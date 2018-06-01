 САП завершила расследование по делу Труханова: доказательств собрали достаточно

Об этом сообщает пресс-центр САП, информирует Цензор.НЕТ.

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В ведомстве отметили, что считают достаточными собранные доказательства для составления обвинительного акта в уголовном производстве по подозрению Одесского городского головы, служащих горсовета и других лиц в завладении средствами городского бюджета в особо крупных размерах в результате приобретения по заведомо завышенной цене помещений бывшего одесского завода "Краян".

Следователи установили, что цена зданий, которая была указана в отчете об оценке, заказанном руководителем ООО "Элит Девелопмент" как продавцом, методика проведения оценки была поставлена под сомнение одним из департаментов Одесского городского совета, в связи с чем проект решения о приобретении помещения по цене 185 млн грн был завизирован "с замечаниями", которые изложены отдельным документом.

Указанное здание менее чем за два месяца до принятия решения горсоветом о его покупке за 185 млн грн было приобретено другой фирмой всего за 4 млн грн и внесено в уставной капитал ООО "Элит Девелопмент".

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Однако Одесский городской голова, его заместитель на согласительном совете и на внеочередной сессии городского совета сообщили депутатам заведомо ложную информацию о принятии решения лишь на предоставление согласия на покупку помещения, а не о его покупке по конкретной цене, о готовности помещения к использованию и наличии в нем ремонта типа "эконом", о создании именно в предложенном к продаже помещении центра предоставления социальных услуг в формате "Прозрачный офис" в соответствии с распоряжением Кабинета Министров Украины от 08.08.2016 № 578-р, и соответственно софинансировании расходов на его ремонт и обустройство за счет средств государственного и местного бюджетов.

При этом обоснование необходимости принятия решения о приобретении помещения также касалось якобы и реализации проекта "Европейская мэрия", которого в действительности не существовало.

В итоге помещение было приобретено за 185 млн грн (по цене, которая вдвое больше установленной в ходе расследования), однако предмет преступления – денежные средства в сумме 185 млн грн были вовремя арестованы судом по ходатайствам антикоррупционных органов.

"По поручению прокурора детективами Национального антикоррупционного бюро Украины 31.05.2018 восьмерым подозреваемым и их защитникам материалы досудебного расследования открыты для ознакомления", - подытожили в САП.

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