 Уровень загрязнения воздуха в Киеве достиг 4-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций, - "Укргидрометцентр"

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в "Укргидрометцентре".
По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, в течение 30-31 мая уровень загрязнения диоксидом азота достиг 4-6 среднесуточных ПДК (предельно допустимых концентраций) в районах площадей Бессарабской, Демеевской и Победы, Оболонского проспекта и улиц Довженко, Попудренко, Скляренко. Уровень загрязнения формальдегидом достиг 4-5 среднесуточных ПДК в районах площадей Бессарабской, Демеевская и Победы, Оболонского проспекта, бульвара Леси Украинки и улицы Довженко.
Такие метеорологические условия (поле повышенного давления, ночная приземная инверсия и высокая температура воздуха) сохранятся, по прогнозу синоптиков, до 4 июня.
Ай-я-яй !!! Як не стидно.
Звідки така статистика, чи Ви особисто перерахували їх ?
Хрен ты угадал, у вас отключают регулярно, а у меня когда я этого захочу.)))
Что в этих буквах тебе не понятно?
Необходимо больше евроблях, они освежают Киев?