по Бабченку через СЕМЬ МИНУТ после публикации первого сообщения в ФБ.... в половине 11 НОЧИ...
Т.е. один из блогеров опубликовал в ФБ сообщение о гибели Бабченко.. и СК рашки, БЕЗ официального подтверждения... около 11 ночи - "возбудился"... или спалился, поторопившись... в ОЖИДАНИИ.
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Шоколадні барігі роблят від шо что-то міняют, а на самом ділі все воруют
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Лапоть, гугл переводчик тебя подводит. Хуйло еще живо?
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Как инсценировка убийства могла спасти жизнь Бабченко, дать неопровержимые доказательства или предотвратить убийства многих других, если киллер с самого начала сотрудничал с СБУ, а заказчик был под колпаком СБУ?
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Много хочешь знать. Шпионских романов начитался? )
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В романах, если они качественные, все куда более логично.
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В романах в стиле "трэш" всё точно так и происходит.
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Вы еще фильм вспомните: "Тупой, еще тупее".
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Заказчик вышел на т.н. киллера, а мог выйти на настоящего.
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Мог, но не вышел, в итоге попал под колпак. И? Какой резон был устраивать инсценировку смерти Бабченко?
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особливо , якщо зараз з'ясовується , що справжня мета СБУ була - усунути "громаданина Г." і віджати в нього бізнес ...
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Пока это версия. Но, если окажется правдой, репутационные потери не подлежат прогнозированию.
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які можуть бути "репутационные потери" при повній відсутності репутації ?!
протягом років - суцільний "зашквар за зашкваром" і свій народ вони не бояться , а от перед Заходом вони змушені виправдовуатись - 01.06.2018 14:54
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Юморист, блин

Насчет Запада, картина удручающая, Народу не удосужились растолковать что и как, а перед Западом за закрытыми дверьми оправдываются, что наводить на мысль: для них Народ - ничто, Запад - все.
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абсолютно так і є
Захід вони бояться більше , а ніж власний народ - бо що той народ їм зробить ..? А от на Заході в них все - бабло в офшорах , нерухомість , і дітки там вчаться ...
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например СК рашки объявил о "возбуждении дела" по Бабченку через СЕМЬ МИНУТ после публикации первого сообщения в ФБ.... в половине 11 НОЧИ...Т.е. один из блогеров опубликовал в ФБ сообщение о гибели Бабченко.. и СК рашки, БЕЗ официального подтверждения... около 11 ночи - "возбудился"... или спалился, поторопившись... в ОЖИДАНИИ.
Это - неопровержимая улика что в СК рашки знали и ждали сообщения об убийстве Бабченко!
в июле 2014 вовка фуйло тоже спалился, когда начал отмазки по поводу сбитого Боинга - поздно ночью.. в расчете отмазаться перед Обамой.
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Это только доказывает что в СБУ ещё много "кротов".
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Під "колпаком" був посередник, а не замовник, тому і чекали коли той буде звітувати реальному замовнику.
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Странные эти венгры - то что все понимают (языковый закон), они уже год не понимают, а то что многие не понимают (цель спецоперации с Бабченко) они понимают с первого раза )
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Ну так йовбики.... Посол Непоп пояснила в Угорщині мету спецоперації з Бабченком: "З боку наших партнерів було повне розуміння" - Цензор.НЕТ 5985 Тут кстати интересные особенности раздачи венгерских паспортов вскрылись...... Ну типа ЕС не знали, а тут обратили внимание........ так что йовбики сейчас начнут понимать то что надо, догавкались на свою голову.
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А что венгры? Они ничего не решают в этом деле. Посол Непоп объяснила в Венгрии цель спецоперации с Бабченко: "Со стороны наших партнеров было полное понимание" - Цензор.НЕТ 5463
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каждому мадьяру Непоп персонально нужно.

можно и с песней группы Express - 1976 - танцуй со мной , мама )))
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"Поняли" - это если верить словам Непопы.
Сами венгры благоразумно молчат... И не они одни...
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Агент СБУ заказал агенту СБУ убийство агента СБУ. Шо тут пояснять. Всем всё понятно.
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Посол Непоп объяснила в Венгрии цель спецоперации с Бабченко: "Со стороны наших партнеров было полное понимание" - Цензор.НЕТ 458Leshchenko‏ @Leshchenkos 3 ч.3 часа назад
Порошенко таки спас Аркадия.
Но другого, по фамилии Ротенберг.
Президент Украины не включил в санкционный список ближайшего соратника Путина, который построил Керченский мост. Причина - война войной, а Ротенберг нужен Фирташу. Полная версия https://www.youtube.com/watch?v=PKRbOAmU4nM …

