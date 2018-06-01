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 Политика Украины
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Все про:Венецианская комиссия (291) судебная реформа (964) Букиккио (3)

 За два года Украина сделала очень большой шаг, - глава Венецианской комиссии Букиккио о судебной реформе

В Украине должен изменится менталитет общества, чтобы получить позитивные результаты судебной реформы.

Об этом заявил глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио во время конференции по поводу судебной реформы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua

"За последние четыре года было сделано очень много, все сделано благодаря президенту, парламенту, другим органам. Было наработано нормативно-правовую основу для изменений, но надо изменить менталитет людей, судей, чтобы украинское общество получило то, чего оно заслуживает", - отметил он.

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По словам Букиккио, реформирование судебной системы может продолжатся еще очень долго. "И я буду просить Администрацию, Верховную Раду и каждого судью работать хорошо", - добавил он.

"Те законы, которые вы приняли, были наработаны совместно с Советом Европы и Венецианской комиссией... То, что мы совместно сделали, соответствует нашим стандартам, но надо, чтобы эти стандарты заработали. А это уже должно сделать украинское общество", - сказал глава Венецианской комиссии.

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"Трудно сделать революцию в законодательной сфере. За два года (с начала запуска судебной реформы. - Ред.) вы успели сделать очень большой шаг... Я не хочу очень быстрых изменений. Общество должно подготовится к изменениям...", - сказал Букиккио.

Источник: https://censor.net.ua/n3069200
 
 
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настолько долго, шо вашей жизни не хватит За два года Украина сделала очень большой шаг, - глава Венецианской комиссии Букиккио о судебной реформе - Цензор.НЕТ 8906
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Наш президент Порошенко вообще человек широких взглядов. То ли ещё будет. Скоро вы все ахнете.
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За два года Украина сделала очень большой шаг, вопрос, шаг куда?
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что мог увидеть там человек с такой фамилий (Букейк))), ему глаза чем то залило))
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"За последние четыре года было сделано очень много, все сделано благодаря президенту, парламенту, другим органам. Было наработано нормативно-правовую основу для изменений, но надо изменить менталитет людей, судей, чтобы украинское общество получило то, чего оно заслуживает", - отметил он.Источник: https://censor.net.ua/n3069200

Зачем!? Пусть Петя или Петязаменитель один сражается...
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букиккио-кукиккио, такое впечатление, что приезду в Киев тебя накачали водкой и за весь период пребывания в Киеве ты так и просох... покажи реформу, проводимую шакаладным барыгой, гнойсманом и прочей преданной челядью...
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имею подозрение что такие заявления путин лично оплачивает...
Как только над барыгами сгущается очередная туча - получите заявление подобного рода и распишитесь....
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Выпустить всех сепаров и беркут на волю - это реформа😀😀😀 вот в Казахстане на 25 лет посадили наемника. А в Украине до сих пор неясно как Лусварги оказался на свободе
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https://censor.net.ua/news/3069200/za_dva_goda_ukraina_sdelala_ochen_bolshoyi_shag_glava_venetsianskoyi_komissii_bukikkio_o_sudebnoyi_reforme

Вот и посмотрим насколько большой шаг.
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пятый год смотрим. уже насмотрелись.
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Томущо смотреть надо с поп- корном . Тогда легче смотрится
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направление этого шага правда лучше не уточнять.
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"Я не хочу очень быстрых изменений. Общество должно подготовится к изменениям...", - сказал Букиккио" - ужас, весь мир зрадофилов рушится Фсе! Агент Кремля или продался шоколадным барыгам
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нєт, вивсьоврьоті!
єсть токо адін успєшний ріхварматар і борцун з бариґами!
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Мозги себе сначала измени европейский лох, а потом уже будешь бухтеть про наш менталитет( которому тоже далеко до совершенства, шо уж там греха таить)!!!
Наши владные зверушки рисуют картинки "реформ" и легко впаривают их таким вот баранам.
Я не знаю в каком месте находятся мозги и глаза этой лоховской европейской братии, но явно - не там где им положено быть. Иначе бы он подобную пургу не нёс.
А може всё куда проще - бабло решает всё?! Занесли... и он тут же начал рассыпаться в реверансах.
Мы пока не чувствуем его шизанутого оптимизма никак.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа два года Украина сделала очень большой шаг, - глава Венецианской комиссии Букиккио о судебной реформе
 
 
 
 
 
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