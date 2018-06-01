 За два года Украина сделала очень большой шаг, - глава Венецианской комиссии Букиккио о судебной реформе

Об этом заявил глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио во время конференции по поводу судебной реформы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua
"За последние четыре года было сделано очень много, все сделано благодаря президенту, парламенту, другим органам. Было наработано нормативно-правовую основу для изменений, но надо изменить менталитет людей, судей, чтобы украинское общество получило то, чего оно заслуживает", - отметил он.
По словам Букиккио, реформирование судебной системы может продолжатся еще очень долго. "И я буду просить Администрацию, Верховную Раду и каждого судью работать хорошо", - добавил он.
"Те законы, которые вы приняли, были наработаны совместно с Советом Европы и Венецианской комиссией... То, что мы совместно сделали, соответствует нашим стандартам, но надо, чтобы эти стандарты заработали. А это уже должно сделать украинское общество", - сказал глава Венецианской комиссии.
"Трудно сделать революцию в законодательной сфере. За два года (с начала запуска судебной реформы. - Ред.) вы успели сделать очень большой шаг... Я не хочу очень быстрых изменений. Общество должно подготовится к изменениям...", - сказал Букиккио.
Зачем!? Пусть Петя или Петязаменитель один сражается...
Как только над барыгами сгущается очередная туча - получите заявление подобного рода и распишитесь....
https://censor.net.ua/news/3069200/za_dva_goda_ukraina_sdelala_ochen_bolshoyi_shag_glava_venetsianskoyi_komissii_bukikkio_o_sudebnoyi_reforme
Вот и посмотрим насколько большой шаг.
єсть токо адін успєшний ріхварматар і борцун з бариґами!
Наши владные зверушки рисуют картинки "реформ" и легко впаривают их таким вот баранам.
Я не знаю в каком месте находятся мозги и глаза этой лоховской европейской братии, но явно - не там где им положено быть. Иначе бы он подобную пургу не нёс.
А може всё куда проще - бабло решает всё?! Занесли... и он тут же начал рассыпаться в реверансах.
Мы пока не чувствуем его шизанутого оптимизма никак.