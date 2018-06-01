 Судебная реформа еще не завершена. Нужно многое сделать и достичь результата, когда люди поймут, что суд защищает их права, - глава ВС Данишевская

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

"Судебная реформа еще не завершена. Нужно сделать еще многое. Но мы обязаны достичь результата. Результатом будет реальная защита прав людей, когда они поймут, что суд защищает их интересы и права", - сообщила Валентина Данишевская.

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Соответствующее заявление председатель Верховного Суда сделала 1 июня во время конференции "Судебная реформа в Украине: достижения и дальнейшие шаги".

Ранее сообщалось, что глава Верховного Суда Валентина Данишевская оценила результаты мониторинга судебных процессов.