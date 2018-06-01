EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Общество
  448  9
Материалы по теме:
Все про:Венецианская комиссия (291) судебная реформа (964) судья (1930) экзамены (98) квалификация (25) общественный совет (58) Букиккио (3)

 Глава Венецианской комиссии Букиккио заявил, что против бойкота переаттестации судей со стороны ОСД: Между ВККС и советом должен быть диалог

Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио заявил, что против бойкота переаттестации судей со стороны ОСД.

Как информрует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

В ходе сегодняшней конференции член Общественного совета добропорядочности Наталья Соколенко задала председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио и замглавы Администрации Президента Алексею Филатову вопрос относительно их точки зрения на выход ОСД из процесса квалификационного оценивания судей.

Как отметил Джанни Букиккио, он против бойкота: "Вы можете делать заявления для СМИ, усиливать свою позицию, но должен быть диалог между вами. Самое худшее - это его отсутствие".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совместная работа Высшей квалификационной комиссии судей и ОСД - обязательное условие успешной судебной реформы, - посольство США в Украине

Координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов акцентировал внимание на следующих позициях: "Я бы исходил из нескольких вещей. Во-первых, судебная реформа - это комплексный и сложный процесс, и у нас еще много работы. Не так много людей, которые желают выполнять работу. Есть люди, которые хотят, чтобы в Украине восторжествовало верховенство права, не ожидая публичного одобрения. Кто-то хочет удовлетворить свои политические предпочтения, сделать политическую карьеру. Но если те, кто принимает участие в процессе, нацелены на общий результат, они инициируют диалог и не разговаривают языком ультиматумов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОСД прекращает участие в процессе квалификационного оценивания судей: Это конвейер, цель которого - сохранить должности и отчитаться об "успешном завершении" реформы

"На мой взгляд, когда ВККС говорит, с учетом опыта, который у нее уже был во время предыдущих процедур, могут ли представители ОСД предоставлять данные о судьях за 10 дней, наверное, можно дискутировать, относительно сроков, — отметил координатор Совета по вопросам судебной реформы. — Или когда ВККС говорит о том, должны ли быть подписаны выводы ОСД членами, которые за них голосовали. Когда ВККС говорит о базовых вещах, то вопрос решается путем диалога, а не ультиматумов. В ином случае возникает вопрос мотивации, какие цели ставят перед собой участники этих процедур".

"Ультиматум и потакание собственному эго — это путь к поражению", — подытожил Алексей Филатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3069234
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Шоколадні барігі роблять від шо реформіруют , а на самом ділі все ворують
 показать весь комментарий
 
 
Фамилия у главы многообещающая. Гуглите "Буккакэ".
 показать весь комментарий
 
 
Краще - перетягування канату, дуель чи бійка біля корита...і всім розвага !!!
)))
 показать весь комментарий
 
Я лично со стороны ВККС слышал только монолог.
А их действия говорят - что на мнение ОСД они х-й ложили.
 показать весь комментарий
 
 
ОбЪясните доходчиво суть заголовка!!!! Это дебилизм чистой воды!!! Это ебулко с дебилко!!!
 показать весь комментарий
 
 
Ага, диалог, ОСД говорит , этот судья продажный, ВККС - пошли нах....
 показать весь комментарий
 
а мы за - судей у нас нет
и решалы нам как суд не Голова Венеціанської комісії Букіккіо заявив, що проти бойкоту переатестації суддів з боку ГРД: Між ВККС і радою має бути діалог - Цензор.НЕТ 3355 нужны - будь у них хоть 5 этажные виллы, как у пидрахуя!!! Голова Венеціанської комісії Букіккіо заявив, що проти бойкоту переатестації суддів з боку ГРД: Між ВККС і радою має бути діалог - Цензор.НЕТ 984
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоГлава Венецианской комиссии Букиккио заявил, что против бойкота переаттестации судей со стороны ОСД: Между ВККС и советом должен быть диалог
 
 
 
 
 
 вверх