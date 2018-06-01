 Война на востоке Украины уже забрала более 240 детских жизней, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр иностранных дел Украины на своей странице в Twitter.

"Вдоль линии разграничения на Донбассе проживают около 200 тысяч детей, 15 тысяч живут в 5-километровой зоне вдоль линии разграничения. Каждый ребенок ежедневно находится в опасности и нуждается в защите", - отметил глава МИД.

В связи с этим он обратился к мировому сообществу с призывом принудить РФ к миру.

"Я призываю мировое сообщество принудить Россию остановить войну, которая уже забрала более 240 детских жизней в Украине", - написал Климкин.

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