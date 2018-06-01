 "Я скорее пойду закрывать "Интер", чем там работать", - Босянок о приглашении канала комментировать матчи ЧМ-2018

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sport Arena.
Один из самых известных украинских комментаторов Денис Босянок получил предложение от "Интера", но отверг его в категорической форме.
"Я скорее пойду закрывать канал "Интер", чем там работать. Не понимаю, как может работать канал с антиукраинской позицией в такое время", - заявил Босянок.
Изданию известно, что Босянок не единственный комментатор, который уже отказался сотрудничать с каналом "Интер".
Не будут работать на матчах чемпионата мира и сотрудники телеканалов "Футбол", которым это запрещает трудовой договор.
Матчи чемпионата мира-2018, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля, в Украине покажут телеканал "Интер" и НТН, который входит в ту же медиа-группу.
· 5 год ·
ІРМА ВІТОВСЬКА
Чимало телевізійних менеджерів переїхали з росії в Україну.
Хіба за два-три роки встигли опанувати сучасну українську літературу чи класику?!
Маю великі сумніви, що вони читали Сергія Жадана, Юрка Андруховича, Тараса Прохаська, Юрка Іздрика, Оксану Забужко…
Щоб зрозуміти ментальний образ українця, його інтелектуальний рівень, твори, що є на сучасному літературному ринку, вони мали би проштудіювати. Припускаю і таке: запускаючи низькопробний телевізійний продукт, дехто з телевізійних менеджерів працює не на Україну. Хочеться вірити, що на нашій землі вони тимчасово…
Поэтому нужно было всего лишь запретить показ этого события всем без исключения каналам. Кто хочет выпендриться - лишать лицензии.
не углубляясь в DVB-T (1|2) дофига абонентов. влияние массмедиа на аудиторию - пример - Аркадий. Денису респект за сортировку.
Молодець, що не пішов на Інтер...
Я от дивуюся, як це Інтер не викликав ще коментувати чемпіонат світу шепелявого коментатора Шарафутдінова, який працював на ахметовських каналах, а в 2014 пішов працювати в днр...
https://www.youtube.com/watch?v=1GTxETC-WvI
Вот теперь дорогие жрите это дерьмо молча.... - петька и СБУ не закроют Интер ... и вы это прекрасно знаете....
Сходил бы "на собеседования"...
...
Пусть отжигают про хунту и хутбол.....
чому "Інтер " не був закритий в Україні за трансляцію "підсанкційних" артистів на Новий рік" ,
а тих,хто транслював "парад 9мая в ДНР " -закрили..
Запитання до тих,хто готував останні "підсанкційні " списки.
Як повідомляється, операцію профінансує олігарх Дмитро Фірташ. При цьому телеканал вже веде переговори з російськими коментаторами.
*котрі будуть коментувати хохлам матчи "с великолепним масковским акцентом"
Запитанння до імпотентів з нацради.
ЯКИЙ ВАМ ЩЕ ЗАКОН ПОТРІБНО ?