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 Политика Украины
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Все про:СБУ (12544) Бабченко Аркадий (104)

 В рамках дела Бабченко была получена информация об угрозе безопасности других граждан, - СБУ

Служба безопасности Украины сообщает, что в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий в деле подготовки террористического акта в отношении российского журналиста Аркадия Бабченко смогла получить информацию о реальной угрозе безопасности других граждан.

Об этом говорится в сообщении на странице СБУ в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Служба безопасности Украины сообщает, что в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий по делу подготовки террористического акта в отношении журналиста А. Бабченко Службой получена информация о реальной угрозе безопасности других граждан. Детали будем сообщать", - говорится в сообщении.

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В рамках дела Бабченко была получена информация об угрозе безопасности других граждан, - СБУ 01

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

В результате, по данным Генпрокурора Луценко, СБУ располагает списком людей, которых хотели убить вместе с Бабченко, им предоставят охрану.

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3069233
 
 
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В который раз убеждаюсь, что Саак просто выродок
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Міхо популіст..
і цілком логічно,що у свому популізмі часто переходить "червону лінію"..

немає у нього того досвіду,що у Тимошенко,котра робить це більш хитро..
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Так Михо чисто на популизме вытащил Грузию из болота коррупции и нищеты? От он шо...
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Шоколадні барігі роблять від шо нас засчісчают , а на самом ділі все ворують
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ти ліжішь зад парашенку?
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это начинающий. Ему только флажок выдали и демо-версию транслейта.
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Цікаво було б ознайомитися з прізвищами тих, кому це загрожувало..
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Іх імєна слішком ізвєстния, шоб здєся упамінать!!! )))
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Чому зустріч з іноземними дипломатами , що зараз проводить СБУ і Генпрокуратура по справі Бабченка , відбувається у закритому режимі - що такого можуть знати іноземці , а українські громадяни знати не повинні ?
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Угу, дипломати зазвичай такі сядуть посеред Хрещатику і давай зустрічі проводити. В рамках дела Бабченко была получена информация об угрозе безопасности других граждан, - СБУ - Цензор.НЕТ 9670
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как же так, забыли об этом тебе сообщить - непорядок...(
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вот вопрос возник не по Бабченко (по нему позже будет я уверен)...
А где эти многочисленные подельники и убийцы, которых Луценко обещал предъявить по делу Савченко?
Они думают, что у нас память как у куриц наверное....
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Самое печальное - в отношении огромного количества наших сограждан они не ошибаются.
54% голосов, отданных основателю ПР после вышвыривания межигорского хряка - яркий тому пример.
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Андрей Балакин - ну может поумнеют эти граждане ? Со временем.... - война и нищета хорошие учителя.....
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чергова лажа про 54% ... У рамках справи Бабченка було отримано інформацію про загрозу безпеці інших громадян, - СБУ - Цензор.НЕТ 7057
чи забули , що всі тоді бігали і кричали , що вибори були сфальсифіковані ?
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помню, помню - весь город целый год с этими криками носился...\даже покушать было некогда...)))\
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NNN - это в ВР были сплошные махинации (петя своих протаскивал)....А по презику было более менее честно - развела тогда пропагандистская машина лохов по полной....
"Построил Рошен , построит и Украину"... Апачи в один тур и тд. и тп....
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Луценко Геній..

пора це всім зрозуміти..

не лише Гаранту.


Геній у тому,як похєрити будь-яку справу..
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Уже В ю-тубе появилось видео, как картеж Пороха вчера 31.05.18 сбил ребёнка в Киеве
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Все значимые персоны потенциальные мишени и наличие списка целей ничего не поменяет. На кого рассчитан этот бред?
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...Службой получена информация о реальной угрозе безопасности других граждан

=========
Информация без фактов называется "свистежом", если обратное не доказано.
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На плешивого Педофила покушались 13 раз.
Ютьюб.Мацкали берегите Боингово снайпера.Гаага Ждёт
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"Блестящая" проведенная операция, по которой теперь нужно объясняться перед всем миром. Уровень Грицака.

В марте 2010 года - Василий Грицак был уволен из руководящих должностей СБ Украины без исключения из списков личного состава
С 2010 года - начальник личной охраны Петра Порошенко
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Лично я - согласен: результат мизерный, а вони на весь Мир.
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КацаКрысины берегите Кремлёвскую Моль,она без Украины полный НОЛЬ
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Бабченко раскрыл Мавзолейных Упырей по всей Европе и США...Аркадий Гений!!! У рамках справи Бабченка було отримано інформацію про загрозу безпеці інших громадян, - СБУ - Цензор.НЕТ 6709"Консервы" Путлерские засветились по всему миру.Интернет классная ШТУКА...
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Ага... Все в гавне и тока Петя в белом смокинге.
На эту куйню ты уже никого, братан, не поймаешь. Мы здорово поумнели, за эти 5 лет, шоколадная обезьянка. из дешевого троллячьего зверинца.
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Я охреневаю: среди западных, украинских и российских коолег, ничем не рискующих (а иногда и сосущих у госмедиа) оказалась х...а туча виконтов де Бражелонов, которые клеймят @StarshinaZapasa #Бабченко с позиций высокой морали. Идите в жопу, ребята! Это война, а не семинар на журфаке 😀
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З цим можна погодитись..
на жаль ,не повністю..

