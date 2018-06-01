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 Политика Украины
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 Спецслужбы благодаря операции с Бабченко предотвратили множество жертв: тактика РФ включает абсолютно все меры, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что благодаря раскрытию украинскими спецслужбами подготовки покушения на журналиста Аркадия Бабченко, а также подготовки теракта, удалось избежать многих жертв.

"СБУ уверена, что без всех мер, которые были предприняты, были бы дальнейшие убийства и было бы невозможно их предотвратить. Генпрокуратура по мере расследования будет продолжать информировать и общество, и международное сообщество о том, что удалось предупредить", - сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Мариуполе в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава МИД особо подчеркнул, что спецслужбы агрессора в своей деятельности используют все методы.

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"Тактика России по дестабилизации включает все, абсолютно все меры. И мы должны быть готовы противодействовать этому", - подытожил П.Климкин.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

В результате, по данным Генпрокурора Луценко, СБУ располагает списком людей, которых хотели убить вместе с Бабченко, им предоставят охрану

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.

Источник: https://censor.net.ua/n3069217
 
 
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Бізнесмена Бориса Германа, який підозрюється в організації вбивства журналіста Аркадія Бабченка, підставили, аби прибрати його з ринку зброї в Україні.
Про це написав журналіст Олександр Дубінський на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, одна група СБУшників взяла замовлення на вирішення корпоративного конфлікту в українсько-німецькому СП "Шмайсер" - єдиному недержавному підприємстві з виробництва зброї в нашій країні, де Борис Герман є виконавчим директором.
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А если бы Германа взяли неделю назад без всякого цирка - жертв избежать бы не удалось? Спецслужбы благодаря операции с Бабченко предотвратили множество жертв: тактика РФ включает абсолютно все меры, - Климкин - Цензор.НЕТ 9360 Зачем нужен был этот театр?
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Ты такие вопросы тут не задавай. Я день назад задал и во только из бана вылез
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Герман торговый партнер Виктора Ведмедчука,КУМА ПУТЛЕРА...
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Пишут, что оптика Германа стоит чуть ли не на всех снайперских винтовках на Востоке.. с нашей стороны, украинской.. Кому верить?
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"Уж полночь близится, а Германа все нет" (Пиковая Дама)
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Медведчук и Герман напали на Кума со снайперской винтовкой
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Чтобы вытянуть с Тимошенко, Гриценко критические комментарии,в адрес власти, а потом... опа! Все в гавне, а мы в белом!
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Dubinsky.pro
3 ч ·

Если вы ещё не поняли, то итог истории с Бабченко - это просто кромешный пи*дец.
Одна группа СБУшников взяла заказ на устранение бизнесмена Германа. Которого решено подставить и обвинить в заказном убийстве.
Герман должен передать деньги киллеру, после чего их обоих должны повязать. У киллера затем взять показания на организатора. И закрыть его навсегда в тюрьму.

Киллер оказывается сознательным, и идёт к другой группе СБУшников, которой сообщает о том, что его нанимают убить Бабченко.
Эта группа в свою очередь бежит к руководству СБУ, чтобы выслужиться. И сообщает о готовящемся покушении.
Происходит инсценировка, на которую реагирует весь мир.
Когда выясняется, что это фейк - следует волна возмущения тем, что украинские власти ради раскрытия убийства подставили мировых лидеров и СМИ.
Но это ещё можно пережить, если результатом расследования будут железобетонные доказательства "руки Кремля".
Но вместо этого - оказывается, что весь этот цирк был заказным представлением для устранения бизнесмена с рынка оружия.
Слово пи*дец не передаёт всех красок этой ситуации.
Вы представляете уровень доверия к спецслужбам и нашей стране в мире после этой истории?
Клоуны просто помножили нас на ноль.

