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Все про:спорт (1567) футбол (2917) ЧМ-2018 (115)

 "Я скорее пойду закрывать "Интер", чем там работать", - Босянок о приглашении канала комментировать матчи ЧМ-2018

Группа "Интер" ищет комментаторов на трансляции матчей чемпионата мира, но не все соглашаются работать из-за антиукраинской, по их мнению, политики телеканала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sport Arena.

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Один из самых известных украинских комментаторов Денис Босянок получил предложение от "Интера", но отверг его в категорической форме.

"Я скорее пойду закрывать канал "Интер", чем там работать. Не понимаю, как может работать канал с антиукраинской позицией в такое время", - заявил Босянок.

Изданию известно, что Босянок не единственный комментатор, который уже отказался сотрудничать с каналом "Интер".

Не будут работать на матчах чемпионата мира и сотрудники телеканалов "Футбол", которым это запрещает трудовой договор.

Матчи чемпионата мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, в Украине покажут телеканал "Интер" и НТН, который входит в ту же медиа-группу.

Источник: https://censor.net.ua/n3069197
 
   
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Еще ОБСЕ и " журналисты без границ" буду дико выть
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Молодец! Побольше бы таких журналистов. А с интером пора что-то решать. Думаю, настоящие болелы и не только отнесутся с пониманием
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Парубий - как вариант
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Тогда мы похороним интер ещё быстрее запланированого
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Да ...Лассия, лусский, лаша , а вот «путин х#йло» - запросто!

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Повернись живим
· 5 год ·

ІРМА ВІТОВСЬКА

Чимало телевізійних менеджерів переїхали з росії в Україну.
Хіба за два-три роки встигли опанувати сучасну українську літературу чи класику?!
Маю великі сумніви, що вони читали Сергія Жадана, Юрка Андруховича, Тараса Прохаська, Юрка Іздрика, Оксану Забужко…
Щоб зрозуміти ментальний образ українця, його інтелектуальний рівень, твори, що є на сучасному літературному ринку, вони мали би проштудіювати. Припускаю і таке: запускаючи низькопробний телевізійний продукт, дехто з телевізійних менеджерів працює не на Україну. Хочеться вірити, що на нашій землі вони тимчасово…
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антиукраинские каналы управляемые из москвы давно пора закрывать. Разве в СССР, США или Великобритании 43г работали бы прогерманские радио и газеты?
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Денис лучший комбат по футболу с микрофоном.Малиновский подтягивается но не так быстро...
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Господи, у нас есть журналисты,а то было такое впечатление,что одни продажные недорогеньки остались
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Зачем нам нужен Интер вообще?- вот в чем вопрос. А уж ЧМ в рашке , то такое((( Вон в Одессе гражданин рассеи мэром города работает , и этого никто не видит
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Интер что хочет? Хочет начать показывать чм, потом прийдут недовольные поджигать тот же Интер , потом они начнут скулить, что типа идёт 'ущемление свободы слова', хотя сами провокаторы.
Поэтому нужно было всего лишь запретить показ этого события всем без исключения каналам. Кто хочет выпендриться - лишать лицензии.
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В нашем случае власти иногда умом думают а в основном - задницей.
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КацаПсинскае Геббельс ТВ, возьмите меня,я вам даже расскажу почему дохлый СССр не принимал участия в Олимпиадах до 1952 года...
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доманский будет комментировать как на 9 мая
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а оно сможет?там все таки квалификацию надо иметь...хотя пусть комментирует - это будет издевательство над ватой, которая этот говноканал смотрит "Я швидше піду закривати "Інтер", ніж там працювати", - Босянок про запрошення каналу коментувати матчі ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 8847
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Доманський - типове трєпло... Він буде триндіть про що завгодно, причому триндіть брєд (бо ясно що не розбирається ні в чому), але типу з розумним вираженієм ліца.
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Так несколько жен и кучу детей надо прокормить .
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До речі, про жон... Знайома викладала в Таран в універі, так каже, що вона була відмінницею, розумницею і ващє ледь не кращою на курсі. Блін, як вона могла звернути увагу на такого тупого клоуна????
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На Таран приятно смотреть и слушать . Хорошая журналистка . А доманский - ГИДОТА
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Мабуть гру сб.РАБссия-ДАУНбасс-Абхазия=Ю.Осетия "Я швидше піду закривати "Інтер", ніж там працювати", - Босянок про запрошення каналу коментувати матчі ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 2584
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Леоненко второй тайм будет спать ) а в первом будет частое посербывание пива в эфире)
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не все в курсе, что "Интер" - это тот же "ОРТ" - "1ТВ" - грубо - первый канал, пока еще в аналоге использующий те же частоты. это - "основной" метровый канал, не УТ1 (спорно), УТ2, и Интер.
не углубляясь в DVB-T (1|2) дофига абонентов. влияние массмедиа на аудиторию - пример - Аркадий. Денису респект за сортировку.
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закрыть это рупор крембля, перед ЧМ желательно, кому нужно через интернет посмотрят.
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Первый чемпионат мира который я смотрел,это 1958 год в Швеции,за Бразилию впервые играл там знаменитый Пеле,тогда ему было кажется 16 лет или 17...Батя телик купил спецом зырить футбол...
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что-то очень сомнтелно что тогда у нас были телеки и что тот футбол у нас траслировали. Я первый футбол сомтрел по телеку из Англии в 1966г.
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Босянок - єдиний справді професійний коментатор на нашому ТБ. Був ще Джулай, але він за кордон працювати поїхав.

