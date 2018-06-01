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 Политика Украины, Общество
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Все про:безработица (295) субсидия (387) Министерство социальной политики (562)

 Субсидии должен получать человек, который не может найти работу, - Минсоцполитики о разных подходах к сельской и городской местностям

Подходы к назначению субсидий неработающим гражданам работоспособного возраста по новым правилам дифференцированы в сельской и городской местности, чтобы государственная поддержка предоставлялась тем, хочет, но не может трудоустроиться.

Об этом в интервью Укринформу заявил генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко, передает Цензор.НЕТ.

"В новых правилах назначения субсидий появилось требование относительно необходимости уплаты единого социального взноса не менее чем за три месяца за период, за который учитываются доходы. Кроме того, учитывается определенный условный доход таких лиц... В данном случае мы говорим о том, что хотим четко понять, кто у нас получает субсидию и на каких условиях. В случае, если гражданин не имеет возможности работать из-за отсутствия рабочего места, когда мы понимаем, что человек хочет, но не может, здесь государство должно оказать социальную поддержку. А если гражданин, проживая в Киеве, где нет проблем с поиском работы, не хочет трудоустроиться, то это уже совсем другая ситуация", - сказал Музыченко.

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Он отметил, что во всех случаях нужно разбираться: возможно, этот гражданин или его семья находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

"Поэтому и здесь есть определенные исключения. Кроме того, мы дифференцировали подходы к сельской и городской местностям", - отметил Музыченко.

Он объяснил, что в областных центрах и городах областного значения субсидия в таких случаях может назначаться только в том случае, если семья находится в сложных жизненных обстоятельствах или работоспособные члены семьи оплатили ЕСВ не менее как за два месяца перед месяцем обращения.

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"В сельской местности - немножко другая ситуация, поэтому мы таких критериев выставить не можем. Поэтому в данном случае комиссия имеет право назначить субсидию при условии, что работоспособные члены этой семьи не находились за рубежом свыше 60 дней", - сказал Музыченко.

Вместе с тем, в Министерстве социальной политики считают, что контроль за эффективностью расходования госсредств в социальной сфере должен осуществлять профессиональный и независимый орган, а этот вопрос должен быть одним из приоритетных.

"Сегодня по адресу социальной поддержки отвечают, собственно, те органы, которые ее назначают. Как вы думаете, имея 6,5 млн получателей субсидий и еще около 3 млн получателей других видов социальных выплат, может орган, который прорабатывает такое количество обращений, обеспечить еще и контроль эффективности использования государственных средств? Я думаю, что ответ очевиден - работа в этом направлении недостаточная. На наш взгляд, роботу по контролю за эффективностью расходования государственных средств, недопущения мошенничества должен осуществлять не тот орган, который назначает соцпособие, а другой - абсолютно профессиональный и независимый", - сказал Музыченко.

В этом контексте он отметил, что сегодня в Украине социальный инспектор занимается составлением актов обследования материально-бытовых условий, и это отнимает у него 95 или даже 99 процентов рабочего времени. Кроме того, поскольку он находится в подчинении органа, который назначает социальные выплаты, даже в случае выявления нарушений руководитель этого органа будет пытаться решить вопрос, так сказать, "полюбовно", не вынося эту информацию на всеобщее обозрение, отметил Музыченко.

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Он напомнил, что с целью налаживания контроля за расходованием бюджетных средств Минсоцполитики подготовило законопроект "Об обеспечении государственного контроля во время предоставления социальной поддержки", который 1 февраля 2017 года был одобрен правительством и уже фактически полтора года находится на рассмотрении в Верховной Раде.

"К сожалению, политического решения по этому вопросу на сегодня так и нет, а без этого внедрять определенные реформы достаточно сложно", - констатировал Музыченко.

Он рассказал, что в других странах для контроля эффективного использования средств на социальную поддержку создают специальные органы, которые условно можно назвать институтом социальных инспекторов или социальной службой, - в разных странах по-разному.

"На наш взгляд, если мы хотим рационально использовать бюджетные средства, чтобы потом объяснить налогоплательщикам - куда они тратятся, вопрос эффективности контроля должен быть одним из приоритетных", - подчеркнул гендиректор Директората семьи и социальной поддержки населения.

Напомним, Кабинет министров 27 апреля внес изменения в программу предоставления субсидий. Отныне граждане не будут получать помощи от государства на оплату коммунальных услуг, если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее 5 лет, за исключением автомобиля и мопеда, предоставленных органом соцзащиты населения.

