 На встрече глав МИД стран "нормандского формата" обсудят формат миротворческой миссии ООН и освобождение украинских заключенных, - Климкин

Глава МИД Украины П.Климкин проинформировал, что на заседании на уровне министров иностранных дел стран "нормандского формата" будут подняты вопросы, в частности, освобождения украинских заключенных, которые находятся как в РФ, так и на оккупированной территории Донбасса, а также возможный формат миротворческой миссии ООН на Донбассе, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это должна быть настоящая миссия, а не фейк, как это типично для России. То, что мы видим сейчас – это стремление России легитимизировать свой протекторат на Донбассе, а также дестабилизировать нас – демократическую Украину", - сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

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П.Климкин отметил, что реальная миссия должна внести свой вклад в установление безопасности на Донбассе, после чего перебрать на себя контроль над оккупированными территориями, а затем начать подготовку к демократическим выборам на этой территории.