 Охрану Бабченко обеспечивает СБУ, - Гелетей

"Обеспечивают специалисты СБУ", - сказал В.Гелетей в пятницу в Киеве, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Он высоко оценил спецоперацию украинской спецслужбы по выявлению и раскрытию подготовки покушения на журналиста и теракта. "Это очень скрупулезная работа, и СБУ сработала на 100%. Они задокументировали все ключевые вещи, необходимые для того, чтобы у этого дела были перспективы в суде. А вот для поимки основного заказчика надо было выезжать в Россию", - подчеркнул В.Гелетей.

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Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.