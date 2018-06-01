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 Политика Украины
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 Для желающих получить гражданство введут экзамен по украинскому языку, - обнародован текст указа Порошенко о 10-летии украинского языка

Государственная программа на 2018-2028 годы о функционировании украинского языка как государственного во всех сферах жизни должна предусматривать введение сертификационного экзамена по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины.

Это определено в указе президента Украины №156 "О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействию созданию единого культурного пространства Украины", обнародованном на сайте главы Украинского государства в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

С целью обеспечения соблюдения конституционных гарантий по всестороннему развитию и функционированию украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни и на всей территории Украины, президент постановил признать необходимым принятие неотложных мер по укреплению государственного статуса украинского языка и создание единого культурного пространства Украины.

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Согласно указу, Кабинет министров Украины в течение месяца должен создать на постоянной основе экспертную группу для комплексного анализа современной языково-культурной ситуации в Украине, разработке критериев оценки эффективности государственной языковой политики.

С учетом предложений этой группы Кабмин должен разработать в двухмесячный срок и утвердить государственную целевую программу на 2018-2028 годы, направленную на обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни, укрепление государственного статуса украинского языка, выработку действенных механизмов его защиты и развития.

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Десятилетняя государственная программа будет, в частности, предусматривать такие мероприятия, как "улучшение качества преподавания государственного языка в учебных заведениях, содействие изучению украинского языка иностранцами, разработке дистанционных и онлайн-курсов по изучению украинского языка, введение в установленном порядке сертификационного экзамена по украинскому языку для лиц, подающих ходатайства о принятии в гражданство Украины".

Президент также предлагает учесть в программе механизмы по укреплению государственного статуса украинского языка, выработки действенных механизмов ее защиты и развития, обеспечение соблюдения должностными и служебными лицами органов государственной власти и органов местного самоуправления требований закона об обязательности использования государственного языка при исполнении своих должностных обязанностей, недопущению дискриминации украинского языка, развития национальной словарной базы и обеспечение свободного доступа к ней пользователей, обеспечения поддержки и популяризации украинского языка за рубежом.

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Как сообщалось, П.Порошенко подписал указ "О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействии созданию единого культурного пространства Украины" 31 мая во время рабочей поездки в Ивано-Франковскую область.

Источник: https://censor.net.ua/n3069229
 
   
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Эта генациид....фаашизм...махровая бендеравщина
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Треба як в країнах Балтії ~ не володієш державноою мовою - паспорт негромадянина, такий негромадянин не може голосувати і займати відповідальні посади.
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До речі: нещодавно зайшов на сайт "негромадян Латвії", там рекомендують репетитора, який вчить не володіти мовою, а натаскує на залік за рівнем А2. І там же - інструктор практичної їзди, який знає усі "пастки" на екзаменаційних маршрутах латвійської ДАІ чи як там воно називається. Ось такі там кацапи. Головне для них - не ЗНАТИ, а ЗДАТИ.
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о зараз на росії почнеться "бамболейло" Для охочих отримати громадянство запровадять іспит з української мови, - оприлюднено текст указу Порошенка про 10-ліття української мови - Цензор.НЕТ 4872

агалтєлая русафобія - українізація України)

а рішення доволі правильне !!! хоча років на 27 запізніле

+ поставим)
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Мені в багатьох випадках не подобаються поляки, дуже слизька і зрадливо підступна нація ... і німці ще пожалкують, що їх так беззастережно потягнули за собою до "світлого капіталістичного майбутнього"... (бо вже починають ті поляки "ставати на ногу" тому німцю. при чому "топчуть їм ноги" як політично, так і пробують "наступають на п'яти" економічно...) Але що у поляках мені справді подобається, це те, як вони відносяться до власної мови... Якби у поляків не було того національного консенсусу по мові, релігії, єдиного розуміння польської історії....вони б не змогли б зробити такий якісний стрибок у розвитку власної країни....

І ще... Навіть наші заробітчани не дадуть збрехати, що деякі роботодавці встановлюють додаткові надбавки до зарплатні, якщо заробітчанин володіє польською мовою... І хоча поляки добре розуміють українську, але вони зазвичай подають вигляд, що зовсім її не розуміють і ввічливо намагаються попросити перейти на польську.... і це відбувається навіть у Львові...
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поляки за время арессии не продали ни шеляга военной продукции и технологий кацапам, в отличие от бюргеров, которые до сих пор этим активно занимаются.
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Зато кцапи гумконвої гонять! Для охочих отримати громадянство запровадять іспит з української мови, - оприлюднено текст указу Порошенка про 10-ліття української мови - Цензор.НЕТ 7449 В падержку рюзькоязічніх! Для охочих отримати громадянство запровадять іспит з української мови, - оприлюднено текст указу Порошенка про 10-ліття української мови - Цензор.НЕТ 5055
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не надо передергивать. Это обычная армейская логистика. Едет оружие и б/к.
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тож поляки. а у нас будет решаться вопрос за определенную мзду.
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шож эта праисходит-та? И это еще Томос не подписаный еще де-то лежит. Может пойти сырникав с хлоридом кальция съесть....
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У нас в Раді майже весь Жопоблох і проча гидота прокацапська може українською говорити і у вишиванках ходити - і що з того?
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Треба також проводити іспити які б підтверджували вже існуюче громадянство. Бо деякі громадяни все життя прожили в Україні, а так і не набралися розуму вивчити просту українську мову.
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я хоть и русскоязычный украинец, але підтримую і рахую що це дуже необхідно в нашій країні.
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Русскоязычних українців не буває, є або українці, або рюзкоязічніє!
Взагалі, такої національності, як русский не існує в природі. Це придумали для об'єднання багатонаціональної російської імперіі в єдине стадо -РУССКИЕ! Створили рюзский язік, якого до першої половини 19 ст. не існувало взагалі!
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В целом правильно, НО! Необходима статья типа из этого правила исключение для лиц, действия которых могут быть оценены как существенно полезные для Украины. И список таких лиц должен быть ПУБЛИЧНЫМ.
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Проживати в країні і незнати державної мови - це дикість! Міністр закордоних справ Польші.
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что бы тут не визжали кремлеботы/зрадофилы, Порох, в большинстве своем, принимает правильные решения и ведет Украину в нужном направлении.
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Я ўсё разумею,але здаць экзамен не змагу.Цяжка мне з націскамі будзе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДля желающих получить гражданство введут экзамен по украинскому языку, - обнародован текст указа Порошенко о 10-летии украинского языка
 
 
 
 
 
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