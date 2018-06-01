 Суд признал незаконным запрет на въезд в Украину депортированному соратнику Саакашвили Абзианидзе

Как сообщил адвокат Павел Богомазов, соответствующее решение об упразднении трехлетнего запрета на въезд в Украину было принято еще 11 мая, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В пятницу, 1 июня, Государственная миграционная служба обратилась к Государственной пограничной службе с указанием выполнить данное решение. "Направлено сообщение о снятии с контроля поручения ГУ ГМС Украины в г.Киеве о запрете дальнейшего въезда в Украину сроком на три года гражданину Грузии М.Абзианидзе", - сообщила ГМС адвокату.

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По словам П.Богомазова, решение суда подтверждает незаконность действий в отношении соратников М.Саакашвили, которых в октябре и ноябре 2017 года похитили, избили и принудительно отправили в Грузию. "Суды устанавливают факты незаконных действий со стороны государственных служб, которые выполняли указания избавляться от близкого окружения М.Саакашвили. Безусловно, решение относительно Абзианидзе это победа, и это лишь в очередной раз подтверждает беззаконие, к которому удаются прибегают лица, преследуя политические мотивы", - отметил он.

В отношении других депортированных соратников М.Саакашвили, среди которых воины АТО и журналист телеканала "Рустави- 2" Тамаз Шавшишвили, еще продолжаются судебные слушания.

21 октября Михеил Саакашвили заявил, что трех граждан Грузии: Георгия Рубашвили, Михаила Абзианидзе и Давида Макишвили, - выслали из Украины в Грузию "по личному распоряжению" Президента Украины Петра Порошенко. 23 октября Саакашвили принес в Генпрокуратуру заявления в связи с депортацией из Украины трех его соратников. В ГПУ не нашли нарушений в высылке из Украины соратников Саакашвили.



Более подробно о депортации Давида Макишвили рассказал в своем блоге главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов "Мне стыдно от того, как Украина поступила с Давидом Макишвили".