б радив у даній справі звернути увагу на інші моменти..

зокрема,
1)на "зв"язки" замовника - Бориса Германа.
https://from-ua.com/obzor-pressi/9701-pyataya-grafa-v-kriminalnom-mire.html

2)факт,що ринок зброї і котрабанда "кришується" саме СБУ.

3) є варіант,що це "замовлення ФСБ " через свої канали в СБУ в інтересах Росії знищити новітній напрям розробки зброї (снайперських комплексів)
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Кстати, штайнмайер обвинил украинцев в нацизме до "смерти" Бабченко или после?
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він завжди їх звинувачував..
не завжди вголос У рамках справи Бабченка було отримано інформацію про загрозу безпеці інших громадян, - СБУ - Цензор.НЕТ 1125
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Круче всех Бабченко похвалил Алесашка Глебыч Невзоров в Ютьюбе вчера
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Бабло ГрязьПрома не воняет ни для Марин Ле Пен ни для Сильвио Берлускони,правда? У рамках справи Бабченка було отримано інформацію про загрозу безпеці інших громадян, - СБУ - Цензор.НЕТ 2524 У рамках справи Бабченка було отримано інформацію про загрозу безпеці інших громадян, - СБУ - Цензор.НЕТ 2524
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Знаменитый сыщик всех времен и народов Шерлок Холмс был в роли Бабченко несметное количество раз...,за остальных Пинкертонов в этой роли не буду... У рамках справи Бабченка було отримано інформацію про загрозу безпеці інших громадян, - СБУ - Цензор.НЕТ 8128
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Ага. Именно Холмс, на следующий день после своей "смерти" в поединке с Мориарти собрал в Лондоне пресс-конференцию и долго потешался над Мориарти - "Смотри, лошара, как я тебя развел!"
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Как-то раз один мальчик-пастушок пас овец, а рядом в лесу работали дровосеки. Мальчишка решил подшутить над взрослыми и внезапно стал кричать: «Волки! Волки! Помогите!». Дровосеки тут же кинулись ему на помощь, оставив свою работу. Но никакого волка не оказалось! Мальчишка рассмеялся - розыгрыш удался.
На следующий день пастушок решил повторить свою шутку и опять начал громко кричать «Волки!» и звать на помощь. Дровосеки опять бросили свою работу и поспешили на помощь. Но волка опять не оказалось. Дровосеки побранили мальчика и ушли. Пастушок был очень доволен своей веселой выдумкой - не каждому удается так разыграть взрослых, да еще два раза подряд!
И тут на поляну действительно вышли волки. Их была целая стая. Одному пастуху не справиться! Надо звать на помощь! Мальчик стал кричать: «Волки! Волки! Помогите», но дровосеки подумали, что он опять их обманывает и в этот раз не пришли на помощь.

попа.

-- вспомнилось из Стертрека вроде, как ни странно...
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и ещё: допустим, ... допустим, моссад провел бы аналогичную операцию. на следующий день положили бы ~20 палестинцев минобороны или сочувствующие. (да, даже премьер же не в курсе, секретно все %)
по факту - жив - опа! нужно воскрешать 20.
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Вы полагаете, если выяснится, что во Вторую мировую погибло не 20, а 27 миллионов граждан СССР, то после этого в Германии надо миллион-два дострелять? Странный у Вас взгляд на военные действия.
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странные у Вас ассоциации / проекции. причем Вторая мировая ?!, тогда не было интернета )
суть: спецоперация могла вызвать необратимые действия. достаточно было даже одного дня. так - понятно?
p.s. никак не унижаю и не подвергаю сомнению необходимость, лично мне не нравится результат - отставной какой-то полкан с газеткой. где Патрушев или кто там сейчас? да и вообще пахнет оно не очень, крутые "политологи" посчитали, что за день до выборов - будет глупо ) ок, ещё - "сам пришёл", типа из закрытой группы заблокированного вконтакта "Киллеры в Украине" - забронировать.
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Ппохоже журналист тут ни при делах, бо уж больно список большой. Алькапоновщина и дилинджеровщина какя-то. 30 ть заказных убийств.
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🖕🏻-это папробуй, тебе паможет адназадно.. ойц.. адназначна!!)))
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Аглаааситє увєсь списк, пжалста...
И их "рєйтинг" взмєтньотца ввысь, стрємитєльным
,или стрьомным, домкратом!!!
)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ рамках дела Бабченко была получена информация об угрозе безопасности других граждан, - СБУ
 
 
 
 
 
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