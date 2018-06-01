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 Командование оккупационных войск на Донбассе усиливает меры с целью захвата в плен украинских военнослужащих, - ГУР

Командование российских оккупационных войск продолжает мероприятия по усилению разведывательно-диверсионной и контрснайперской работы с целью захвата в плен украинских военнослужащих.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины со ссылкой на данные ГУР.  

Кроме того, по данным украинской разведки, наблюдается активизация применения снайперских расчетов с целью увеличения потерь личного состава в передовых подразделениях ВС Украины.

В то же время, вследствие отвода противником с передовой отдельных подразделений, укомплектованных преимущественно российскими военнослужащими, наблюдается рост количества преступлений, совершенных ими против местного населения.

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"В частности, 31 мая с.г. в районе населенного пункта Сентяновка во время спора с местными жителями был убит военнослужащий 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) т.н. 2 АК российско-оккупационных войск. Оккупационное командование делает все возможное, чтобы скрыть это происшествие", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3069223
 
 
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Активизируются пока могут. Ведь в 3-х метрах под землей не сильно поактивизируешься.
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