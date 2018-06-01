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 Киевские новости, Общество
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Все про:воздух (50) Гидрометцентр (562) КГГА (2012) Киев (15936) погода (2437)

 Уровень загрязнения воздуха в Киеве достиг 4-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций, - "Укргидрометцентр"

С 30 мая в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в "Укргидрометцентре".

По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, в течение 30-31 мая уровень загрязнения диоксидом азота достиг 4-6 среднесуточных ПДК (предельно допустимых концентраций) в  районах площадей Бессарабской, Демеевской и Победы, Оболонского проспекта и улиц Довженко, Попудренко, Скляренко. Уровень загрязнения формальдегидом достиг 4-5 среднесуточных ПДК в районах площадей Бессарабской, Демеевская и Победы, Оболонского проспекта, бульвара Леси Украинки и улицы Довженко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Синоптики предупреждают о грозах и шквалах в Украине, - ГСЧС

Такие метеорологические условия (поле повышенного давления, ночная приземная инверсия и высокая температура воздуха) сохранятся, по прогнозу синоптиков, до 4 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3069211
 
 
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Наркоша никотиновая - ты со вчерашнего дня не угомонилась?
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Зубожіння, їхав на Ленд Крузері шоб купити півваренка і не встиг через затори. Уровень загрязнения воздуха в Киеве достиг 4-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций, - "Укргидрометцентр" - Цензор.НЕТ 4068
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Тоже мне, проблема - пусть дышат один раз в неделю...)
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це все "євроблчхери" винні, понакупляли "корчів" з Литви та Польщі.
Ай-я-яй !!! Як не стидно.
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Ничего смешного. От евроблях как раз и избавляются в Европе, потому что они не проходят эко-контроль.
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А маршрутки в Київі сертифіковані по нормам токсичності євро-5 чи євро-6 ?
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А как они могут быть сертифицированы? Те же евробляхи, только растаможенные.
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Странная у тебя логика - если маршрутки загрязняют Киев -то это дает право завезти еще 1 млн. евроблях, что бы окончательно добить киевлян?
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а один млн., євроблях завезли в Київ ?
Звідки така статистика, чи Ви особисто перерахували їх ?
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1 млн. или 100 000 - не важно - маршрутки же не с евро-6 - твоя логика.
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Кияни - ласкаво просимо подихати повітрям в Дніпро, Кривий Ріг або Кам'янське...
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Всегда удивлялся злорадству провинциалов над киевлянами. Поймите - если у нас в Киеве стоимость проезда увеличат в 2 раза - то и у вас автоматом тоже. Если у нас будут отключать горячую воду на все лето - у вас воды не будет годами, возможно и холодной тоже. и т.д.
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Хрен ты угадал, у вас отключают регулярно, а у меня когда я этого захочу.
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а ты кто такой - за всех провинциалов отвечаешь?
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Увася, я расписался за всех? Ты в буквы не умеешь?
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Ты грамотно и понятно описать свои мысли можешь?
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То ты таки в буквы не умеешь?
Хрен ты угадал, у вас отключают регулярно, а у меня когда я этого захочу.)))

Что в этих буквах тебе не понятно?
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А кто ТЕБЯ спрашивал, какое у тебя отопление? И зачем ты пишешь всем нам данную информацию про себя?
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А, що там описувати, людина тобі ясно написала, що в нього автономне опалення, двохконтурний котел і гарячу воду він використовує коли хоче.
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А зачем он это написал - его кто-то об этом спрашивал? Подождем, пока каждый гражданин Украины напишет здесь какое у него отопление?
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В моєму місті гарячу воду не подають вже 20 років а проїзд коштує 4.50 грн., в автобусах, які розсипаються на ходу, зате місцева влада, вкладає кошти в безглузді проекти, такі як музичні фонтани, реконструкцію центрального майдану і парку, в той час коли в місті є безліч інших проблем, в першу чергу це стосується водопостачання, воду з центрального водопостачання пити не можливо, трубопроводи давно застаріли, а воду качають з річки "Рось", де одне болото залишилось.
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Де ти побачив злорадство? До чого тут проїзд або гаряча вода? Не вподоблюйся "мацквічам" епохи пізнього СРСР.. Стійко перенось тягар життя в столиці..
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А також щодо "провінціплів", що попив водичку з крану і плюнув з балкону, тепер вважаєш себе " гарадскім" ?
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"бред", це якщо ти проживаєш в столиці і вважаєш себе рівнішим за всіх.
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Боксер застроил Киев, а теперь конечно без зелени - загрязнений в воздухе больше.
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в Китае еще с 80х ,по моему, продавали воздух в пакетиках,и ничего,....Виталик!
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Два дні тому серед білого дня (навіть не вночі, як це зазвичай роблять принаймні у Києві) диміли викиди виробництва так з труб на склозаводі (пр. Лобановського, Деміївка), наче там пожежа... Вже й не ховаються виробники, отруюють повітря без остраху.
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Это все курильщики, засрали полностью Киев Уровень загрязнения воздуха в Киеве достиг 4-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций, - "Укргидрометцентр" - Цензор.НЕТ 5575
Необходимо больше евроблях, они освежают Киев? Уровень загрязнения воздуха в Киеве достиг 4-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций, - "Укргидрометцентр" - Цензор.НЕТ 5277
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А чому кияни обурюються ? аваков он по кіотському протоколу, накупив автівок поліціянтам, які вони порозбивали якраз в Київі.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиУровень загрязнения воздуха в Киеве достиг 4-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций, - "Укргидрометцентр"
 
 
 
 
 
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