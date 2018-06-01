 Спецслужбы благодаря операции с Бабченко предотвратили множество жертв: тактика РФ включает абсолютно все меры, - Климкин

"СБУ уверена, что без всех мер, которые были предприняты, были бы дальнейшие убийства и было бы невозможно их предотвратить. Генпрокуратура по мере расследования будет продолжать информировать и общество, и международное сообщество о том, что удалось предупредить", - сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Мариуполе в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава МИД особо подчеркнул, что спецслужбы агрессора в своей деятельности используют все методы.

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"Тактика России по дестабилизации включает все, абсолютно все меры. И мы должны быть готовы противодействовать этому", - подытожил П.Климкин.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

В результате, по данным Генпрокурора Луценко, СБУ располагает списком людей, которых хотели убить вместе с Бабченко, им предоставят охрану.

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.