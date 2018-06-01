 За взятку в 3000 долларов чиновника оштрафовали на 17000 грн

Об этом стало известно из приговора Печерского районного суда Киева, обнародованного 30 мая в Едином реестре судебных решений, информирует Цензор.НЕТ.

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Из материалов дела стало известно, что взяточник с 1999 года работал в различных органах прокуратуры (с перерывом на шесть лет). Соответственно, имел сеть дружественных связей и знакомств. На момент совершения преступления он занимал пост начальника отдела исполнения функций прокуратуры в отношении несовершеннолетних.

Товарищ работника прокуратуры в частном разговоре пожаловался ему, что он со своей женой выступают потерпевшими в уголовном производстве о мошенничестве. Мол, дело расследуется Дарницким управлением полиции ГУНП в г. Киеве и - недостаточно активно.

Прокурор вспомнил, что хорошо знаком с начальником следственного отдела Дарницкого управления полиции в г. Киеве. И предложил повлиять на него. Попросил вознаградить себя за такую услугу пятью тысячами долларов. Товарищ сначала сказал, что у него нет таких денег. Тогда через некоторое время прокурор уменьшил сумму до трех тысяч (согласно официальному курсу валют НБУ на то время, 78798,35 гривен) и отметил, что деньги надо передать ему лично. Товарищ прокурора написал заявление в СБУ. И госслужащего задержали с деньгами на руках.

Закончилась история соглашением о признании виновности, которое заключили между собой прокурор отдела Генеральной прокуратуры Украины Демкив Д.М. и обвиняемый. Последний признал вину и согласился выплатить штраф в размере 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 грн.

В соглашении подписанты ссылаются на ч.2 ст.369-2 УК Украины "Злоупотребление влиянием". Здесь речь идет о том, что получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения должностным лицом "наказывается штрафом от семисот пятидесяти до одной тысячи пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от двух до пяти лет".

Суд принял во внимание характер и тяжесть предъявленного обвинения, а также положительные характеристики работника прокуратуры, его малолетних детей и искреннее раскаяние и постановил соглашение о признании виновности утвердить.

А также - снять арест с трех тысяч долларов и отдельно - вернуть фигуранту дела IPhone 6 вместе с четырьмя тысячами гривен, которые были изъяты у него.