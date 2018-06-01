EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  1416  25
Все про:пропаганда (1964) Путин (23870) суд (20955) Вышинский (33)

 Пропагандист Вышинский попросил помощи у Путина: "С этой минуты считаю себя только гражданином РФ"

Главный редактор издания "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский, арестованный на Украине по подозрению в госизмене, попросил правовой помощи у президента РФ Владимира Путина для своего скорейшего освобождения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил сегодня в суде Херсона, где рассматривается апелляция на его арест.

Читайте также: По делу о госизмене Вышинского допрошены 48 человек, - замглавы СБУ Кононенко

"Обращаюсь к президенту Владимиру Владимировичу Путину с просьбой принять все необходимые меры для моего скорейшего освобождения, а также для предоставления мне правовой защиты со стороны консульства и посольства", - отметил он.

Вышинский сослался на то, что является гражданином Российской Федерации. Кроме того, он направил заявление президенту Украины Петру Порошенко о выходе из украинского гражданства.

"Я обращаюсь к президенту Петру Порошено о выходе из гражданства Украины, и прошу передать это заявление в администрацию президента. С этой минуты считаю себя только гражданином РФ", - добавил подозреваемый.

Напомним, 15 мая СБУ совместно с прокуратурой АР Крым раскрыла деятельность сети подконтрольных РФ медиаструктур. Также был задержан руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский.

В ходе обыска у него были обнаружены российские государственные награды и паспорт гражданина РФ.

Против Вышинского открыто уголовное производство по статье "Государственная измена".

17 мая Херсонский городской суд избрал меру пресечения Вышинскому в виде ареста на 2 месяца.

Источник: https://censor.net.ua/n3069226
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Лучше считай себя Наполеоном - лапти плести долго, а треуголку можно из любой газеты замутить...
 показать весь комментарий
 
 
Краще Зімбабви, тама Siberia немає і завжди тепло...)))
 показать весь комментарий
 
 
Рванул пердак у кацапа. Не витримав лихої долі.😄
 показать весь комментарий
 
 
консерва громко взорвалась, завоняв "путенвведи".
 показать весь комментарий
 
 
Спочатку на років 30 - за шпигунство, а потім на*р в парашу )))))
 показать весь комментарий
 
 
Ватник просит поддержки Хуйла? Это уже где-то было...
 показать весь комментарий
 
 
так:ты и был кацапом всегда....падаль козломордая
 показать весь комментарий
 
 
А я и до этой минуты знал, что ты подонок.

Интересно, а дети твои знают, что ты подонок?
 показать весь комментарий
 
 
Отсидишь свою 15-ку - будешь менять гражданства хоть каждый день.
 показать весь комментарий
 
 
Украина не признает двойное гражданство прокурора СССР Вышинского.
 показать весь комментарий
 
 
"С этой минуты считаю себя только гражданином РФ", - добавил подозреваемый.

"И МУДАКОМ!",- добавили украинцы.
 показать весь комментарий
 
 
Штирлиц не выдержал! Бабок не перечисляют, рябчиков не дают! Чего-то скрепы не действуют.
 показать весь комментарий
 
 
Может отменить ещё и твоё свидетельство о рождении, тогда никто не совершал преступления и ты - незаконно задержан?
 показать весь комментарий
 
стопэ!
а до этой минуты... оно... себя чем... считало?
вонючка путинская...
 показать весь комментарий
 
Сделайте ему на территории СИЗО всрусский ГУЛАГ...
Лесоповал,ватник, кирзачи, кислые щи на первое и алюминиевую дырявую ложку...
 показать весь комментарий
 
И вот таких "украинцев" у нас пруд-пруди. Какая сволочь им только паспорта выдает. И,кстати,арестован он не на Украине,а В Украине. Кто текст набирал,цензор? Не сепар ли? Жесть.
 показать весь комментарий
 
это хорошо. Очищаемся постепенно от кацапской швали.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПропагандист Вышинский попросил помощи у Путина: "С этой минуты считаю себя только гражданином РФ"
 
 
 
 
 
 вверх