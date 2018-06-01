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 Политика Украины, Происшествия
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 Война на востоке Украины уже забрала более 240 детских жизней, - Климкин

За четыре года на Донбассе погибли более 240 детей, а 15 тысяч детей, проживающих в 5-километровой зоне вдоль линии разграничения сторон, находятся в опасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины на своей странице в Twitter.

"Вдоль линии разграничения на Донбассе проживают около 200 тысяч детей, 15 тысяч живут в 5-километровой зоне вдоль линии разграничения. Каждый ребенок ежедневно находится в опасности и нуждается в защите", - отметил глава МИД.

В связи с этим он обратился к мировому сообществу с призывом принудить РФ к миру.

"Я призываю мировое сообщество принудить Россию остановить войну, которая уже забрала более 240 детских жизней в Украине", - написал Климкин.

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Война на востоке Украины уже забрала более 240 детских жизней, - Климкин 01


Источник: https://censor.net.ua/n3069201
 
 
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Об этом не напишут в западных странах и путлеровско-фашистском рейхе.
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"Вдоль линии разграничения на Донбассе проживают около 200 тысяч детей, 15 тысяч живут в 5-километровой зоне вдоль линии разграниченияИсточник: https://censor.net.ua/n3069201 - так чому ж , ваша влада , їх й досі не евакуювала ?
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