 Киевский метрополитен закупит клея на 100 тыс. грн дороже, чем он стоит в розницу

Об этом сообщает Prozorro. Стартовая цена тендера была указана на уровне 566,87 тыс грн. Таким образом, в итоге конкурсных торгов удалось сэкономить 7028 грн - чуть более 1%.
Интернет-мониторинг по всем позициям данного тендера обнаружил, что сумма закупки в розницу могла бы быть минимум на 113 тыс. грн ниже оптовой закупки в рамках тендера. Рыночные розничные предложения здесь: первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое, десятое.
Победитель тендера компания "Энергосети" в открытом доступе фигурирует лишь дважды - в жалобе на тендер столичной Нацполиции в 2016 году и в процедуре тендера Херсонского порта в тот же год. Фирма также является поставщиком в Украину французских масел Yacco.
ООО "Энергосети" (ЕГРПОУ 38923104) имеет двух конечных бенифициаров. Это - Скоробреха Роман Владимирович, который является коммерческим директором, и Федотенков Константин Вячеславович - он же генеральный директор. Оба внесли в уставный фонд по 500 грн (пятьсот гривен).
Фирма была фигурантом уголовного производства Шевченковского ГУ Нацполиции о завышении закупочной стоимости оборудования для Государственной пограничной службы Украины.
вот тебе и экономическое обоснование.
Гризодубо!! Выручай!!
Всё что закупают государственные органы и предприятия, это всё закупается выше рыночной цены.
как говорил великий иканамЫст гнойсман, раз инфляция растет, значит и экономика растет.
А потому что вся экономика страны построена на откатах, потому что откаты закладываются в себестоимость еще на этапе производства товаров, или их закупке.
В Украине создано кучу органов типа "по борьбе с коррупцией", о победе над ней, коррупцией орут со всех тв каналов, трибун, митингов и т.п. Эти "борцы с коррупцией" получают з/п, параллельно берут откаты (посильно борются), рассказуют "байку про фуфайку", и опять продолжают "борьбу".
А впереди выборы..., то ли еще будет!
Якщо у всьому світі придбають оптом і подають в роздріб, що отримати зиск, то українські євреї придбають в роздріб і продадуть оптом, щоб теж отримати зиск!