Молодець, що не пішов на Інтер...

Я от дивуюся, як це Інтер не викликав ще коментувати чемпіонат світу шепелявого коментатора Шарафутдінова, який працював на ахметовських каналах, а в 2014 пішов працювати в днр...
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Наверное, ж денег отваливали, но не купился!
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Вместо импотентов с Нацрады по вопросам ТВ,проедающих бюджетные деньги ни за что,назначить одного Босянка. Всем этим "интерньюсванам" и прочей дряни сразу хана.
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І ще в пару до нього коментатора біатлону, який про бояришнік в прямому ефірі отжог)
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Певый раз в жизни не буду смотреть ЧМ по футблоу, хотя до этого ни одного не пропукскл. Из паРаши тем более на Интере.
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ви не отримаєте "насолоди" від прославляння росії меншевартісними хохлами..
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Ха..., форумчане в большинстве против Интера..... Помню когда националисты блокировали этот канал и даже подожгли его здесь же на Цензоре кричали о "свободе слова", кому это выгодно? и прочию хрень...

Вот теперь дорогие жрите это дерьмо молча.... - петька и СБУ не закроют Интер ... и вы это прекрасно знаете.... "Я швидше піду закривати "Інтер", ніж там працювати", - Босянок про запрошення каналу коментувати матчі ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 8657
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Денису респект! Но всё равно найдутся такие, кто пойдёт в тот гадюшник комментировать...
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Интер - это интердевочка, т.е. телевизионная проститутка
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Босянок и Джулай, - два профессионала. Все остальные, - школота..
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Так а чё ты?
Сходил бы "на собеседования"...
"Я швидше піду закривати "Інтер", ніж там працювати", - Босянок про запрошення каналу коментувати матчі ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 5488 ...
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Пусть пригласят Саню Вилкула или Юрку Бойко!
Пусть отжигают про хунту и хутбол.....
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"...Не понимаю, как может работать канал с антиукраинской позицией в такое время" - очень правильній вопрос к нашей власти. Сколько еще эта выгребная яма будет источать зловоние в информационном пространстве Украины???
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С 11-ти лет я не пропускал не один ЧМ по футболу. В этот раз к сожалению придется пропустить.
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Цікаво..


чому "Інтер " не був закритий в Україні за трансляцію "підсанкційних" артистів на Новий рік" ,
а тих,хто транслював "парад 9мая в ДНР " -закрили..

Запитання до тих,хто готував останні "підсанкційні " списки.
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Подскажите как правильно Интердевочка или Интер - девочка?
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Телеканал «Інтер» близький до укладення угоди з Національною громадською телерадіокомпанією України про купівлю субліцензії на показ чемпіонату світу-2018. Про це пише Sport Arena з посиланням на декілька джерел.
Як повідомляється, операцію профінансує олігарх Дмитро Фірташ. При цьому телеканал вже веде переговори з російськими коментаторами.


*котрі будуть коментувати хохлам матчи "с великолепним масковским акцентом"
Запитанння до імпотентів з нацради.


ЯКИЙ ВАМ ЩЕ ЗАКОН ПОТРІБНО ? "Я швидше піду закривати "Інтер", ніж там працювати", - Босянок про запрошення каналу коментувати матчі ЧС-2018 - Цензор.НЕТ 4016
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Цензор.НЕТНовостиСпорт"Я скорее пойду закрывать "Интер", чем там работать", - Босянок о приглашении канала комментировать матчи ЧМ-2018
 
 
 
 
 
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