Посол Непоп объяснила в Венгрии цель спецоперации с Бабченко: "Со стороны наших партнеров было полное понимание" - Цензор.НЕТ 3383
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Ротенберг выкупил у Фирташа трц " оушен Плаза" на Лыбедьской. Фирташ начал строить самый крупный трц в Европе" республика" тоже в надежде на этих покупателей, но война помешала. И теперь денно у него строить нет
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Головне, людину врятували. Це все, що мають зрозуміти критикани.
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Бабченко сам об етом уже все сказал.
как ему защищать себя и свою семью он разберется без сопливых,
а СБУ ему в етом помогла и сработала на отлично.
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Але ж купа незадоволених..
Яких він ще вчора справедливо і від душі послав на путіна.
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и правильно сделал, шо послал.
пусть воют - ето все шо им остается
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Клизма Сиярту в США прошла успешно. Мозги у венгерских политиков прочистились .
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Да нефиг тут оправдываться. Пусть ЕС оправдывается за свои "глубокие обеспокоенности" и прочие отмазки от проблемы Хуйла. Операция успешна? Успешна. В данном случае цель оправдала средства.
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Все дуже просто - якщо ця спецоперація пройшла так "успішно" , то чому ВСЯ верхівка державного апарату тепер змушена виправдовуватись ?
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Думаю, что этого требует дипломатия. Хотя как по мне, тут нужно следовать тактике Израиля типа: как хотим, так и работаем. Лишь бы толк был.
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за всі роки було проведено дуже багато подібних речей - але ніколи до цього , чомусь , не було такої бурхливої реакції від Заходу ... більше того - в Україні люди також обурені , але на думку українців влада БОЛТ поклала , а перед іноземцями змушена виправдовуватись ... що ж від нас приховують ?
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Можливо щось і приховують. Почекаємо - побачимо. Думаю, що подробиці незабаром з'являться. Зараз ще зарано щось казати.
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Вбивство Гонгадзе. Почекали - побачили.
Вбивство Небесної сотні. Почекали - побачили.
Вбивство Шеремета. Почекали - побачили.
Вбивство... вбивство... вбивство... Почекали - побачили.
Можливо проблема українців саме в "Почекаємо - побачимо"?
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100% - чого ще чекати ?!
П.С - що там зі справою Ноздровської - вже і забули всі ?
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Всьо буде в шоколаді. Просто надо єшо трошкі абаждать. Пока Петро пєрєізбєрьоцца.
Ми ж цю казку все проходили з януковичем - "падаждітє до виборов і пєрєізбєрьотє".
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Точно-точно : #"Надапатерпеть" . Хм, где-то я это уже слышал...
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Тут нікого не вбили, так що аналогія трохи крива. Нє?
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Здорово США люлей этим йоббикам ввалили. Со всем теперь соглашаются, а не только с Законом " Об образовании".
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угорці зрозуміли? Орбан особисто? мож є якась інша Угорщина, але наскільки я пригадую - угорці зараз явно не на нашому боці...
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Таке враження - зрадоботи не задоволені тим що Бабченко залишився живим.
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Напугали венгров, что и у них предприятия поотжимают?
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Ни одно официальное лицо не может внятно объяснить смысл этой операции.
То, что и "заказчик" и "исполнитель" сотрудничают с СБУ мы уже поняли! Посол Непоп пояснила в Угорщині мету спецоперації з Бабченком: "З боку наших партнерів було повне розуміння" - Цензор.НЕТ 5174
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- як і Рубан , до речі ... симптоматично ))
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Что послиха написала, это не значит, что так оно и есть. Её болтовня о "понимании" - это художественный свист. Эти придурки думают, что народ у нас темный и забитый и проглотит любую лабуду, как это происходит на Казляндии.
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Она не послиха, а послица. С крупом вместо попы.
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Один представитель спецслужб вербанул другого представителя конкурирующей спецслужбы, чтобы инсценировать смерть третьего представителя, так же сотрудничающего со спецслужбами.
Как это в Венгрии смогли что-то понять? Посол Непоп пояснила в Угорщині мету спецоперації з Бабченком: "З боку наших партнерів було повне розуміння" - Цензор.НЕТ 338
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Самое прикольное было бы, если бы перед проведением этой операции на экраны ТВ вышла пьяная звезда Генпрокуратуры без образования и огласила фамилии участников всей агентурной сети.
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Вы не правы: думаю, 10 классов он всё же закончил. Посол Непоп пояснила в Угорщині мету спецоперації з Бабченком: "З боку наших партнерів було повне розуміння" - Цензор.НЕТ 5232
А в остальном: мог и выйти, и даже огласить. Посол Непоп пояснила в Угорщині мету спецоперації з Бабченком: "З боку наших партнерів було повне розуміння" - Цензор.НЕТ 4274
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да сколькож можно дебилам объяснять шо не дебилы?
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если не понимают нормальный язык
нач посылать
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погодите малёха
гройсманы порошенки и иже с ними
здыхать будете долго и мучительно
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПосол Непоп объяснила в Венгрии цель спецоперации с Бабченко: "Со стороны наших партнеров было полное понимание"
 
 
 
 
 
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