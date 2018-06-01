 Суд восстановил в должности уволенного якобы за попытку получить землю в "подарок" детектива НАБУ Болгова

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на решение суда от 17 мая.

1 августа 2017 г. НАБУ применило к Болгову дисциплинарное взыскание в виде увольнения.

В НАБУ Болгов работал в должности старшего детектива - руководителя Третьего отдела детективов Третьего подразделения детективов Главного подразделения детективов.

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По материалам служебного расследования, в ходе планирования и подготовки мероприятий по документированию возможных неправомерных действий должностных лиц местного самоуправления Болгов якобы предложил третьему лицу предоставить подарок в пользу привлеченного к сотрудничеству лица за помощь в изменении целевого назначения принадлежащих ему земельных участков.

В дальнейшем Болгов якобы сообщил привлеченному к сотрудничеству лицу ложную информацию, что земельный участок подарят в их совместную собственность и предложил варианты дальнейшего пользования и распоряжения им - строительство объекта недвижимости для последующей продажи.

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Привлеченное к сотрудничеству лицо уведомило руководство НАБУ и продемонстрировало аудиозапись разговора с детективом, в ходе которого тот обсуждает возможные варианты распоряжения участком.

По результатам служебного расследования, руководителю НАБУ Артему Сытнику рекомендовали детектива уволить, что он и сделал.

Перед увольнением детектив месяц находился на больничном, а перед тем провел месяц в отпуске.

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Согласно закону "О государственной службе" дисциплинарное взыскание не может быть применено в отсутствие государственного служащего на службе в связи с временной нетрудоспособностью, во время пребывания его в отпуске или в командировке.

Суд пришел к выводу, что дисциплинарное взыскание к детективу применено во время его временной нетрудоспособности, только с отсрочкой начала действия. Кроме того, детективу должным образом не сообщалось о служебном расследовании и у него не брались письменные объяснения.

В итоге суд признал увольнение детектива незаконным и постановил восстановить его в должности. Также суд признал его право на получение среднего заработка за время вынужденного прогула. Однако Болгов не подал справки о зарплате, поэтому суд не смог решить этот вопрос. Также детектив имеет право на дополнительное решение по возмещению зарплаты.

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Суд определил , что решение о возобновлении Болгова в должности выполняется немедленно.

По данным сайта "Судебная власть", 30 мая на данное решение суда подана апелляционная жалоба.