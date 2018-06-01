 Уровень загрязнения воздуха в Киеве достиг 4-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций, - "Укргидрометцентр"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в "Укргидрометцентре".

По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, в течение 30-31 мая уровень загрязнения диоксидом азота достиг 4-6 среднесуточных ПДК (предельно допустимых концентраций) в районах площадей Бессарабской, Демеевской и Победы, Оболонского проспекта и улиц Довженко, Попудренко, Скляренко. Уровень загрязнения формальдегидом достиг 4-5 среднесуточных ПДК в районах площадей Бессарабской, Демеевская и Победы, Оболонского проспекта, бульвара Леси Украинки и улицы Довженко.

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Такие метеорологические условия (поле повышенного давления, ночная приземная инверсия и высокая температура воздуха) сохранятся, по прогнозу синоптиков, до 4 июня.