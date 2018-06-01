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 Общество
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Все про:дети (3119) волонтеры (1769)

 Благодаря помощи неравнодушных удалось организовать отдых в Турции для 11 детей, оставшихся сиротами из-за войны на Донбассе. ФОТО

Благодаря помощи всех неравнодушных волонтер Оксана Лазебник (Ксюша Киевская) смогла организовать отдых для 11 детей, оставшихся сиротами из-за агрессии РФ против Украины.

Об этом она сообщила Цензор.НЕТ.

Читайте также: Волонтер Ксюша Киевская собирает средства для поездки в Турцию 11 детей, оставшихся сиротами из-за войны на Донбассе. ФОТО

Как ранее отмечалось, хозяин турецкой гостиницы согласился предоставить проживание для детей бесплатно.

Благодаря помощи неравнодушных удалось организовать отдых в Турции для 11 детей, оставшихся сиротами из-за войны на Донбассе 01

По ее словам, удалось собрать 18 429 грн на карту, 50 000 перечислил постоянный спонсор инициатив Лазебник и ее друг из Днепра Павел. 200 долларов выслал Михаил из США. Ещё 400 долларов на развлечения детей выслал Николай из США.

"Отель и трансфер отель и его собственник предоставил бесплатно на 14 дней! Встретили нас на высочайшем уровне с цветами. Вчера был официальный ужин с владельцем и директорами отеля. Были игры, аниматоры, куча сюрпризов и подарков деткам! Владелец плакал и сказал, что теперь у него в Украине есть эти родные детки! Каждому ребёнку вручили медали и подарки от отеля! Люди, которые помогли мне реализовать это прекрасное путешествие для детей, вы невероятные!" - отметила волонтер.

Всю отчетность о поступленных средствах она выкладывает на своей странице в Фейсбуке.

Источник: https://censor.net.ua/n3069212
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
А Коболев и его сподвижники сколько украинских детей смогут направить на отдых за полагающуюся им по закону премию в 60 миллионов долларов. Они же у нас патриоты Украины или как? В годы второй мировой войны простые труженики последнее Родине отдавали. Верим, что и Коболев с его товарищами отдаст всю свою премию Украине во время войны с Россией. Ждем с нетерпением.
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ты не пиз ды а скажи сколько ты перечислил на сирот
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Спочатку ти розкажи, як ввічлива людина і патріот шаКАЛадного батончика...)))
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60 миллионов долларов, через Коболева и его товарищей. А что не так, кацапчик? Думаешь, Коболев и его друзья зажмут эту премию?
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Настоящий патриот
Задарма Родину не пропьет...
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Не надо так громко завидовать, кацапчик. Тебе патриотизм Коболева не понять. Завдяки допомозі небайдужих вдалося організувати відпочинок у Туреччині для 11 дітей, які залишилися сиротами через війну на Донбасі - Цензор.НЕТ 7913
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Ты, что, кацапов здесь рекламируешь? То у тебя кацапы это те, кто заявляет, что нельзя жить не по средства, т.к. это губительно для экономики, а то - только у кацапов здоровое влечение к противоположному полу... Ты уж определись с ориентацией...
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Тебе помочь вспомнить - чем привлекательна женская грудь?
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Обычно кацапы никогда не поднимаются выше пояса. Ты приятное исключение среди них. Жалуйся дальше, здесь тебя поймут, кацапчик.
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Т.е. если мне приходится наклонитmся, чтобы тебя по-дружески укорить, то не выше колен кацапа - кто?
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Верь, Константин... Верь... Вера облагораживает лохов...
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Это не вера, это знание. Коболев просто не может поступить как то по другому.
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Пейсику, на Мальдиви слабо?? 500тисч$$ подарував ти економіці Мальдив...
))
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Видимо к сентябрю окажется потраченным 1 миллион, к декабрю - 2 миллион, а далее - как карта ляжет в первом туре...
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Ти там бульбу прополюй від сорняків, Ми Самі тут розберемося якось...)))
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Ну так ты мне помоги разобраться, а то официально тысяч под двести пятьдесят, а с какой-то целью она уже стала пятьсот. Вот мне и стало интересно - для чего эта цифра так скакнула?
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Ти від бульботеми не тікай!!
Гугл в допомогу та Саня Крест чи Миротворець чи Алі Хасан-
один чорт!!!)))
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Дети верят взрослым, хорошему, нашему Гаранту!!!
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Я уже вижу на Донбассе колону танков оплот с надписями на башне: " Дар руководства Укрнафты фронту! Смерть Путину ! "
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Педофилу Плешивому,спалился пацан.бывает Завдяки допомозі небайдужих вдалося організувати відпочинок у Туреччині для 11 дітей, які залишилися сиротами через війну на Донбасі - Цензор.НЕТ 6966
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Себе в жопу засунь своегшо плешивого, кацапское отродье. А Украина прямо и честно, устами Коболева говорит всему миру: " Смерть Путину! " Завдяки допомозі небайдужих вдалося організувати відпочинок у Туреччині для 11 дітей, які залишилися сиротами через війну на Донбасі - Цензор.НЕТ 5415
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Путлер приди спаси от бандеровцев ...Триколоры Жиринжопский Дамбасс наш Крым наш... поплачьте легче станет...
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Завдяки допомозі небайдужих вдалося організувати відпочинок у Туреччині для 11 дітей, які залишилися сиротами через війну на Донбасі - Цензор.НЕТ 9101

осьо!
лучше с неба камней...
токА суровій челябинский клей
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Какими же нужно быть тупыми и безнравственными дегенератами, чтобы раздать 46 млн.$ премиальных чиновникам, которые выполняют свои прямые функциональные обязанности, на фоне того, что на фронте гибнут наши славные герои, а их дети остаются сиротами.

Ребята, вы же за бешеные деньги нанимаете политтехнологов, ведущих вас к заветной победе на выборах. Вы че, еб...нутые? Вы шо не понимаете, шо токо одного этого факта достаточно, чтобы ваш рейтинг упал ваще в минуса? Загадка века... пестец... В каком вы мире живете... или куйню какую-то курите...
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Цензор.НЕТНовостиОбществоБлагодаря помощи неравнодушных удалось организовать отдых в Турции для 11 детей, оставшихся сиротами из-за войны на Донбассе. ФОТО
 
 
 
 
 
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