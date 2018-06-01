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 Политика Украины, За рубежом
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 Глава Венецианской комиссии Букиккио рассчитывает на принятие закона об Антикоррупционном суде до 6 июня: "Для меня это уже завтра"

Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио надеется, что Верховная Рада примет закон о создании Антикоррупционного суда до 6 июня.

Об этом он сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Українські Новини".

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"Я знаю что идут переговоры по Антикоррупуионному суду. Я надеюсь, что они будут завершены. Обсуждается вес международного компонента при принятии решений. И кто будет международными экспертами", - сказал он.

По его словам, международные участники должны иметь решающую роль.

Он рассчитывает, что закон о создании Антикоррупционного суда будет принят на следующей неделе.

"Я знаю, что есть срок (у Верховной Рады) до 6 июня, для меня это уже завтра", - сказал он.

Букиккио отметил, что будет доверять этому суду.

"Да, безусловно. Должно быть доверие у украинского народа и общества. Но, доверие зависит от добора судей. Именно для этого мы и предложили участие международных экспертов", - подчеркнул он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3069222
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Эти европейцы такие наивные как дети малые . НЕ будет он принят в такой редакции как они хотят , НЕ будет ! Независимый Антикоррупционный суд, в той редакции каким видят его в ЕС и США - это смерть всей политической верхушки в стране ! С кем же они переговоры вести будут , если все в тюрьме сидеть будут ? Выхолостят, примут поправки , которые делают этот суд ручным как НАЗК - вот тогда и примут .
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Как известно, не только лишь все могут смотреть в завтрашний день... Бутиратио, вторым будешь..)
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доверие у украинцев к этому суду будет только в случае, если он будет находится не в Украине , а где-нибудь в Лондоне, например.и там не будет слуг Ылитных украинцев, а в идеале и вообще украинцев.
в противном случае ни о каком доверии и речи быть не может. будет та же профанация и имитация, что и с остальными аникоррупционными "реформами". да и не только антикоррупционными.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГлава Венецианской комиссии Букиккио рассчитывает на принятие закона об Антикоррупционном суде до 6 июня: "Для меня это уже завтра"
 
 
 
 
 
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