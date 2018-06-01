 Посол Непоп объяснила в Венгрии цель спецоперации с Бабченко: "Со стороны наших партнеров было полное понимание"

Об этом на своей странице в Facebook написала посол Украины в Венгрии Любовь Непоп, сообщает Цензор.НЕТ.

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Она отметила, что вчера имела ряд возможностей обсудить с венгерскими и иностранными представителями в Будапеште вопросы предупреждения попытки убийства журналиста.

В частности, она ознакомила их с ходом операции и призвала оказывать содействие в мобилизации международной поддержки для усиления санкций против России ради освобождения украинских политзаключенных.

В результате иностранные партнеры полностью осознали, что Украина имела право в этой ситуации защищаться против российской гибридной войны.

"Защищая свою землю и людей от внешней агрессии, Украина стоит на стороне справедливости и международного права. Поэтому совершенно неуместны отдельные попытки провести параллели между ситуацией с Бабченко и российской пропагандой", - подчеркнула Непоп.

По ее словам, сообщения о "гибели" журналиста были частью оперативной комбинации в рамках расследования попытки покушения, а их адресатами были организаторы и заказчики, а не массовая аудитория.

"В этой ситуации ключевыми задачами для украинских спецслужб и правоохранительных органов стало сохранение жизни Бабченко и отслеживание всей преступной цепи исполнитель-организатор-заказчик. Для этого организатор покушения должен был, в частности, получить убедительные доказательства "успешности покушения", - подытожила Непоп.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

В результате, по данным Генпрокурора Луценко, СБУ располагает списком людей, которых хотели убить вместе с Бабченко, им предоставят охрану.

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.