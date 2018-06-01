 Принятие закона о нацбезопасности станет важным шагом на пути к членству в НАТО, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР, об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Геращенко убеждена, что принятие законопроекта о национальной безопасности Украины будет способствовать дальнейшей модернизации украинской армии и станет важным шагом на пути к членству в Североатлантическом Альянсе

Политик подчеркнула, что Украина возлагает большие надежды на Саммит НАТО, который состоится летом.

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Геращенко также добавила, что ключевыми задачами нынешней сессии парламента является принятие законов "О Высшем антикоррупционном суде" и "О национальной безопасности Украины", которые являются важной составляющей для дальнейшей евроинтеграции Украины.