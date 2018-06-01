 Субсидии должен получать человек, который не может найти работу, - Минсоцполитики о разных подходах к сельской и городской местностям

Об этом в интервью Укринформу заявил генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко, передает Цензор.НЕТ.
"В новых правилах назначения субсидий появилось требование относительно необходимости уплаты единого социального взноса не менее чем за три месяца за период, за который учитываются доходы. Кроме того, учитывается определенный условный доход таких лиц... В данном случае мы говорим о том, что хотим четко понять, кто у нас получает субсидию и на каких условиях. В случае, если гражданин не имеет возможности работать из-за отсутствия рабочего места, когда мы понимаем, что человек хочет, но не может, здесь государство должно оказать социальную поддержку. А если гражданин, проживая в Киеве, где нет проблем с поиском работы, не хочет трудоустроиться, то это уже совсем другая ситуация", - сказал Музыченко.
Он отметил, что во всех случаях нужно разбираться: возможно, этот гражданин или его семья находятся в сложных жизненных обстоятельствах.
"Поэтому и здесь есть определенные исключения. Кроме того, мы дифференцировали подходы к сельской и городской местностям", - отметил Музыченко.
Он объяснил, что в областных центрах и городах областного значения субсидия в таких случаях может назначаться только в том случае, если семья находится в сложных жизненных обстоятельствах или работоспособные члены семьи оплатили ЕСВ не менее как за два месяца перед месяцем обращения.
"В сельской местности - немножко другая ситуация, поэтому мы таких критериев выставить не можем. Поэтому в данном случае комиссия имеет право назначить субсидию при условии, что работоспособные члены этой семьи не находились за рубежом свыше 60 дней", - сказал Музыченко.
Вместе с тем, в Министерстве социальной политики считают, что контроль за эффективностью расходования госсредств в социальной сфере должен осуществлять профессиональный и независимый орган, а этот вопрос должен быть одним из приоритетных.
"Сегодня по адресу социальной поддержки отвечают, собственно, те органы, которые ее назначают. Как вы думаете, имея 6,5 млн получателей субсидий и еще около 3 млн получателей других видов социальных выплат, может орган, который прорабатывает такое количество обращений, обеспечить еще и контроль эффективности использования государственных средств? Я думаю, что ответ очевиден - работа в этом направлении недостаточная. На наш взгляд, роботу по контролю за эффективностью расходования государственных средств, недопущения мошенничества должен осуществлять не тот орган, который назначает соцпособие, а другой - абсолютно профессиональный и независимый", - сказал Музыченко.
В этом контексте он отметил, что сегодня в Украине социальный инспектор занимается составлением актов обследования материально-бытовых условий, и это отнимает у него 95 или даже 99 процентов рабочего времени. Кроме того, поскольку он находится в подчинении органа, который назначает социальные выплаты, даже в случае выявления нарушений руководитель этого органа будет пытаться решить вопрос, так сказать, "полюбовно", не вынося эту информацию на всеобщее обозрение, отметил Музыченко.
Он напомнил, что с целью налаживания контроля за расходованием бюджетных средств Минсоцполитики подготовило законопроект "Об обеспечении государственного контроля во время предоставления социальной поддержки", который 1 февраля 2017 года был одобрен правительством и уже фактически полтора года находится на рассмотрении в Верховной Раде.
"К сожалению, политического решения по этому вопросу на сегодня так и нет, а без этого внедрять определенные реформы достаточно сложно", - констатировал Музыченко.
Он рассказал, что в других странах для контроля эффективного использования средств на социальную поддержку создают специальные органы, которые условно можно назвать институтом социальных инспекторов или социальной службой, - в разных странах по-разному.
"На наш взгляд, если мы хотим рационально использовать бюджетные средства, чтобы потом объяснить налогоплательщикам - куда они тратятся, вопрос эффективности контроля должен быть одним из приоритетных", - подчеркнул гендиректор Директората семьи и социальной поддержки населения.
Напомним, Кабинет министров 27 апреля внес изменения в программу предоставления субсидий. Отныне граждане не будут получать помощи от государства на оплату коммунальных услуг, если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее 5 лет, за исключением автомобиля и мопеда, предоставленных органом соцзащиты населения.
