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Все про:Верховный Суд (575) судебная реформа (964) Данишевская (13)

 Судебная реформа еще не завершена. Нужно многое сделать и достичь результата, когда люди поймут, что суд защищает их права, - глава ВС Данишевская

Председатель Верховного Суда Валентина Данишевская заявила: чтобы можно было говорить об успехе судебной реформы, нужно сделать так, чтобы люди поверили, что судебная власть стоит на страже интересов граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

"Судебная реформа еще не завершена. Нужно сделать еще многое. Но мы обязаны достичь результата. Результатом будет реальная защита прав людей, когда они поймут, что суд защищает их интересы и права", - сообщила Валентина Данишевская.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Судьи Верховного Суда уже рассмотрели почти 10 тысяч дел, - глава ВС Данишевская

Соответствующее заявление председатель Верховного Суда сделала 1 июня во время конференции "Судебная реформа в Украине: достижения и дальнейшие шаги".

Ранее сообщалось, что глава Верховного Суда Валентина Данишевская оценила результаты мониторинга судебных процессов.

Источник: https://censor.net.ua/n3069230
 
 
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Шоколадні барігі роблять від шо что-то міняють , а на самом ділі все ворують
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так все их реформы и сводятся к тому, чтобы побольше украсть и подальше спрятать
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По делу 917/654/17 после троекратного изменения состава коллегии по кассационным жалобам моих клиентов Кассационный хозсуд в составе Верховного Суда принял решение, которое устроило Григоришина (должен Порошенко 50 миллионов долларов США, если верить книге Онищенко "Пётр Пятый").

УРОДЫ.
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Короче,опять деньги на повышение зарплат просит.
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Аггга, з такими цінами на судові витрати-аж бігом, мля!!!
Краще метод шановного Гризодубо!!!
)))
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Отец всех реформ в Украине наш президент Порошенко. Давайте это не забывать на выборах.
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отці в церкві, а в світському житті - батько. Давайте цього не забувати.
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Так вона ще й і не розпочиналась.
Люстрацію вже провели.
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после предыдущего поста о штрафе в 17 штук ее заявление выглядит цинично((((((((
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Украина стала Независимой фактически с 1 марта 2014 года,до этого была простой мини-РАБссией по образу и подобию созданной коммуняками Кравчука Кучмы и их окружением........
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несколько коротких замечаний : 1 . она еще эта реформа не начиналась . 2 . за то бабло за позыв и суд , многим обидчика лучше своими методами 3 нынешние отмытие Петей суки в мантиях доверия у народа не вернут,только 100% замена на новых и посадкой старых
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Понятно, снова выбран наименее затратный вариант - "убеждение людей"...
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можна подумати , що хтось їм повірить ..))
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Суд - это такое место, где у закона можно купить столько справедливости, на сколько тебе хватит денег!

Шооо,нє??!!

)))
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нє, бо дотримання закону, то і є справедливість.
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А что было 1 марта? Ах да.РАБссиянская ДурьДума в этот день проголосовала о вводе войск в Украину.....188 голосов ЗА...против только Илья Пономарев... Судебная реформа еще не завершена. Нужно многое сделать и достичь результата, когда люди поймут, что суд защищает их права, - глава ВС Данишевская - Цензор.НЕТ 914
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Красножопое советское быдло улетучилось на МАРС,остались одни правильные Украинцы Судебная реформа еще не завершена. Нужно многое сделать и достичь результата, когда люди поймут, что суд защищает их права, - глава ВС Данишевская - Цензор.НЕТ 2556
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Да, мы ж не против, уважаемая!
Токо у нас создалось стойкое впечатления, шо некоторые представители вашей системы ( не будем говорить - хто, но хай у "тех", кого мы подразумеваем, члены на лбах повыростают, шобы их было видно издалека), всеми своими силами тормозят эту, такую нужную всем, реформу.
И мы, увы, понимаем - пока сегодняшнюю власть не сменит другая власть - ничего не поменяется.
"Другая" власть, правда, может оказаться ещё хуже нынешней, но тут уж как повезёт...
Да, и если она окажется совсем омерзительной ( во шо я не верю), то в украинцах опять может и Майдан проснуться...
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ви правильно! при кризових ситуаціях перевибори мають бути чим частіше, тим це краще. Аж поки народ не натрапить на справжніх лідерів.
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Законы - как паутина, сквозь которую крупные мухи прорываются, а мелкие - застряют.
Не хотите по-хорошему - будем делать по закону.
)))
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Нужно вернуться назад и выбирать, на начальном этапе, шерифов, в своих районах. К ним пришпилить суд присяжных и все пойдет, как по маслу. После парочки "Розенблатов", качающихся на веревках в городских парках, судейская система приобретет мощный потенциал для системного развития.

