 Киевский метрополитен закупит клея на 100 тыс. грн дороже, чем он стоит в розницу

Об этом сообщает Prozorro. Стартовая цена тендера была указана на уровне 566,87 тыс грн. Таким образом, в итоге конкурсных торгов удалось сэкономить 7028 грн - чуть более 1%.

Интернет-мониторинг по всем позициям данного тендера обнаружил, что сумма закупки в розницу могла бы быть минимум на 113 тыс. грн ниже оптовой закупки в рамках тендера. Рыночные розничные предложения здесь: первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое, десятое.

Победитель тендера компания "Энергосети" в открытом доступе фигурирует лишь дважды - в жалобе на тендер столичной Нацполиции в 2016 году и в процедуре тендера Херсонского порта в тот же год. Фирма также является поставщиком в Украину французских масел Yacco.

ООО "Энергосети" (ЕГРПОУ 38923104) имеет двух конечных бенифициаров. Это - Скоробреха Роман Владимирович, который является коммерческим директором, и Федотенков Константин Вячеславович - он же генеральный директор. Оба внесли в уставный фонд по 500 грн (пятьсот гривен).

Фирма была фигурантом уголовного производства Шевченковского ГУ Нацполиции о завышении закупочной стоимости оборудования для Государственной пограничной службы Украины.