 Судебная реформа еще не завершена. Нужно многое сделать и достичь результата, когда люди поймут, что суд защищает их права, - глава ВС Данишевская

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".
"Судебная реформа еще не завершена. Нужно сделать еще многое. Но мы обязаны достичь результата. Результатом будет реальная защита прав людей, когда они поймут, что суд защищает их интересы и права", - сообщила Валентина Данишевская.
Соответствующее заявление председатель Верховного Суда сделала 1 июня во время конференции "Судебная реформа в Украине: достижения и дальнейшие шаги".
Ранее сообщалось, что глава Верховного Суда Валентина Данишевская оценила результаты мониторинга судебных процессов.
УРОДЫ.
Краще метод шановного Гризодубо!!!
)))
Люстрацію вже провели.
Шооо,нє??!!
)))
Токо у нас создалось стойкое впечатления, шо некоторые представители вашей системы ( не будем говорить - хто, но хай у "тех", кого мы подразумеваем, члены на лбах повыростают, шобы их было видно издалека), всеми своими силами тормозят эту, такую нужную всем, реформу.
И мы, увы, понимаем - пока сегодняшнюю власть не сменит другая власть - ничего не поменяется.
"Другая" власть, правда, может оказаться ещё хуже нынешней, но тут уж как повезёт...
Да, и если она окажется совсем омерзительной ( во шо я не верю), то в украинцах опять может и Майдан проснуться...
Не хотите по-хорошему - будем делать по закону.
)))
Совпадение фамилий, в этом посте - случайное.
Пока суд допускает одно только чтение дела Насирова в течении пяти лет, люди не поймут.
Пока следствие можно вести годами - люди не поймут.
И тд. еще много много.
😛
А ви звідки, де така ідилія? І дубль два - на хєра ця мастурбація?
Валя, ти випадково сьогодні не падала?