Также субсидию не предоставят, если площадь квартиры превышает 120 квадратных, а площадь дома - 200 квадратных метров, за исключением детских домов семейного типа и домов приемных семей.

В случае безработных лиц субсидия будет предоставляться тем, кто официально зарегистрирован в службе занятости. Тем, кто работает без оформления в Украине или за рубежом, органы соцзащиты автоматом будут считать доход в три прожиточных минимума - 5286 гривен.

Источник: https://censor.net.ua/n3069194
 
 
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Менеджер нафтогаза - лох по Польским меркам. Мой знакомый, сварщик очень высокой квалификации, получив карту поляка и поработав там 2 года сейчас, на трубопроводах, зарабатывает 150 злотых в час! Причем для его специальности и уровня квалификации можна найти и дороже работу. А кто такой менеджер говнонафтогаза? Начальство сменилось - под зад ногой, квалификации то у него никакой нету...
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У них гнилая система комплектования кадров типа "Кум - Брат - Сват - Любовница". Такая система подбора кадров ни к чему кроме развала и деградации компании не ведет!
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Так как бы 27 лет уже... А еще на внеочередную премию 46 млн баксов нашли.
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И? Какое финансовое и техничесское состояние компании? Булькен труп и финансирование тайное и явное из бюджета?
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смысл субсидии? чтобы не сдох? ну так пансионат открывайте для 20 млн.
не умеешь управлять - не лезь. но оно ж не само лезет, его продвигают. совсем скоро будет много Бабченко, и уже никто не будет удивляться.
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В Моєму місті черга на розлучення ...
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НАРОД НАЕХХХХАЛОВКА ЕЩЕ ТА ПОМПОЛНЯЕМ ПФУ
Я ИНВАЛИД ПЕНСИЯ 2634 У МЕНЯ ЖЕНА НЕ РАБОТАЕТ ЕЙ ПО ЗАКОНУ ПРИНАДЛЕЖИТ ПОЛОВИНА МОЕЙ ПЕНСИИ А ОНА ДОЛЖНА С ПЕНСИИ МОЕЙ ПОЛОВИНА ЕЕ 1317 гивен заплатить за 2 месяца по 819 гривен (*восемьсот девятнадцать) за 2 месяца это 1638 гривен если за три месяца то 2457 гривен а субсидию на лето назщначат не более 50-90 гривен в месяц на все!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! житроделанные ыдва.. бл..ди короче когда же они эмигрируют или сдохнут....
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Майже так само...Моєї пів пенсії виплачую
за коммуналку, це з субсидією..Пенсія-1477 гривасів..
Верещали падлюки що не більше 20%%!!!
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ну а шо развод?, выписка с площади....
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не всегда в бомжи к родственникам на жилплощадь, где не положена субсидия)
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Если человек не хочет работать - есть социальные работы , необходимые обществу, которое платит налоги - например уборка улиц. Зачем содержать на зарплату коммунальщиков, если есть прослойка не ищущая работы? Мне нужны были сотрудники и служба трудоустройства присылала людей. Все они через день уходили - у них стиль жизни получать субсидии . Но улицы хоть убирать могут? В Словакии цыгане убирают улицы в селах, где живут . Иначе нет пособий.
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чтобы убирать улицы - сначала их нужно засрать (с) почти Кличко.
уехали все. финиш.
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Это у вас в раше так.
А в Европе ВСЕ СИСТЕМАТИЧЕСКИ УБИРАЕТСЯ, потому и чисто .
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ну здравствуйте. Вы таки не поняли послыл и оскорбили.
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"Мне нужны были сотрудники и служба трудоустройства присылала людей. Все они через день уходили"

Если уходили все, значит это не у них стиль жизни такой, а у вас условия работы такие дерьмовые.
Если хорошие условия работы - работников ищут не через службу занятости. Знаю по отзывам пары человек, потерявших работу в 2007м, которые стояли на учете в службе занятости несколько месяцев - как правило там предлагают отвратительные условия, часто работодатели откровенно обманывают - подают заявку на одну должность, а при собеседовании оказывается, что ищут совершенно на другую, при мизерной зп и тд. В таких случаях, разумеется, люди отказываются.
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Условия простые- черно рабочие, помогать носить, копать, мешать . Ведь не боги горшки обжигают ! А простые люди строят дом, в котором вы сидите и умничаете. Кому-то надо и строительный мусор вынести и стройматериалы поднять на этаж
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Это не все условия - а интенсивность труда какая? А оплата какая?
Если отказались не сразу, а на следующий день - значит за этот день они надорвались и плюнули.
Я бы на их месте даже не пробовал - это некорректно, если человеку с высшим образованием и опытом работы предлагают в качестве работы мешки таскать целыми днями.
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И шо вы таке городите? А кому нужно его высшее образование, если он до биржы труда докатился?
В Европе знаете сколько людей работает на простых работах имея высшее образование? А может столько высших образований не надо?
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Еще раз повторюсь - если уходили от вас ВСЕ - значит вы предлагали отвратительные условия работы, расчитывая на то, что люди, стоящие на бирже, должны согласиться на что угодно.

