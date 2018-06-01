 Глава Венецианской комиссии Букиккио рассчитывает на принятие закона об Антикоррупционном суде до 6 июня: "Для меня это уже завтра"

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

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"Я знаю что идут переговоры по Антикоррупуионному суду. Я надеюсь, что они будут завершены. Обсуждается вес международного компонента при принятии решений. И кто будет международными экспертами", - сказал он.

По его словам, международные участники должны иметь решающую роль.

Он рассчитывает, что закон о создании Антикоррупционного суда будет принят на следующей неделе.

"Я знаю, что есть срок (у Верховной Рады) до 6 июня, для меня это уже завтра", - сказал он.

Букиккио отметил, что будет доверять этому суду.

"Да, безусловно. Должно быть доверие у украинского народа и общества. Но, доверие зависит от добора судей. Именно для этого мы и предложили участие международных экспертов", - подчеркнул он.

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