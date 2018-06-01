 Принятие закона о нацбезопасности станет важным шагом на пути к членству в НАТО, - Ирина Геращенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ВР, об этом сообщила первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко.
Геращенко убеждена, что принятие законопроекта о национальной безопасности Украины будет способствовать дальнейшей модернизации украинской армии и станет важным шагом на пути к членству в Североатлантическом Альянсе
Политик подчеркнула, что Украина возлагает большие надежды на Саммит НАТО, который состоится летом.
Геращенко также добавила, что ключевыми задачами нынешней сессии парламента является принятие законов "О Высшем антикоррупционном суде" и "О национальной безопасности Украины", которые являются важной составляющей для дальнейшей евроинтеграции Украины.
За медицинской помощью, по данным СК, обратились восемь детей от 5 до 13 лет. Больше всего пострадали 10-летняя девочка и 13-летний мальчик, у них зафиксирован ожог тела до 25%. Мальчика поместили в палату интенсивной терапии из-за ожогового шока.
1 июня днем в ТРК «Комсомолл» дети получили ожоги при проведении химических опытов в научно-развлекательном центре «Гравитация». В пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области