 Глава Венецианской комиссии Букиккио рассчитывает на принятие закона об Антикоррупционном суде до 6 июня: "Для меня это уже завтра"

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".
"Я знаю что идут переговоры по Антикоррупуионному суду. Я надеюсь, что они будут завершены. Обсуждается вес международного компонента при принятии решений. И кто будет международными экспертами", - сказал он.
По его словам, международные участники должны иметь решающую роль.
Он рассчитывает, что закон о создании Антикоррупционного суда будет принят на следующей неделе.
"Я знаю, что есть срок (у Верховной Рады) до 6 июня, для меня это уже завтра", - сказал он.
Букиккио отметил, что будет доверять этому суду.
"Да, безусловно. Должно быть доверие у украинского народа и общества. Но, доверие зависит от добора судей. Именно для этого мы и предложили участие международных экспертов", - подчеркнул он.
в противном случае ни о каком доверии и речи быть не может. будет та же профанация и имитация, что и с остальными аникоррупционными "реформами". да и не только антикоррупционными.