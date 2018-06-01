 В рамках дела Бабченко была получена информация об угрозе безопасности других граждан, - СБУ

Об этом говорится в сообщении на странице СБУ в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Служба безопасности Украины сообщает, что в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий по делу подготовки террористического акта в отношении журналиста А. Бабченко Службой получена информация о реальной угрозе безопасности других граждан. Детали будем сообщать", - говорится в сообщении.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
В результате, по данным Генпрокурора Луценко, СБУ располагает списком людей, которых хотели убить вместе с Бабченко, им предоставят охрану.
31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.
і цілком логічно,що у свому популізмі часто переходить "червону лінію"..
немає у нього того досвіду,що у Тимошенко,котра робить це більш хитро..
А где эти многочисленные подельники и убийцы, которых Луценко обещал предъявить по делу Савченко?
Они думают, что у нас память как у куриц наверное....
54% голосов, отданных основателю ПР после вышвыривания межигорского хряка - яркий тому пример.
чи забули , що всі тоді бігали і кричали , що вибори були сфальсифіковані ?
"Построил Рошен , построит и Украину"... Апачи в один тур и тд. и тп....
пора це всім зрозуміти..
не лише Гаранту.
Геній у тому,як похєрити будь-яку справу..
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Информация без фактов называется "свистежом", если обратное не доказано.
Ютьюб.Мацкали берегите Боингово снайпера.Гаага Ждёт
В марте 2010 года - Василий Грицак был уволен из руководящих должностей СБ Украины без исключения из списков личного состава
С 2010 года - начальник личной охраны Петра Порошенко
На эту куйню ты уже никого, братан, не поймаешь. Мы здорово поумнели, за эти 5 лет, шоколадная обезьянка. из дешевого троллячьего зверинца.
на жаль ,не повністю..
б радив у даній справі звернути увагу на інші моменти..
зокрема,
1)на "зв"язки" замовника - Бориса Германа.
https://from-ua.com/obzor-pressi/9701-pyataya-grafa-v-kriminalnom-mire.html
2)факт,що ринок зброї і котрабанда "кришується" саме СБУ.
3) є варіант,що це "замовлення ФСБ " через свої канали в СБУ в інтересах Росії знищити новітній напрям розробки зброї (снайперських комплексів)
не завжди вголос
На следующий день пастушок решил повторить свою шутку и опять начал громко кричать «Волки!» и звать на помощь. Дровосеки опять бросили свою работу и поспешили на помощь. Но волка опять не оказалось. Дровосеки побранили мальчика и ушли. Пастушок был очень доволен своей веселой выдумкой - не каждому удается так разыграть взрослых, да еще два раза подряд!
И тут на поляну действительно вышли волки. Их была целая стая. Одному пастуху не справиться! Надо звать на помощь! Мальчик стал кричать: «Волки! Волки! Помогите», но дровосеки подумали, что он опять их обманывает и в этот раз не пришли на помощь.
попа.
-- вспомнилось из Стертрека вроде, как ни странно...
по факту - жив - опа! нужно воскрешать 20.
суть: спецоперация могла вызвать необратимые действия. достаточно было даже одного дня. так - понятно?
p.s. никак не унижаю и не подвергаю сомнению необходимость, лично мне не нравится результат - отставной какой-то полкан с газеткой. где Патрушев или кто там сейчас? да и вообще пахнет оно не очень, крутые "политологи" посчитали, что за день до выборов - будет глупо ) ок, ещё - "сам пришёл", типа из закрытой группы заблокированного вконтакта "Киллеры в Украине" - забронировать.
И их "рєйтинг" взмєтньотца ввысь, стрємитєльным
,или стрьомным, домкратом!!!
)))