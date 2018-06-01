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 Экономика
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Все про:Метрополитен (501) Prozorro (70)

 Киевский метрополитен закупит клея на 100 тыс. грн дороже, чем он стоит в розницу

Соглашение между КП "Киевский метрополитен" и ООО "Энергосети" на закупку технического клея на сумму 559,84 тыс грн подписано 16 мая 2018.

Об этом сообщает Prozorro. Стартовая цена тендера была указана на уровне 566,87 тыс грн. Таким образом, в итоге конкурсных торгов удалось сэкономить 7028 грн - чуть более 1%.

Интернет-мониторинг по всем позициям данного тендера обнаружил, что сумма закупки в розницу могла бы быть минимум на 113 тыс. грн ниже оптовой закупки в рамках тендера. Рыночные розничные предложения здесь: первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое, десятое.

Победитель тендера компания "Энергосети" в открытом доступе фигурирует лишь дважды - в жалобе на тендер столичной Нацполиции в 2016 году и в процедуре тендера Херсонского порта в тот же год. Фирма также является поставщиком в Украину французских масел Yacco.

ООО "Энергосети" (ЕГРПОУ 38923104) имеет двух конечных бенифициаров. Это - Скоробреха Роман Владимирович, который является коммерческим директором, и Федотенков Константин Вячеславович - он же генеральный директор. Оба внесли в уставный фонд по 500 грн (пятьсот гривен).
Фирма была фигурантом уголовного производства Шевченковского ГУ Нацполиции о завышении закупочной стоимости оборудования для Государственной пограничной службы Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3069219
 
 
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Пили с нами, пили как мы, пили лучше нас...🙂
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Может просто Кличко часто прогуливал уроки и не до конца научился считать - простим его.
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Значит не для перепродажи покупали😀
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а не было бы Прозорро (как при Овоще) об этом бы никто никогда не узнал
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Конечно лучше и клеет лучше, гы, гы. гы......
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угу - і на вигляд він значно красивіший ..))
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Вряд ли они его нюхали - для токсикоманов они очень хорошо прикладную арифметику знают...
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а шо будет када плату за проезд поднимут!
вот тебе и экономическое обоснование.
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Евреи могут приспособить все, чтобы продать товар дважды. И хваленное прозррро почему то не мешает.
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для такої надзвичайно багатої держави , як Україна , якісь там 100 000 - сущі копійки ...
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Вы не поверите, но можно легко проверить!
Всё что закупают государственные органы и предприятия, это всё закупается выше рыночной цены.
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так оптом же дороже. ну че непонятного? чем больше, тем дороже.
как говорил великий иканамЫст гнойсман, раз инфляция растет, значит и экономика растет.
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Они могут себе это позволить. Цены на проезд повышают, так что можно уже пилить бабло с удвоенной силой. А народ потерпит. Правда, шоколизы? Київський метрополітен закупить клею на 100 тис. грн дорожче, ніж він коштує в роздріб - Цензор.НЕТ 4600
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Метрополитен убыточный, нужно ришуче поднять цены на проезд.
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С такими казнокрадами и Майкрософт в Украине стал бы убыточным. Главное - правильно пилить... Київський метрополітен закупить клею на 100 тис. грн дорожче, ніж він коштує в роздріб - Цензор.НЕТ 2340
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а потом возникает вопрос: "Почему поднимается стоимость проезда, почему растут цены и т.п.?"
А потому что вся экономика страны построена на откатах, потому что откаты закладываются в себестоимость еще на этапе производства товаров, или их закупке.
В Украине создано кучу органов типа "по борьбе с коррупцией", о победе над ней, коррупцией орут со всех тв каналов, трибун, митингов и т.п. Эти "борцы с коррупцией" получают з/п, параллельно берут откаты (посильно борются), рассказуют "байку про фуфайку", и опять продолжают "борьбу".
А впереди выборы..., то ли еще будет!
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Бізнес по українському, або хай євреї всього світу вчаться у наших.

Якщо у всьому світі придбають оптом і подають в роздріб, що отримати зиск, то українські євреї придбають в роздріб і продадуть оптом, щоб теж отримати зиск!
Київський метрополітен закупить клею на 100 тис. грн дорожче, ніж він коштує в роздріб - Цензор.НЕТ 7057
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"Киевский метрополитен закупит клея на 100 тыс. грн дороже, чем он стоит в розницу" - хоть бы успели купить, пока многочисленные антикоррупционные органы проснутся.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаКиевский метрополитен закупит клея на 100 тыс. грн дороже, чем он стоит в розницу
 
 
 
 
 
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