 Военнослужащий, спасший во время артобстрела на Донбассе свою дочь, умер в больнице в Днепре, - главврач Рыженко. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил главврач госпиталя Сергей Рыженко, передает Цензор.НЕТ.

"Он ценой свой жизни спас родную дочь. Совместное решение – защищать Родину. Николай, старший сержант, 48 лет из Кировоградской области. Дочь – Ярослава, санинструктор той же части. Внезапный артобстрел не оставлял шансов. Николай своим телом накрыл дочь. У него тяжелейшее осколочное ранение головы. У дочери – акубаротравма, сотрясение. Мина взорвалась в трех метрах от них. Доставлены 25 мая в Мечникова. Ярослава поправляется. Отец перенес множество операций в Мечникова. Сегодня ночью все лучшие реаниматологи во главе с Игорем Йовенко четыре раза запускали его сердце. Еще один Герой стал жертвой, защищая будущее Украины и своей семьи", - рассказал главврач.

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