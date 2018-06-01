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 Политика Украины
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Все про:Гелетей (265) охрана (565) СБУ (12534) УГО (103) Бабченко Аркадий (104)

 Охрану Бабченко обеспечивает СБУ, - Гелетей

Руководитель Управления государственной охраны Валерий Гелетей заявляет, что охрану российскому журналисту Аркадию Бабченко, на которого российские спецслужбы готовили покушение, на сегодня обеспечивает Служба безопасности Украины.

"Обеспечивают специалисты СБУ", - сказал В.Гелетей в пятницу в Киеве, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Он высоко оценил спецоперацию украинской спецслужбы по выявлению и раскрытию подготовки покушения на журналиста и теракта. "Это очень скрупулезная работа, и СБУ сработала на 100%. Они задокументировали все ключевые вещи, необходимые для того, чтобы у этого дела были перспективы в суде. А вот для поимки основного заказчика надо было выезжать в Россию", - подчеркнул В.Гелетей.

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Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко

Источник: https://censor.net.ua/n3069207
 
   
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после твоего похода на Славянск - страшно представить, шо ты там обеспечиваешь....
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клоун, гелетей очолює УДО... в методичкі частіше зазирай
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ответ тот же!, тебя мокшанец, в Гугле забанили???, открыйвай чебурнет и СМОТРИ!!!

https://www.youtube.com/watch?v=pT6l3rnCDpY
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мокшанець? 4мо ти ко3лороге... 3асунь свої сцилки в свою гнилу дупу!
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точно мокшанец, хамит и быкует от бессилия!)))
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Мокшанцев в Гугле забанили???
https://www.youtube.com/watch?v=pT6l3rnCDpY
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Попробуй через яндекс тогда
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Ага, это то СБУ которое депутата охраняло и само своих сотрудников не спромаглося....
Хана журналисту.
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Вони і Крим, і Донбас п р о ї б а л и....
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Поясню: голова СБУ і міністр оборони були призначені за часів президентства Янукодла і ригобанди. Вина за здачу Криму і окупацію частини Донбасу лежить саме на тих, хто був тоді при владі і готував усе для того.
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Там еще бабченку пожизненую пенсию и 100% скидку на ЖКХ не назначили. Хуле, семью спас.
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Я смотрю, народная любовь к герою после воскрешения слегка поостыла.
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Так этоже по-нашему:страдать об умершем , а живого с землей равнять...Все как и было ...СОВОК!
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Это если читать высеры пацаков ольгинских и местной ваты
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Нехило так он наглов кожаными флейтами обложил... Можно вывести мокшанца из Кацапстана, но с выведением Кацапстана из мокшанца проблем гораздо больше...
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Правильно и сказал.Все умничают потому что их сраки не касалось...
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а вот товарищу выше, похоже, обидно.
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Если бы "их сраки не касалось..." то не поднимали бы такой кипишь.
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Что бы не произошло, проси паспорт Британии. Вот и вся натура Бабченко.
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у тебя к флагу какая-то херня прилипла.
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Внешне похож на дурочка. Что он может обеспечить ? Парад в Крыму )) Когда человечество вымрет ))
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ничего личного ,но Вороненкова тоже СБУ охраняла
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Сейчас нам диванные воены покажут как нужно освобождать Славянск, Донецк с Севастополем тоже, уже пакуют свой диван с телевизором в боевой рюкзак
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Бабченко пойдет от БПП на выборы 1-м номером....
Можно порадоваться за него - не нужно уже собирать деньги на яндекс -кошелек в своем ФБ..
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головне, щоб це не була спецоперація фесебе, які закинули приманку із списка на 30 осіб, а "вистрілить" в зовсім іншому місці.
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Пэцькина клоунада продолжается, а страна чахнет.. Охорону Бабченку забезпечує СБУ, - Гелетей - Цензор.НЕТ 6367
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Гы, последний раз когда меня забанили, Бабченко был еще неживой
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а нужен ли действительно им Бабченко? этим,...в Мордоре
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А как же. Путин каждый день говорит Пескову: Слюшай, пока этот бабченко живой, я кушать не могу. Когда вы уже с ним разберетесь?
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Теперь фээсбэшники из трусов выпрыгнут,что бы достать Бабченка.Дело принципа. Иначе хуйло не просто уволит.
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Дверь ручки подъезда новичком помажут, и готово, вместе с охраной и жителями подъезда
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Придворный шаркнул.А ну да выборы.Но мы то все помним
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Чомусь на слово = гелетей= миттєва асоціація з = гандон=, після чого нестримне бажання удавити... падлюку.
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uegfybyf - правильная ассоциация.... У меня еще хуже...
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Обещал парад в Севастополе, пустоцвет.
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Бабченко ожидает участь Окуевой:
- приставят охрану;
- подарят пистолет;
- похоронят за государственный счёт.
И ждать, пока ему не исполнится 96, никто не будет. Все игры такого рода на территории Украины заканчиваются одинаково.
Хочет жить - пусть уезжает за границу.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОхрану Бабченко обеспечивает СБУ, - Гелетей
 
 
 
 
 
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