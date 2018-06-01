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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:Богомолец Ольга (86) медицина (1596)

 В Украине лечение кариеса должно стать бесплатным, - Богомолец

Большинство базовых стоматологических услуг, предоставляемых населению, являются профилактическими, а потому должны относиться к первичной медицинской помощи, финансируемой из госбюджета.

Такое мнение высказала народный депутат Украины и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец в Фейсбуке.


"Так в большинстве европейских стран, где 80-85% врачей стоматологического профиля составляют врачи-стоматологи общей практики. Они работают на первичном звене по принципу семейного врача, проводя лечение наиболее распространенных заболеваний зубов и полости рта и осуществляя профилактические мероприятия. Именно эти услуги, относящиеся к первичному звену медицины, в ближайшее время должны стать бесплатными для украинцев", - уверена Богомолец.

Она отметила, что болезни желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистые болезни, атеросклероз и его осложнения чаще всего просто являются следствием больных зубов, которые не лечатся.

"Воспаление в полости рта запускает различные воспалительные процессы во всем организме, в частности эндокардит и системные болезни соединительной ткани. Стоит ли нагружать еще и печень уже больного человека различными сильнодействующих лекарствами, если всего лишь нужно вылечить ему кариес? На вторичном и третичном звене в Европе специализированную или высокоспециализированную стоматологическую помощь оказывают только 15-20% врачей-стоматологов. Только такая помощь и все эстетические стоматологические процедуры, по моему убеждению, в Украине должны осуществляться на основе сооплаты", - подчеркнула политик.

По ее словам, из-за того, что на сегодня фактически все виды стоматологических услуг в Украине являются платными, ситуация с заболеваниями ротовой полости ухудшается и стала катастрофической.
"Так, например, среди призывников и мобилизованных в АТО потребность в санации и лечении ротовой полости достигает 95%. О чем может думать на передовой защитник нашей страны, если у него невыносимо болит зуб или уже нечем пережевать пищу? Распространенность кариеса у детей в Украине составляет около 80%, что в несколько раз выше, чем в европейских странах. Растет также количество тяжелых воспалительных осложнений стоматологических заболеваний, в том числе с летальным исходом", - рассказала председатель профильного комитета Рады.
Народный депутат отметила, что хотя по квалификационным характеристикам 70% стоматологов в Украине относятся к первичному звену и работают на первичном уровне, законодательно все без исключения врачи-стоматологи относятся к вторичному уровню медицинской помощи.

"Это коллизия, которую нам надо решить. Для этого Кабинет министров должен разработать и предложить парламенту внести изменения в соответствующие законодательные акты - выделить стоматологию в отдельный вид медицинской помощи. Стоматология должна быть разбита на различные виды стоматологических услуг, каждая из которых будет относиться к определенному звену - первичному, вторичному или третичному", - отметила Ольга Богомолец.

Также, по ее мнению, Кабмин при разработке Программы медицинских гарантий должен обеспечить включение в перечень медицинских услуг на первичном уровне услуги по оказанию стоматологической медицинской помощи.
"Со своей стороны Минздрав должен включить стоматологов в перечень врачей, оказывающих первичную медицинскую помощь и обеспечить четкое распределение перечня стоматологических услуг в зависимости от уровня оказания медицинской стоматологической помощи. Именно такие поручения получили соответствующие органы после проведенного мной недавно в парламенте круглого стола. Так, совместными усилиями мы сможем переломить ситуацию с катастрофическим распространением стоматологических заболеваний в Украине", - уверена парламентарий.

Она подчеркнула: украинцы должны не только доживать до 80 лет, но и иметь в этом возрасте не менее 20 собственных зубов.

"Этого можно достичь только при реальной доступной стоматологической помощи семейного врача-стоматолога. Реформы должны проходить ради людей - и их целью должно быть увеличение продолжительности достойной и продуктивной жизни наших граждан", - резюмировала Ольга Богомолец.

Источник: https://censor.net.ua/n3069216
 
 
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Да, если много есть конфет возможен кариес. Во время заострили проблему.
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Кто кюшаєт шаКАЛадния батончики -бесплатна!!!))))
Правда, прахоботики???
)))
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Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. " Рошен " достояние всей Украины.
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Пошла подруга зуб пломбировать-700гривасов, инвалидная пенсия
1455 грв..
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Поторопилась. Теперь все бесплатно
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Боюсь без зубов останется пока это осуществится. А так хороший анектод Супручиха придумала.
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Тогда плобы надо будет менять через месяц. Будут использовать самые дешёвые материалы. И о качестве работы, можно будет сомниваться...
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верно!
как в старом еврейском анекдоте - все сделай, но чуточку не доделай, чтобы опять пришел
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сказочніки... даже здохнуть бесплатно не получиться.
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И посещение музея икон в замке тоже должно быть бесплатно,это наши корни,духовность...
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Вы, мадам, закатывали одну истерику за другой, пытаясь саботировать реформу, которая ломает все ваши мафиозные схемы - от импорта лекарств и до системы взяток в больницах и вузах. А теперь, значит, обеспокоились зубами призывников. Если это не лицемерие, то что это ?
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Глянула прайс клініки Богомолець. "Альтруїстка"
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Я как бы и не против, но боюсь что в этом случае бесплатным придется делать и последующее удаление "вылеченного" зуба.
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ну не знаю,я кроме своего любимого стоматолога ни к кому даже бесплатно не пошла бы - боюсь)
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В клинике Богомолец бесплатно должно быть все!
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Ну так возьми и делай Богомолец бесплатно. Чего других к этому призываешь?
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наверное снова хочет в президенты
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине лечение кариеса должно стать бесплатным, - Богомолец
 
 
 
 
 
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