EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины, Общество
  685  18
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (2300) суд (20955) увольнение (1429)

 Суд восстановил в должности уволенного якобы за попытку получить землю в "подарок" детектива НАБУ Болгова

Окружной административный суд Киева восстановил на работе старшего детектива Национального антикоррупционного бюро Валентина Болгова, уволенного за нарушение присяги, правил этического поведения госслужащего, за действия, которые вредят авторитету государственной службы и использование полномочий в личных интересах.

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на решение суда от 17 мая.

1 августа 2017 г. НАБУ применило к Болгову дисциплинарное взыскание в виде увольнения.

В НАБУ Болгов работал в должности старшего детектива - руководителя Третьего отдела детективов Третьего подразделения детективов Главного подразделения детективов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лидер С14 Карась баллотируется в Общественный совет НАБУ - онлайн-голосование открыто до 21.00

По материалам служебного расследования, в ходе планирования и подготовки мероприятий по документированию возможных неправомерных действий должностных лиц местного самоуправления Болгов якобы предложил третьему лицу предоставить подарок в пользу привлеченного к сотрудничеству лица за помощь в изменении целевого назначения принадлежащих ему земельных участков.

Суд восстановил в должности уволенного якобы за попытку получить землю в подарок детектива НАБУ Болгова 01

В дальнейшем Болгов якобы сообщил привлеченному к сотрудничеству лицу ложную информацию, что земельный участок подарят в их совместную собственность и предложил варианты дальнейшего пользования и распоряжения им - строительство объекта недвижимости для последующей продажи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд вслед за Бочковским восстановил в должности экс-замглавы ГСЧС Стоецкого

Привлеченное к сотрудничеству лицо уведомило руководство НАБУ и продемонстрировало аудиозапись разговора с детективом, в ходе которого тот обсуждает возможные варианты распоряжения участком.

По результатам служебного расследования, руководителю НАБУ Артему Сытнику рекомендовали детектива уволить, что он и сделал.

Перед увольнением детектив месяц находился на больничном, а перед тем провел месяц в отпуске.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Председатель сельсовета на Киевщине попался на получении 90 тыс. долл. взятки, - НАБУ. ФОТО

Согласно закону "О государственной службе" дисциплинарное взыскание не может быть применено в отсутствие государственного служащего на службе в связи с временной нетрудоспособностью, во время пребывания его в отпуске или в командировке.

Суд пришел к выводу, что дисциплинарное взыскание к детективу применено во время его временной нетрудоспособности, только с отсрочкой начала действия. Кроме того, детективу должным образом не сообщалось о служебном расследовании и у него не брались письменные объяснения.

В итоге суд признал увольнение детектива незаконным и постановил восстановить его в должности. Также суд признал его право на получение среднего заработка за время вынужденного прогула. Однако Болгов не подал справки о зарплате, поэтому суд не смог решить этот вопрос. Также детектив имеет право на дополнительное решение по возмещению зарплаты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Детективы НАБУ проводят обыски в порту "Южный"

Суд определил , что решение о возобновлении Болгова в должности выполняется немедленно.

По данным сайта "Судебная власть", 30 мая на данное решение суда подана апелляционная жалоба.

Источник: https://censor.net.ua/n3069205
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
К сожалению, круговая порука существуют и среди тех, кто должен бороться с коррупцией. Вспомнить, как Сытник Леща отмазывал с его квартирой за левое бабло.
И как Бобровник в свое время в Соломенском суде клепал для бюро нужные решения.
 показать весь комментарий
 
Порошенко всюди відклав свої яйця глистів.
 показать весь комментарий
 
 
Это просто какая-то тугая струя потужных пэрэмог...🙂
 показать весь комментарий
 
 
правильно, что восстановили, так бы ему пришлось бы субсидию платить, а теперь фигушки😀
 показать весь комментарий
 
 
Как хорошо что самоуправство Сытника было остановлено! Слава честнейшему украинскому суду!!!
 показать весь комментарий
 
 
Еще одна капля по решению, что ничего тут не сделаешь в этом мраке и надо уезжать из страны
 показать весь комментарий
 
Так это для сотрудников НАБУ нужен антикоррупционный суд. И судя по тому, какие там кадры работают, то таких дел там рассматривали бы пачками.
 показать весь комментарий
 
 
ну это понятно, поэтому "антикоррупционеры" так топят за новый суд, что бы получить новый подконтрольный орган, что бы своих отбеливать и "устранять" политических конкурентов.
 показать весь комментарий
 
Чисто по буквам-крючкам в законодательстве, его восстановили согласно закона.
Но такие "специалисты" могут месяцами ходить то в отпуска, то на больничные и их нельзя уволить.
Может НАБУ что-то знает и сможет выиграть апелляцию?

"По данным сайта "Судебная власть", 30 мая на данное решение суда подана апелляционная жалоба."
Источник: https://censor.net.ua/n3069205
 показать весь комментарий
 
 
В этой стране соблюдение законности можно обеспечить только одним золотым правилом: "Нет тела - нет дела!"
Дайте порулить "мальчиками" в носках за 300 грн при задержании и "отвернитесь", и через год нам не нужны будут ни Антикоррупционные суды, ни громкие покатушки на вертолетах...
Сидеть будут только по "явке с повинной"... если умудрятся просочится с нею в органы
 показать весь комментарий
 
 
Якщо терміново захворів, ще й у відпустку пішов - винен 100%, і не тільки в чому його звинувачують, там злочинів накоїв достатньо на сотню звинувачень.
 показать весь комментарий
 
молодцы!
реХормы в действии, так держать!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСуд восстановил в должности уволенного якобы за попытку получить землю в "подарок" детектива НАБУ Болгова
 
 
 
 
 
 вверх