Бисквитный, тут " украинские власти ради раскрытия убийства подставили мировых лидеров и СМИ", а ты пытаешься Гриценко обосрать, который все абсолютно правильно сказал. Спецслужби завдяки операції з Бабченком запобігли безлічі жертв: тактика РФ передбачає абсолютно всі заходи, - Клімкін - Цензор.НЕТ 2321
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если бы ты жил в росии , то там бы этого делать не пришлось, там доказательства не собираются , а выбиваются .. тебя бы просто посадили на бутылку , зажали бы член хомутом и ты бы сам на видео во всём признался ... а тут типа игры в демократию .. без достаточных доказательств суд типа должен отпустить ...
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Это к чему? Я конкретный вопрос задал - почему Германа не взяли намного раньше, учитывая, что его давно прослушивает СБУ и они знали о заказе на убийство от Германа?
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"Если вы будете задавать пикантные вопросы, Мы будем вынуждены давать на них пикантные ответы" (с).
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Судья когда постанову о затримовани читала, вся билась в истерике, видно, посадкой на бутылку грозят не только в рфии
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То вже не цікаво - вся медіаблдва вчора вже висралася - "кортеж порошенка збив дитину"

"Кортеж" з однієї машини, без мігалок, без Порошенка, в Дарниці чомусь, - але кого то торкає - "порошенко вбиває наших дітей" - таке побачила в ТВІ з посиланням на УПячку.

Єєєє, скажіть - це оця блдва третій день виє про "втрату довіри"?

Вони?

П.С. ВЧИТЬ дітей ПДР

хлопчику - одужання

батькам - догана

водію (вискочив для допомоги, тверезий, нікуди не тікав, номери не знімав, по мобіле с козирними номерами не блатував, сам в шоці..) - витримки.

Водій, який збив 13-річного велосипедиста, дав свій коментар щодо ситуації
Поліцейським і його напарник служать у батальйоні супроводу Головного управління Національної поліції міста Києва, на момент аварії вони нікого не супроводжували.

Водій поліцейського спецавтомобіля, який збив у Києві дитину на велосипеді, заявив, що вони їхали з колегою по роботі і нікого не супроводжували; також він додав, що хлопець на велосипеді їхав дуже швидко і, очевидно, порушував правила, про це водій повідомив у коментарі "Громадському".

"Там гараж стоїть перед пішохідним переходом, нічого не було видно. Цей хлопець вискочив - він їхав дуже швидко на велосипеді, а не переходив, я сподіваюся, що з ним все добре", - сказав водій.

Він також спростував інформацію свідків події про те, що його машина нібито належала супроводу президента. За його словами, в машині і на ній не було ні проблискових маячків, ні сирен, які вона зобов'язана була б на собі нести у разі здійснення функцій ескорту.

"Хлопець на велосипеді був у навушниках, не бачив, ми його теж не бачили. Він вилетів відразу, ми стукнули його велосипед, і він, виходить, впав на капот, і його відкинуло потім від капота. Я відразу до нього підбіг, дав води, почав надавати медичну допомогу і відразу викликали швидку", - пояснив напарник водія.

Крім цього, стало відомо, що чоловік, який збив дитину на велосипеді в Києві, разом з напарником служать у батальйоні супроводу Головного управління Національної поліції міста Києва. Після аварії водій авто знаходиться в шоковому стані.

Нагадаємо, ввечері 31 травня на нерегульованому пішохідному переході на вулиці Петра Григоренка автомобіль Volkswagen збив 13-річного велосипедиста. Постраждалого госпіталізували з переломом ноги та черепно-мозковою травмою.

За даними "Української правди", Volkswagen, який збив підлітка, є передовим автомобілем президентського кортежу. На Банковій цю інформацію спростували, заявивши, що кортеж глави держави відношення до ДТП не має.

