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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2828) Грузия (3397) депортация (281) Саакашвили (2644) Госмиграция (198)

 Суд признал незаконным запрет на въезд в Украину депортированному соратнику Саакашвили Абзианидзе

Адвокаты выдворенного из Украины в октябре 2017 года соратника лидера партии "Руха новых сил" Михеила Саакашвили Михеила Абзианидзе выиграли суд и добились отмены запрета на въезд ему в Украину.

Как сообщил адвокат Павел Богомазов, соответствующее решение об упразднении трехлетнего запрета на въезд в Украину было принято еще 11 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В пятницу, 1 июня, Государственная миграционная служба обратилась к Государственной пограничной службе с указанием выполнить данное решение. "Направлено сообщение о снятии с контроля поручения ГУ ГМС Украины в г.Киеве о запрете дальнейшего въезда в Украину сроком на три года гражданину Грузии М.Абзианидзе", - сообщила ГМС адвокату.

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По словам П.Богомазова, решение суда подтверждает незаконность действий в отношении соратников М.Саакашвили, которых в октябре и ноябре 2017 года похитили, избили и принудительно отправили в Грузию. "Суды устанавливают факты незаконных действий со стороны государственных служб, которые выполняли указания избавляться от близкого окружения М.Саакашвили. Безусловно, решение относительно Абзианидзе это победа, и это лишь в очередной раз подтверждает беззаконие, к которому удаются прибегают лица, преследуя политические мотивы", - отметил он.

В отношении других депортированных соратников М.Саакашвили, среди которых воины АТО и журналист телеканала "Рустави- 2" Тамаз Шавшишвили, еще продолжаются судебные слушания.

21 октября Михеил Саакашвили заявил, что трех граждан Грузии: Георгия Рубашвили, Михаила Абзианидзе и Давида Макишвили, - выслали из Украины в Грузию "по личному распоряжению" Президента Украины Петра Порошенко. 23 октября Саакашвили принес в Генпрокуратуру заявления в связи с депортацией из Украины трех его соратников. В ГПУ не нашли нарушений в высылке из Украины соратников Саакашвили.

Более подробно о депортации Давида Макишвили рассказал в своем блоге главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов "Мне стыдно от того, как Украина поступила с Давидом Макишвили".

Источник: https://censor.net.ua/n3069210
 
   
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Бггг,миха то главное на днях суд проиграл Суд признал незаконным запрет на въезд в Украину депортированному соратнику Саакашвили Абзианидзе - Цензор.НЕТ 2570
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Проиграл.Чтобы передать теперь дело в Международный Суд. Таковы их правила. Так,что рано радуешься,дурак - Высоцкий (фильм " Бег")
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Да Лерка это известная шокотроллиха . Врет на каждой ветке.
На соседней ляпнула что труха с 1 леди бисером не вышивал.
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О каком Законе может идти речь. Если пьяный Генпрокугог пишет подання, а трезвым пытается их озвучить. ?
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А що там з розслідуванням "замінування" переходу Шегіні та перешкоджанням евакуації людей з "замінованого" переходу? Коли суд винесе вирок винуватцям? Суд признал незаконным запрет на въезд в Украину депортированному соратнику Саакашвили Абзианидзе - Цензор.НЕТ 7579
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_А вот вам, дорогие мои детишечки, ещё одна подлая, презренная кремлёвская подстилка. На побегушках у людоедов подвизается... мразь!
Переконливих доказів причетності Росії до збиття MH17 немає, - міністр транспорту Малайзії
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Там доказательств вагон и маленькая тележка
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Президент Порошенко найдет управу на распоясавшихся грузин.
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Саакашвили заявил, что в ближайшее время вернется в Украину

Суд признал незаконным запрет на въезд в Украину депортированному соратнику Саакашвили Абзианидзе - Цензор.НЕТ 660
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд признал незаконным запрет на въезд в Украину депортированному соратнику Саакашвили Абзианидзе
 
 
 
 
 
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