Совпадение фамилий, в этом посте - случайное.
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Люди это поймут ровно в тот момент, когда. люди действительно поймут, что суд защищает их права
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Реформы Горбачева увенчались успехом,красножопая Перестройка победила СССР....включая Судебную Систему... Судебная реформа еще не завершена. Нужно многое сделать и достичь результата, когда люди поймут, что суд защищает их права, - глава ВС Данишевская - Цензор.НЕТ 4459
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судова реформа завершилась так і не розпочавшись !
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...когда люди поймут, что суд защищает их права...
Пока суд допускает одно только чтение дела Насирова в течении пяти лет, люди не поймут.
Пока следствие можно вести годами - люди не поймут.
И тд. еще много много.
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Помню я нацарапал статью в Московских новостях,кажись в 1987 году.Я тогда предположил что советское быдло Перестроицца реформируется лет через 60-70,другими словами через ТРИ поколения...
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Згідно опитуваняя -Втричі більше українців вірять у життя на Марсі, ніж у свій власний Справедливий Суд!!

😛
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За эту судебную реформу, а особенно за скотскую адвокатскую монополию, этих мудаков филатова и козькова надо подвесить за...А какой идет захват собственности через суды! Саши Стоматологи отдыхают. Судьи как последние дни работают, берегов нет.
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а що було краще, коли в суд ходили представниками всі кому не лінь.
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А це довірителі хай визначають - кому бути представниками. Ці "кому не "лінь" майже завжди драли в усі дірки різні "...енд лоєри" та "...і партнери", та інших адвокатиків з ксівами, а у моєму впадку це було у 100% випадків. На підприємствах працювали десятки тисяч кваліфікованих юристів, тепер їм шлх на вулицю, або отримувати ксіву (загальні витрати 4-5 тис. дол.). А студенти отримають право (у кращому випадку) працювати лише через декілька років після вишів. Батьки можуть не витримати. Отримавши ксіву треба реєстуватися у податковій і сплачувати загалом 42 % від суми заробленого (Швеція, блін). А заробити щось дуже важко - клієнтів з грішми обмаль. ДЛЯ ЧОГО ЦЕ? де раціональне зерно? Виграли тільки члени адвокатського "самоврядування", яким на рівному місці впали з неба десятки тисяч баксів і ті самі недолугі анд Лоєрси, які стали монополістами.
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При бажанні та при наявності знань отримати адвокатське свідоцтво можна. Офіційні виплати невеликі 6-7 тис грн. Трохи є черга, але все посильно. не розказуйте казки, бо я добре все знаю.
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Казки ви розказуєте, хоча окремі випадки отримання свідоцтва "по чесному" бувають. Стало тільки гірше - ще і на спеціальні плати при проходженні стажування натякають.
А ви звідки, де така ідилія? І дубль два - на хєра ця мастурбація?
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Судья ,которая приняла странное решение по оплате услуг Теплосети,услуга по документам не была представлена,(грелись от проходящих стояков обратки ,от пластиковых труб) и она прошла аттестацию ,потому что выполнила чью то вказивку свыше. Ели бы я был Президентом,то тоже её оставил прислуживать мне на срок президентства, жаль что потом она будет работать на другого Президента ,а не УКРАИНСКИЙ НАРОД.
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"... суд захищає їхні права..."
Валя, ти випадково сьогодні не падала?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСудебная реформа еще не завершена. Нужно многое сделать и достичь результата, когда люди поймут, что суд защищает их права, - глава ВС Данишевская
 
 
 
 
 
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