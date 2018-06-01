 Макей не исключил возможность размещения военной базы РФ в Беларуси

Как информирут Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

В ходе визита в Брюссель, нацеленного на развитие сотрудничества с Евросоюзом, Макей сказал журналистам, что Минск хочет снизить напряженность в регионе и поддерживать хорошие отношения как с Западом, так и с Москвой.

Отвечая на вопрос о том, может ли предложение Польши о размещении американской базы заставить Беларусь пересмотреть свое решение о российском военном присутствии, Макей сказал: "Я думаю, будет некая реакция на это намерение разместить новую военную авиабазу".

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"На данный момент мы не планируем размещать на территории Беларуси новые иностранные военные базы, – продолжил министр. – Но, глядя в будущее, нужно учитывать шаги, которые будут совершать наши соседи".