"А кому нужно его высшее образование, если он до биржы труда докатился?"

В 2007м многие ВРЕМЕННО потеряли работу - но как по мне для такого человека лучше пол-годика посидеть на пособии и поискать нормальное предложение, чем идти к вам, причем по всем показателям - вы ведь явно невысоко труд людей оплачивали, лечение после вашей "работы" (грыжа, гемморой и тд) значительно дороже обошлось бы людям. А пособие выплачивается как некоторый процент от зп на последней работе.
Если человек получал там, положим, $1000 и имел пособие в $600 - на кой черт ему горбатиться на вас за $200, теряя $600?
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Вот и со мной так и произошло, в центре занятости послали на должност помощника воспитателя( няня) с моим высшим , пришла, а заведующая сказала чтобы я сама сначала достроила разрушенную группу( цемент, плитка и т д) а она будет за мной следить как я это делаю, причем три дня бесплатно. Помещение группы высотой пять метров, там надо бригаду строителей нанимать с спецоборудованием, я отказалась, мне сказала зава: вот видите от меня все убегают, не хотят работать. Вот и эта София Дугласс так на работу берет, что все бегут от нее, это просто подлость обыкновенная, а потом кричат , что работать нехотим, да, дураков сейчас мало чтобы выполнять не свою работу
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Назвать работу работой много ума не нужно. Так можно учителей заствить подметать улицы.
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В Вене по уборке улиц работают только Австрияки - очень дорого оплачивается
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Денег нет но вы держитесь.
Поперли голимые отмазки что бы оправдать урезание субсидий, но пересматривать цены на газ и свет никто не хочет.
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Хочуть, ще й як хочуть, з осені газ по 10 має бути.
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Ооо,следующим шагом будет статья за тунеядство ,ВСЕМ ишачить на воров за миску баланды и субсидию ..... а иначе путин нападёт , с такими подходами люди рванут в Донецк и Луганск ,там коммуналка в десятки раз ниже .... Субсидии должен получать человек, который не может найти работу, - Минсоцполитики о разных подходах к сельской и городской местностям - Цензор.НЕТ 6554
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А ведь проблема не в том что не хотят работать, а в том что не хотят идти на работу, где платят копейки.
Покажите мне хоть одного "тунеядца", который откажется от зарплаты как у депутата?
Или как у Виталий Музыченко, кторый эту охинею про судсидии несет в статье???
--
Виталий Музыченко наверное классно сидеть, протирать штаны в кабинете, перекладывать бумажки из стопки в стопку, получать за это заоблачную зарплату из народного бюджета и нести бред??? Работничек! Субсидії має отримувати людина, яка не може знайти роботу, - Мінсоцполітики про різні підходи до сільської та міської місцевостей - Цензор.НЕТ 6041
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Он туда устроился по совершенно другой системе подбора кадров - по системе "Кум - Брат - Сват - Любовница".
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Странные у нас люди: сначала их загоняют барыги высосанными из пальца тарифами в стойло, а в стойле они начинают грызться и собачится друг с другом, кто из них достоин больше получит субсидию.
Может нужно сделать так, чтобы тарифы соответствовали доходам украинцев??? И не нужно будет никаких субсидий??? Субсидии должен получать человек, который не может найти работу, - Минсоцполитики о разных подходах к сельской и городской местностям - Цензор.НЕТ 8686
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такі люди, що якщо їм завтра скажуть що треба зробити жертвоприношення і вбити одну свою дитину - так точно знайдуться тисячі й тисячі зо таке зроблять. дикі люди.
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В мене сусіди - хроніки. Роботу ну ніяк не можуть знайти. Як не влаштуються, на другий-третій день вигнали. От вони й повинні отримувати субсидію. А я пенсіонер, ще й з інвалідністю, змушений працювати, бо субсидії мені не можна. Я ж за себе і за тих двох виродків маю і працювати і платити. Бо ж субсидії не з неба падають, хтось то має заробити? Так, панове з мінсоцполітики, чи я щось не так розумію, і таки з неба?
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Украинская экономика, это гибрид из всего отрицательного, что есть в капитализме и социализме.
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ну да пойти работать за 4000 в месяц что бы заплатить за газ 7000 в мес
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для газа за 7000 в месяц нужен дом за 2 миллиона
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1000 кубів, нашого газу, в мороз? А запросто! Невелика сільська хата 600-700, так що до тисячі то херня. А от якщо хатинка за 2 лимони, а ще й долярів, то за газ взагалі не платить, як правило.
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Ну, наконец-то дошло.
Действительно, зачем работать, если у тебя снимут субсидию?
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ещё не факт, что полученной зарплаты хватит на оплату комуналки или только на неё.
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Если размер з/п меньше или равен коммуналке, то оформляют субсидию.
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обратитесь в совбез, я, к сожалению, здесь Вам ничем помочь не могу
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Знак вопроса "?" в конце предложения означает вопрос, а не утверждение.
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Да ниче. Просто не поняла причину Вашей радости под моим комментом
01.06.2018 12:04
поэтому задала вопрос:
01.06.2018 12:07

