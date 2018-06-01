 Глава Венецианской комиссии Букиккио заявил, что против бойкота переаттестации судей со стороны ОСД: Между ВККС и советом должен быть диалог

Как информрует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

В ходе сегодняшней конференции член Общественного совета добропорядочности Наталья Соколенко задала председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио и замглавы Администрации Президента Алексею Филатову вопрос относительно их точки зрения на выход ОСД из процесса квалификационного оценивания судей.

Как отметил Джанни Букиккио, он против бойкота: "Вы можете делать заявления для СМИ, усиливать свою позицию, но должен быть диалог между вами. Самое худшее - это его отсутствие".

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Координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов акцентировал внимание на следующих позициях: "Я бы исходил из нескольких вещей. Во-первых, судебная реформа - это комплексный и сложный процесс, и у нас еще много работы. Не так много людей, которые желают выполнять работу. Есть люди, которые хотят, чтобы в Украине восторжествовало верховенство права, не ожидая публичного одобрения. Кто-то хочет удовлетворить свои политические предпочтения, сделать политическую карьеру. Но если те, кто принимает участие в процессе, нацелены на общий результат, они инициируют диалог и не разговаривают языком ультиматумов".

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"На мой взгляд, когда ВККС говорит, с учетом опыта, который у нее уже был во время предыдущих процедур, могут ли представители ОСД предоставлять данные о судьях за 10 дней, наверное, можно дискутировать, относительно сроков, — отметил координатор Совета по вопросам судебной реформы. — Или когда ВККС говорит о том, должны ли быть подписаны выводы ОСД членами, которые за них голосовали. Когда ВККС говорит о базовых вещах, то вопрос решается путем диалога, а не ультиматумов. В ином случае возникает вопрос мотивации, какие цели ставят перед собой участники этих процедур".

"Ультиматум и потакание собственному эго — это путь к поражению", — подытожил Алексей Филатов.