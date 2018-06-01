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 Политика Украины
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Все про:Геращенко Ирина (1126) евроинтеграция (1849) НАТО (5830) нацбезопасность (105) членство в НАТО (192)

 Принятие закона о нацбезопасности станет важным шагом на пути к членству в НАТО, - Ирина Геращенко

Принятие закона о национальной безопасности станет важным шагом к членству Украины в НАТО.

Как информирует Цензор.НЕТ  со ссылкой на пресс-службу ВР, об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Геращенко убеждена, что принятие законопроекта о национальной безопасности Украины будет способствовать дальнейшей модернизации украинской армии и станет важным шагом на пути к членству в Североатлантическом Альянсе

Политик подчеркнула, что Украина возлагает большие надежды на Саммит НАТО, который состоится летом. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО помогает создать в Украине киберполигон ВСУ, - Генштаб

Геращенко также добавила, что ключевыми задачами нынешней сессии парламента является принятие законов "О Высшем антикоррупционном суде" и "О национальной безопасности Украины", которые являются важной составляющей для дальнейшей евроинтеграции Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3069206
 
   
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закони в Україні, кращі в світі!!! звітки) та корупція?!
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когда ж вы про экономику-то подумаете????
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Зачем ? Экономика и проститутка, вещи совершенно разные
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Ну и Где БОЛЬШАЯ статья о сбитом мальчике - кортежем ПОРОХА. И эти падлы уехали - оставив его ЛЕЖАТЬ НА ДОРОГЕ. Это же не ребёнок Пороха. Мальчика отбросила от удара метров на 70. Цуки. В нете уже есть видео, что это был кортедж. Есть свидетели, что мальчик ПЕРЕХОДИЛ дорогу, а не ехал. Уже перевернули инфу - падлы. Ублюдочная власть.
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Рекомендую всем - особенно жителям нашей несчастной страны даже нужно прочитать Оурэла "Скотный двор".
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По версии следствия, экскурсоводы использовали жидкий азот, электричество и химические реактивы, произошел выброс воспламеняющегося газа, который попал на газовую горелку и кратковременно воспламенился, в результате чего дети, сидящие на первом ряду, получили ожоги.
За медицинской помощью, по данным СК, обратились восемь детей от 5 до 13 лет. Больше всего пострадали 10-летняя девочка и 13-летний мальчик, у них зафиксирован ожог тела до 25%. Мальчика поместили в палату интенсивной терапии из-за ожогового шока.
1 июня днем в ТРК «Комсомолл» дети получили ожоги при проведении химических опытов в научно-развлекательном центре «Гравитация». В пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области
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Требование ЦРУ надо выполнять в этом плане,Украина продалась Омерике за печеньки Нуланд,не так ли Крысы Мавзолейные?
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Экономику Омерики поднимали Билл Гейтс и Уоррен Баффет и компания ... Ухвалення закону про нацбезпеку стане важливим кроком на шляху до членства в НАТО, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 3959а не Сралин чЛЕНИН...и быдло Мавзолейнае по имени ГУЛАГ
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"Министерство правды" продолжает гнать конкретный порожняк))) вам не стыдно свои рожи людям показывать?а? ирина
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А чего может быть стыдного для торговки собой ?
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Много раз убеждался феерическая дура. Примите хоть десяток Законов, но если вы не хотите защищать собственную землю и блеяте каждый день, про порнографию - т.н. Минские Соглашения, то НАТО нам не светит НИКОГДА !
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Недавний Саммит НАТО поддержал Грузию и Украину по вступлению в Альянс.Требования жесткие в том числе и этот Закон...Быдло Мавзолейные идите на СРУс Весна..Крысы пля.. Ухвалення закону про нацбезпеку стане важливим кроком на шляху до членства в НАТО, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 1231 ТУПЫЕ
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Закон про деоккупацию Донбасса приняли . Ну и как ? Что стало меньше гибнуть или Донбасс это Украина ?
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Постарела. Одряхлела. На брехне и страхе.
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На одном из военных полигонов Украины НАТО срочно построит командный Пункт по кибербезопасности,ориентировочная стоимость 10 млн.баксов...Поплачьте КРЫСЫ Ухвалення закону про нацбезпеку стане важливим кроком на шляху до членства в НАТО, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5049
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крысы кремблядские ,а ведь сенатор вам дело говорит
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПринятие закона о нацбезопасности станет важным шагом на пути к членству в НАТО, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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