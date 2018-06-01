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 Политика Украины
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 На встрече глав МИД стран "нормандского формата" обсудят формат миротворческой миссии ООН и освобождение украинских заключенных, - Климкин

Во время переговоров на уровне министров иностранных дел стран "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия, РФ) 11 июня в Берлине будут обсуждаться вопросы освобождения украинских заложников и формат миротворческой миссии ООН на Донбассе.

Глава МИД Украины П.Климкин проинформировал, что на заседании на уровне министров иностранных дел стран "нормандского формата" будут подняты вопросы, в частности, освобождения украинских заключенных, которые находятся как в РФ, так и на оккупированной территории Донбасса, а также возможный формат миротворческой миссии ООН на Донбассе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это должна быть настоящая миссия, а не фейк, как это типично для России. То, что мы видим сейчас – это стремление России легитимизировать свой протекторат на Донбассе, а также дестабилизировать нас – демократическую Украину", - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

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П.Климкин отметил, что реальная миссия должна внести свой вклад в установление безопасности на Донбассе, после чего перебрать на себя контроль над оккупированными территориями, а затем начать подготовку к демократическим выборам на этой территории.

Источник: https://censor.net.ua/n3069224
 
 
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Обсудят, попьют водички и дальше будут рассказывать про безальтернативный Минск этому идиоту и его патрону, а парни на Донбассе как гибли, так и гибнут.......
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Зачем вам эти заключенные, Савченко мало?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНа встрече глав МИД стран "нормандского формата" обсудят формат миротворческой миссии ООН и освобождение украинских заключенных, - Климкин
 
 
 
 
 
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