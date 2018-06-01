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 Политика Украины
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Все про:расследование (2276) Труханов Геннадий (142) САП (799)

 САП завершила расследование по делу Труханова: доказательств собрали достаточно

Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова и чиновников горсовета, которых подозревают в хищении средств городского бюджета.

Об этом сообщает пресс-центр САП, информирует Цензор.НЕТ.

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В ведомстве отметили, что считают достаточными собранные доказательства для составления обвинительного акта в уголовном производстве по подозрению Одесского городского головы, служащих горсовета и других лиц в завладении средствами городского бюджета в особо крупных размерах в результате приобретения по заведомо завышенной цене помещений бывшего одесского завода "Краян".

Следователи установили, что цена зданий, которая была указана в отчете об оценке, заказанном руководителем ООО "Элит Девелопмент" как продавцом, методика проведения оценки была поставлена под сомнение одним из департаментов Одесского городского совета, в связи с чем проект решения о приобретении помещения по цене 185 млн грн был завизирован "с замечаниями", которые изложены отдельным документом.

Указанное здание менее чем за два месяца до принятия решения горсоветом о его покупке за 185 млн грн было приобретено другой фирмой всего за 4 млн грн и внесено в уставной капитал ООО "Элит Девелопмент".

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Однако Одесский городской голова, его заместитель на согласительном совете и на внеочередной сессии городского совета сообщили депутатам заведомо ложную информацию о принятии решения лишь на предоставление согласия на покупку помещения, а не о его покупке по конкретной цене, о готовности помещения к использованию и наличии в нем ремонта типа "эконом", о создании именно в предложенном к продаже помещении центра предоставления социальных услуг в формате "Прозрачный офис" в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 08.08.2016 № 578-р, и соответственно софинансировании расходов на его ремонт и обустройство за счет средств государственного и местного бюджетов.

При этом обоснование необходимости принятия решения о приобретении помещения также касалось якобы и реализации проекта "Европейская мэрия", которого в действительности не существовало.

В итоге помещение было приобретено за 185 млн грн (по цене, которая вдвое больше установленной в ходе расследования), однако предмет преступления – денежные средства в сумме 185 млн грн были вовремя арестованы судом по ходатайствам антикоррупционных органов.

"По поручению прокурора детективами Национального антикоррупционного бюро Украины 31.05.2018 восьмерым подозреваемым и их защитникам материалы досудебного расследования открыты для ознакомления", - подытожили в САП.

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САП завершила расследование по делу Труханова: доказательств собрали достаточно 01

Источник: https://censor.net.ua/n3069202
 
   
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він же влада!!! це підриває основи ... САП завершила расследование по делу Труханова: доказательств собрали достаточно - Цензор.НЕТ 9143
хозяйствєнік))), нема де лейби) пришити - вся Одеса, любить його як Харкіа Гепу) САП завершила расследование по делу Труханова: доказательств собрали достаточно - Цензор.НЕТ 9143
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Харків гепу)!!! і ніхто не стріляв)))))))))))) в нього!
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Нет. Дело развалится в "самом честном украинском суде", и он будет признан невиновным и потерпевшим, и отсудит компенсацию.
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нет, блять, смотреть на него будут. и ебало корчить такое, как на твоем смайлике...
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Это просто спе-цапирация... Ведь Труханов и есть тот мощный старик... тьфу, "одесский активист" из списка Шинд... тьфу, Германа... Ловля на живца, аднака...
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та отож, будуть труху судити, і потім))), вийдуть на папа) САП завершила розслідування у справі Труханова: доказів зібрали достатньо - Цензор.НЕТ 6410
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будут шантажировать с банковой. Чтобы во время выборов, в Одессе был "правильный" результат
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та ну-ууу! на банковій?! , такого бути не може - там фсьо в чоколяте,
а Петро, як каже Костя-сокирою) - наш кращій през!
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Не хотите вы его сажать. Не пудрите мозги. Бо сами такие.
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ну свою кацапию ты любишь вместе с пуйлом - это как будет,удобный идиот ?
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Lera Lera 039019b9 - главное Лерка.., что пети можно и в Крым смататься к преступнику Аксенову...

Там его тоже до хрена дерьма поддержали..., но Крым это Украина.....
И да, у Пети конечно тупо нет полномочий снять с должности ФСБ агента Труханова... - поэтому Маринка с ним бисером вышивает.... САП завершила розслідування у справі Труханова: доказів зібрали достатньо - Цензор.НЕТ 3111
САП завершила розслідування у справі Труханова: доказів зібрали достатньо - Цензор.НЕТ 3150
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ну биссером она вышивает с Степановым - так что высер не защитан)А то что Одесса у тебя не Украина...ясно все с тобой САП завершила розслідування у справі Труханова: доказів зібрали достатньо - Цензор.НЕТ 2460
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я пороха не защищаю, но думаю, что если полистать фотоальбом пана Лео Кот, то, возможно, хоть один, если не ублюдок, то нехороший человек - найдется! короче, месяц максимум, чтобы посадить трухана, а Стерненко сейчас выделить охрану!!!
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Воронья слободка не могла не сгореть...
"Золотой теленок"
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труха гражданин паРашы, ему все равно и ровно.
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Носилки ему,носилки..и клетчатое одеяло. А как там,кстати,насиров? Жив-здоров и гуляет? Вот и с труханом будет та же история.
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дело №1 антикорупционного суда - возможно и посадят
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Дайте угадаю - судить будет обязательно выпускник Киваловской "Йурыдычной Окодемии". В которой ПетрЛексеич защищался.
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Да какой судить.
Если у трухи рашинский паспорт, то он если пригорит - на яхту и в Крым.
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А за що його садити ? Був би він доброволець на Донбасі - на протязі дня посадили б. Він же торговий партнер не доброволець.
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Порошенко! Пид.. ты гребанный со своей женой-вышивальщицей-многостаночницей! Посмотрите вдвоем в глаза этой женщине!!! - Богуцкая. Видео
https://goo.gl/9DFjWx

Счас, посодют балєзнаго....🙃🙃😛😛
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Коррупционеры всей Украины, объединяйтесь вокруг президента Порошенко!
Когда я был губернатором, Порошенко даже руки не пожимал Труханову, а сейчас посылает к нему супругу вышивать.
https://goo.gl/FeKzTE
Цирк!!!
)))
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Отправил вашу ссылку порохнявой троллихе Лерке. Не то выше врет с-ка и не краснеет.
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Слушал на 112 канале бывшего мэра Одессы Гурвица так вот если бы он все сказанное повторил вы в СУДЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ГОСУДАРСТВА то труху закрыли бы лет на 15 а у нас САП ещё и какие то ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СОБИРАЕТ !
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Про достаточность доказавательств это вы решили или самый гуманный в мире суд??
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занесет сумку кеша в АП и все будет ЧОКОЛАТНО)))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСАП завершила расследование по делу Труханова: доказательств собрали достаточно
 
 
 
 
 
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