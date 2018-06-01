 "Я скорее пойду закрывать "Интер", чем там работать", - Босянок о приглашении канала комментировать матчи ЧМ-2018

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sport Arena.

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Один из самых известных украинских комментаторов Денис Босянок получил предложение от "Интера", но отверг его в категорической форме.

"Я скорее пойду закрывать канал "Интер", чем там работать. Не понимаю, как может работать канал с антиукраинской позицией в такое время", - заявил Босянок.

Изданию известно, что Босянок не единственный комментатор, который уже отказался сотрудничать с каналом "Интер".

Не будут работать на матчах чемпионата мира и сотрудники телеканалов "Футбол", которым это запрещает трудовой договор.

Матчи чемпионата мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, в Украине покажут телеканал "Интер" и НТН, который входит в ту же медиа-группу.