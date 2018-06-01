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Все про:взятка (3819) суд (20955) прокурор (843)

 За взятку в 3000 долларов чиновника оштрафовали на 17000 грн

Прокурора поймали на взятке в размере 3000 долларов. И соглашением о признании виновности назначили почти в 5 раз меньший штраф.

Об этом стало известно из приговора Печерского районного суда Киева, обнародованного 30 мая в Едином реестре судебных решений, информирует Цензор.НЕТ.

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Из материалов дела стало известно, что взяточник с 1999 года работал в различных органах прокуратуры (с перерывом на шесть лет). Соответственно, имел сеть дружественных связей и знакомств. На момент совершения преступления он занимал пост начальника отдела исполнения функций прокуратуры в отношении несовершеннолетних.

Товарищ работника прокуратуры в частном разговоре пожаловался ему, что он со своей женой выступают потерпевшими в уголовном производстве о мошенничестве. Мол, дело расследуется Дарницким управлением полиции ГУНП в г. Киеве и - недостаточно активно.

Прокурор вспомнил, что хорошо знаком с начальником следственного отдела Дарницкого управления полиции в г. Киеве. И предложил повлиять на него. Попросил вознаградить себя за такую услугу пятью тысячами долларов. Товарищ сначала сказал, что у него нет таких денег. Тогда через некоторое время прокурор уменьшил сумму до трех тысяч (согласно официальному курсу валют НБУ на то время, 78798,35 гривен) и отметил, что деньги надо передать ему лично. Товарищ прокурора написал заявление в СБУ. И госслужащего задержали с деньгами на руках.

Закончилась история соглашением о признании виновности, которое заключили между собой прокурор отдела Генеральной прокуратуры Украины Демкив Д.М. и обвиняемый. Последний признал вину и согласился выплатить штраф в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 грн.

В соглашении подписанты ссылаются на ч.2 ст.369-2 УК Украины "Злоупотребление влиянием". Здесь речь идет о том, что получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом "наказывается штрафом от семисот пятидесяти до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет".

Суд принял во внимание характер и тяжесть предъявленного обвинения, а также положительные характеристики работника прокуратуры, его малолетних детей и искреннее раскаяние и постановил соглашение о признании виновности утвердить.

А также - снять арест с трех тысяч долларов и отдельно - вернуть фигуранту дела IPhone 6 вместе с четырьмя тысячами гривен, которые были изъяты у него.

Источник: https://censor.net.ua/n3069203
 
   
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Пошлют на курсы повышения квалификации - чтобы больше не попадался...🙂
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Заплатил стране "налог на добавленную стоимость" (наглой рожи) - и спи спокойно, честно и достойно...
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Походу, три штуки баков не отдали. Хотя я слабо представляю разницу между "снять арест" и "вернуть", но если можно "снять арест" и не "вернуть", значит, разница все-таки есть.
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на ту же картинку пропагандисту сайтов РФ тот же ответ29.05.2018 21:05

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да здравствует укр. правосудие, самое гуманное к коррупции в европе !
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вот,почему все эти твари боятся и думать о том,что антикорупционный суд заработает
этим тварям,мусорам,прокуроришкам,судьишкам и всей чиновней своры этот суд как кость в горле,при другом раскладе этот пидрёнок грел бы шконку вместе с судьишкою
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Это какие-то бесконечные игры с самими собой! Поиграли в люстрацию, оставившую на всех высоких постах махровых коррупционеров, но вымывших профессионалов. Поиграли в электронные декларации с НАЗК, которое уже два года саботирует проверку е-деклараций. Теперь давайте поиграем в антикоррупционный суд…
))
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"Но тут игра плохая вышла,всадили им как будто дышло....Лука Мудищев" С судом как с НАЗК видать поиграться им не позволят. Или антикоррупционный суд на условиях МВФ или дышло в ср*ку в виде дефолта вместо транша. Принять условия МВФ по суду это равнозначно собственноручной кастрации да ещё и без наркоза а не принять равнозначно самоубийству,вернее убийству Украины в целом.Вот они и извиваются как гадюки на вилах,куда не кинь везде клин.
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подоходный налог по-новому. все нормально.
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надо юГику сказать, чтобы в следующем выступлении не забыл в статистику включить еще одного осужденного коррупционера.
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Заплатил ПДВ со взятки - спи спокойно...🙂
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Бедняга, до конца жизни будет выплачивать,(дети ж малые)...
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20% налог на взятку? А отчисления в пенсионный и на армию они учли?
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В цивілізованому світі штрафи прив'язані до розмірів доходів.
Тому хабарі там починаються з сотень тисяч. Мало брати - невигідно.
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Нормальная прокурорская взятка...Недобор не просматривается.
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Як я зрозумів , це дюже цінний кадр в системі державного управління України.
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Взятки в Украине давно пора узаконить и обложить налогом. А кацапы с воем идут в жопу стройными рядами. За хабар у 3000 доларів чиновника оштрафували на 17 000 грн - Цензор.НЕТ 6771
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очередная победа(((((( теперь в прокуратуре((((
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Цензор.НЕТНовостиОбществоЗа взятку в 3000 долларов чиновника оштрафовали на 17000 грн
 
 
 
 
 
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