 Посол Непоп объяснила в Венгрии цель спецоперации с Бабченко: "Со стороны наших партнеров было полное понимание"

Об этом на своей странице в Facebook написала посол Украины в Венгрии Любовь Непоп, сообщает Цензор.НЕТ.
Она отметила, что вчера имела ряд возможностей обсудить с венгерскими и иностранными представителями в Будапеште вопросы предупреждения попытки убийства журналиста.
В частности, она ознакомила их с ходом операции и призвала оказывать содействие в мобилизации международной поддержки для усиления санкций против России ради освобождения украинских политзаключенных.
В результате иностранные партнеры полностью осознали, что Украина имела право в этой ситуации защищаться против российской гибридной войны.
"Защищая свою землю и людей от внешней агрессии, Украина стоит на стороне справедливости и международного права. Поэтому совершенно неуместны отдельные попытки провести параллели между ситуацией с Бабченко и российской пропагандой", - подчеркнула Непоп.
По ее словам, сообщения о "гибели" журналиста были частью оперативной комбинации в рамках расследования попытки покушения, а их адресатами были организаторы и заказчики, а не массовая аудитория.
"В этой ситуации ключевыми задачами для украинских спецслужб и правоохранительных органов стало сохранение жизни Бабченко и отслеживание всей преступной цепи исполнитель-организатор-заказчик. Для этого организатор покушения должен был, в частности, получить убедительные доказательства "успешности покушения", - подытожила Непоп.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
В результате, по данным Генпрокурора Луценко, СБУ располагает списком людей, которых хотели убить вместе с Бабченко, им предоставят охрану.
31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.
Т.е. один из блогеров опубликовал в ФБ сообщение о гибели Бабченко.. и СК рашки, БЕЗ официального подтверждения... около 11 ночи - "возбудился"... или спалился, поторопившись... в ОЖИДАНИИ.
протягом років - суцільний "зашквар за зашкваром" і свій народ вони не бояться , а от перед Заходом вони змушені виправдовуатись - 01.06.2018 14:54
Насчет Запада, картина удручающая, Народу не удосужились растолковать что и как, а перед Западом за закрытыми дверьми оправдываются, что наводить на мысль: для них Народ - ничто, Запад - все.
Захід вони бояться більше , а ніж власний народ - бо що той народ їм зробить ..? А от на Заході в них все - бабло в офшорах , нерухомість , і дітки там вчаться ...
Это - неопровержимая улика что в СК рашки знали и ждали сообщения об убийстве Бабченко!
в июле 2014 вовка фуйло тоже спалился, когда начал отмазки по поводу сбитого Боинга - поздно ночью.. в расчете отмазаться перед Обамой.
можно и с песней группы Express - 1976 - танцуй со мной , мама )))
Сами венгры благоразумно молчат... И не они одни...
Порошенко таки спас Аркадия.
Но другого, по фамилии Ротенберг.
Президент Украины не включил в санкционный список ближайшего соратника Путина, который построил Керченский мост. Причина - война войной, а Ротенберг нужен Фирташу. Полная версия https://www.youtube.com/watch?v=PKRbOAmU4nM …
как ему защищать себя и свою семью он разберется без сопливых,
а СБУ ему в етом помогла и сработала на отлично.
Яких він ще вчора справедливо і від душі послав на путіна.
пусть воют - ето все шо им остается
Вбивство Небесної сотні. Почекали - побачили.
Вбивство Шеремета. Почекали - побачили.
Вбивство... вбивство... вбивство... Почекали - побачили.
Можливо проблема українців саме в "Почекаємо - побачимо"?
П.С - що там зі справою Ноздровської - вже і забули всі ?
Ми ж цю казку все проходили з януковичем - "падаждітє до виборов і пєрєізбєрьотє".
То, что и "заказчик" и "исполнитель" сотрудничают с СБУ мы уже поняли!
Как это в Венгрии смогли что-то понять?
А в остальном: мог и выйти, и даже огласить.
нач посылать
гройсманы порошенки и иже с ними
здыхать будете долго и мучительно
наболело