 Охрану Бабченко обеспечивает СБУ, - Гелетей

"Обеспечивают специалисты СБУ", - сказал В.Гелетей в пятницу в Киеве, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
Он высоко оценил спецоперацию украинской спецслужбы по выявлению и раскрытию подготовки покушения на журналиста и теракта. "Это очень скрупулезная работа, и СБУ сработала на 100%. Они задокументировали все ключевые вещи, необходимые для того, чтобы у этого дела были перспективы в суде. А вот для поимки основного заказчика надо было выезжать в Россию", - подчеркнул В.Гелетей.
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.
https://www.youtube.com/watch?v=pT6l3rnCDpY
https://www.youtube.com/watch?v=pT6l3rnCDpY
Хана журналисту.
Можно порадоваться за него - не нужно уже собирать деньги на яндекс -кошелек в своем ФБ..
- приставят охрану;
- подарят пистолет;
- похоронят за государственный счёт.
И ждать, пока ему не исполнится 96, никто не будет. Все игры такого рода на территории Украины заканчиваются одинаково.
Хочет жить - пусть уезжает за границу.