Пізніше у відділі комунікації столичної поліції ввечері уточнили, що підлітка-велосипедиста, який потрапив в ДТП за участю автомобіля з нібито президентського кортежу, збила поліцейська машина під час завдання.
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я предлагаю представит героев операции к званию героев росс... тьфу, украины
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... тьфу, к ордену Святого Ебукентия...
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Гибридная война РАБссии, зеленые человечки, без опознавательных знаков БУКи...танки БТРы... и прочая шелуха Мавзолейных Крыс...поплачьте Крысы Кремлевские...оно попустит...
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а бiс його знає. але красиво картинкою у рамочцi. Спецслужби завдяки операції з Бабченком запобігли безлічі жертв: тактика РФ передбачає абсолютно всі заходи, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4186
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Интересно, кроме штатных порохоботов, вроде сенатора и великой исландии, ему кто либо верит?
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А что он, не порохобот?
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Он ПОРОХОБОТИЩЕ, со слабым умственным развитием. Видно уже с помоек стали собирать, бойцов пропагандонского фронта.
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Быдло кацаПсинскае ВОПРОС....
Зачем СК РАБссии Бастрыкина открыло уголовное дело через 30 минут после "убийства" Бабченко? Откуда инфа?? неужели от Грицака?
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ты сам с собой разговариваешь уже?
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Оно думает, шо касапы такие бараны, шо не взяли бы паузу. Врага нужно уважать, алень шоколадный.
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Перечитайте себя за 29 мая в соцсетях включая Ютьюб...сплошные радости от "Убийства" ...Гниды позорные..
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Это ты к кому обращаешься, профитроль? В Украине уж точно никто не радовался гибели Бабченко. А то, шо народ желает разобраться, так это его право, так как он, в соответствие с Конституцией Украины, обладает всей полнотой власти в нашей многострадальной стране.
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29 мая новость первым вкинул Айдер Муждабаев о Бабченко...я сразу понял что здесь что то не так...,потому и не высказывал соболезнований ни на одном сайте...Вспоминал О Немцове Политковской и других Подвигах Педофила...можете убедится на Цензоре... Спецслужби завдяки операції з Бабченком запобігли безлічі жертв: тактика РФ передбачає абсолютно всі заходи, - Клімкін - Цензор.НЕТ 5659Бараны
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Тебе отдел аналитики возглавить, в ЦРУ, а не троллячью шоколадную пайку хавать.
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А оскорблять людей не надо... Можем и глаз на жопу натянуть, при случае...
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Башкой надо думать,а не Жопой КацаПсинскай... Спецслужби завдяки операції з Бабченком запобігли безлічі жертв: тактика РФ передбачає абсолютно всі заходи, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4355
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Евгений Солодко
20 ч назад

снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения. Юрист по образованию он давно выбрал для себя любимое дело - оружие. Сегодня Шевченковский суд будет избирать ему меру пресечения. Чем же аргументирует СБУ необходимость содержания под стражей? Во-первых, заказчики убийства Бабченко, судя из документов, так и остались неустановленными. Их даже не искали. Во-вторых, из разговоров Бориса с «киллером» следует, что его квартира и завод за последние полгода неоднократно обыскивались той же СБУ с сотрудниками которой пришлось поделиться - в протоколе упоминаются 70 тысяч долларов. Это много, очень много. Третье - в переписке в мессенджерах речь идет о чем угодно, но не об убийстве, а вот предположений «киллера» и допрашивающего его сотрудника сколько угодно. Да, списка потенциальных жертв в материалах тоже нет. Сам «киллер», действуя уже в рамках протокола о контроле за совершением преступления, предлагает «грохнуть» неких Тодора Пановского и Богданова, говоря о том, что последнего ненавидит «..з 14-го року». Провоцирует? Очень похоже. И последнее - а в чем интерес Бориса? Непонятно, а мотив должен быть установлен...Дело странное, но брифинг Генерального прокурора уже состоялся. Значит, будут, выпучив глаза, будут доказывать даже несуществующее..
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Спецоперация удалась на Славу,Бабченко Гений Спецслужби завдяки операції з Бабченком запобігли безлічі жертв: тактика РФ передбачає абсолютно всі заходи, - Клімкін - Цензор.НЕТ 908Раскрыл по Всемирной Паутине столько Гоффна Кремлевского в Европе и даже в США,что полный Атас...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСпецслужбы благодаря операции с Бабченко предотвратили множество жертв: тактика РФ включает абсолютно все меры, - Климкин
 
 
 
 
 
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