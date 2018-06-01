 Благодаря помощи неравнодушных удалось организовать отдых в Турции для 11 детей, оставшихся сиротами из-за войны на Донбассе. ФОТО

Об этом она сообщила Цензор.НЕТ.

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Как ранее отмечалось, хозяин турецкой гостиницы согласился предоставить проживание для детей бесплатно.

По ее словам, удалось собрать 18 429 грн на карту, 50 000 перечислил постоянный спонсор инициатив Лазебник и ее друг из Днепра Павел. 200 долларов выслал Михаил из США. Ещё 400 долларов на развлечения детей выслал Николай из США.

"Отель и трансфер отель и его собственник предоставил бесплатно на 14 дней! Встретили нас на высочайшем уровне с цветами. Вчера был официальный ужин с владельцем и директорами отеля. Были игры, аниматоры, куча сюрпризов и подарков деткам! Владелец плакал и сказал, что теперь у него в Украине есть эти родные детки! Каждому ребёнку вручили медали и подарки от отеля! Люди, которые помогли мне реализовать это прекрасное путешествие для детей, вы невероятные!" - отметила волонтер.

Всю отчетность о поступленных средствах она выкладывает на своей странице в Фейсбуке.