 Суд восстановил в должности уволенного якобы за попытку получить землю в "подарок" детектива НАБУ Болгова

Об этом сообщает "Судебный репортер" со ссылкой на решение суда от 17 мая.
1 августа 2017 г. НАБУ применило к Болгову дисциплинарное взыскание в виде увольнения.
В НАБУ Болгов работал в должности старшего детектива - руководителя Третьего отдела детективов Третьего подразделения детективов Главного подразделения детективов.
По материалам служебного расследования, в ходе планирования и подготовки мероприятий по документированию возможных неправомерных действий должностных лиц местного самоуправления Болгов якобы предложил третьему лицу предоставить подарок в пользу привлеченного к сотрудничеству лица за помощь в изменении целевого назначения принадлежащих ему земельных участков.
В дальнейшем Болгов якобы сообщил привлеченному к сотрудничеству лицу ложную информацию, что земельный участок подарят в их совместную собственность и предложил варианты дальнейшего пользования и распоряжения им - строительство объекта недвижимости для последующей продажи.
Привлеченное к сотрудничеству лицо уведомило руководство НАБУ и продемонстрировало аудиозапись разговора с детективом, в ходе которого тот обсуждает возможные варианты распоряжения участком.
По результатам служебного расследования, руководителю НАБУ Артему Сытнику рекомендовали детектива уволить, что он и сделал.
Перед увольнением детектив месяц находился на больничном, а перед тем провел месяц в отпуске.
Согласно закону "О государственной службе" дисциплинарное взыскание не может быть применено в отсутствие государственного служащего на службе в связи с временной нетрудоспособностью, во время пребывания его в отпуске или в командировке.
Суд пришел к выводу, что дисциплинарное взыскание к детективу применено во время его временной нетрудоспособности, только с отсрочкой начала действия. Кроме того, детективу должным образом не сообщалось о служебном расследовании и у него не брались письменные объяснения.
В итоге суд признал увольнение детектива незаконным и постановил восстановить его в должности. Также суд признал его право на получение среднего заработка за время вынужденного прогула. Однако Болгов не подал справки о зарплате, поэтому суд не смог решить этот вопрос. Также детектив имеет право на дополнительное решение по возмещению зарплаты.
Суд определил , что решение о возобновлении Болгова в должности выполняется немедленно.
По данным сайта "Судебная власть", 30 мая на данное решение суда подана апелляционная жалоба.
И как Бобровник в свое время в Соломенском суде клепал для бюро нужные решения.
Но такие "специалисты" могут месяцами ходить то в отпуска, то на больничные и их нельзя уволить.
Может НАБУ что-то знает и сможет выиграть апелляцию?
"По данным сайта "Судебная власть", 30 мая на данное решение суда подана апелляционная жалоба."
Источник: https://censor.net.ua/n3069205
Дайте порулить "мальчиками" в носках за 300 грн при задержании и "отвернитесь", и через год нам не нужны будут ни Антикоррупционные суды, ни громкие покатушки на вертолетах...
Сидеть будут только по "явке с повинной"... если умудрятся просочится с нею в органы
реХормы в действии, так держать!