Также субсидию не предоставят, если площадь квартиры превышает 120 квадратных, а площадь дома - 200 квадратных метров, за исключением детских домов семейного типа и домов приемных семей.
В случае безработных лиц субсидия будет предоставляться тем, кто официально зарегистрирован в службе занятости. Тем, кто работает без оформления в Украине или за рубежом, органы соцзащиты автоматом будут считать доход в три прожиточных минимума - 5286 гривен.
не умеешь управлять - не лезь. но оно ж не само лезет, его продвигают. совсем скоро будет много Бабченко, и уже никто не будет удивляться.
Я ИНВАЛИД ПЕНСИЯ 2634 У МЕНЯ ЖЕНА НЕ РАБОТАЕТ ЕЙ ПО ЗАКОНУ ПРИНАДЛЕЖИТ ПОЛОВИНА МОЕЙ ПЕНСИИ А ОНА ДОЛЖНА С ПЕНСИИ МОЕЙ ПОЛОВИНА ЕЕ 1317 гивен заплатить за 2 месяца по 819 гривен (*восемьсот девятнадцать) за 2 месяца это 1638 гривен если за три месяца то 2457 гривен а субсидию на лето назщначат не более 50-90 гривен в месяц на все!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! житроделанные ыдва.. бл..ди короче когда же они эмигрируют или сдохнут....
за коммуналку, це з субсидією..Пенсія-1477 гривасів..
Верещали падлюки що не більше 20%%!!!
уехали все. финиш.
А в Европе ВСЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИ УБИРАЕТСЯ, потому и чисто .
Если уходили все, значит это не у них стиль жизни такой, а у вас условия работы такие дерьмовые.
Если хорошие условия работы - работников ищут не через службу занятости. Знаю по отзывам пары человек, потерявших работу в 2007м, которые стояли на учете в службе занятости несколько месяцев - как правило там предлагают отвратительные условия, часто работодатели откровенно обманывают - подают заявку на одну должность, а при собеседовании оказывается, что ищут совершенно на другую, при мизерной зп и тд. В таких случаях, разумеется, люди отказываются.
Если отказались не сразу, а на следующий день - значит за этот день они надорвались и плюнули.
Я бы на их месте даже не пробовал - это некорректно, если человеку с высшим образованием и опытом работы предлагают в качестве работы мешки таскать целыми днями.
В Европе знаете сколько людей работает на простых работах имея высшее образование? А может столько высших образований не надо?
"А кому нужно его высшее образование, если он до биржы труда докатился?"
В 2007м многие ВРЕМЕННО потеряли работу - но как по мне для такого человека лучше пол-годика посидеть на пособии и поискать нормальное предложение, чем идти к вам, причем по всем показателям - вы ведь явно невысоко труд людей оплачивали, лечение после вашей "работы" (грыжа, гемморой и тд) значительно дороже обошлось бы людям. А пособие выплачивается как некоторый процент от зп на последней работе.
Если человек получал там, положим, $1000 и имел пособие в $600 - на кой черт ему горбатиться на вас за $200, теряя $600?
Поперли голимые отмазки что бы оправдать урезание субсидий, но пересматривать цены на газ и свет никто не хочет.
Покажите мне хоть одного "тунеядца", который откажется от зарплаты как у депутата?
Или как у Виталий Музыченко, кторый эту охинею про судсидии несет в статье???
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Виталий Музыченко наверное классно сидеть, протирать штаны в кабинете, перекладывать бумажки из стопки в стопку, получать за это заоблачную зарплату из народного бюджета и нести бред??? Работничек!
Может нужно сделать так, чтобы тарифы соответствовали доходам украинцев??? И не нужно будет никаких субсидий???
Действительно, зачем работать, если у тебя снимут субсидию?
01.06.2018 12:04
поэтому задала вопрос:
01.06.2018 12:07
А ще б нашим людям не завадив чарівний пиндель у вигляді подушного податку, як колись у Англії був. Тоді, англійці від того пинделя так закрутилися, що через 50 років над їхньою імперією сонце не заходило.
Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.
Государство предлагает работать за копейки иначе не получишь субсидию, тем самым прямо нарушая 48 ст. Конституции, про достаточный уровень жизни. И если ты поедешь в ЕС и заработаешь там себе на холодильник или стиралку, то придет инспектор и тоже лишит тебя субсидии, у людей не остается никакого другого выбора, как валить из этой страны.