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Интересно, а где отказывают в субсидии - в совбезе
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Мне для оформления субсидии нужно оплатить 33,8 %. и продать пол дома, который строили сначала мои родители , а потом я только потому, что еврей привязал стоимость газа в Германии, при этом почему то забыл привязать стоимость труда в Германии.
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маны конечно на......тили с субсидиями, с пенсиями, с зарплатами, с реформами сами теперь разобраться и сложить до купы не могут. нужно выбирать во власть нормальных и адекватных чтобы были понятные реформы и тарифы и т.д.
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что бы выбрать нормальных, нужно иметь нормальных избирателей
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Ха-ха-ха. Охендовский от смеха по полу катается....
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Продолжайте! Ждем! У меня мамка живет в селе, дом на газу 120 кв.м. Работает учителем в музыкальной школе. Денег так много, что просто не вылетает из Мальдив. Сами знаете. Еще дома много покрышек. Только я не буду жечь их для отопления. Подожгу на Майдане. Берегитесь суки!
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интересно, какие доходы у минстецевских троллей, которые круглосуточно здесь нам рассказывают, шо нищета и европейские тарифы нам только на пользу?
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Там дело не в зп, а в сущности человека. Они готовы бесплатно работать, если бы дали каждый день петину жопу целовать. Рабский кацапский менталитет.
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Поясни, чиновники з якого дуру на субсидіях сидять, вони ж мало того шо нічого в бюджет не сплачують, а ще й тягнуть звідти в тч. і ЄСВ.
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Слід розподілити виплати за опалення на рік а субсидії відмінити, нєфіг державу перетворювати на богадєльню! Субсидії має отримувати людина, яка не може знайти роботу, - Мінсоцполітики про різні підходи до сільської та міської місцевостей - Цензор.НЕТ 1672
А ще б нашим людям не завадив чарівний пиндель у вигляді подушного податку, як колись у Англії був. Тоді, англійці від того пинделя так закрутилися, що через 50 років над їхньою імперією сонце не заходило.
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Да все и так нехило крутится - миллионы украинцев тоже, как аглицкие джентльмены, колонизируют кто Польшу, кто Кацапстан... Так что Аглицкая империя откуривает...)
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Мечтаю, что как только моему подрастающему ребенку подвернется возможность уехать из этой сраны, он незамедлительно это сделал, жить с такими мясниками и упырями в правительстве, где извращенцы реализуют все свои больные фантазии невозможно, и если люди массово покидают страну, то чем будут жить жти упыри, кто на них работать будет?
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Зачем, чтобы кто то на них работал. Они сваялят на историческую родину в Израиль.
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Вообще-то работать и зарабатывать это две большие разницы... Рабы вот тоже работают, а рабовладелец заботится о том, чтобы они не бездельничали...)
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Конституція України -
Стаття 48. Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.
Государство предлагает работать за копейки иначе не получишь субсидию, тем самым прямо нарушая 48 ст. Конституции, про достаточный уровень жизни. И если ты поедешь в ЕС и заработаешь там себе на холодильник или стиралку, то придет инспектор и тоже лишит тебя субсидии, у людей не остается никакого другого выбора, как валить из этой страны.
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Нахера нам ваши субсидии, сделайте нормальніе тарифы, такие , как были при Януковиче и хватит еб...ть людям мозг.
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Евреи придумали геноцидные тарифы, а теперь пытаются всех нахитать с субсидиями, А то ли ещё будет. Посмотрим, что будет осенью........
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСубсидии должен получать человек, который не может найти работу, - Минсоцполитики о разных подходах к сельской и городской местностям
 
 
 
 
 
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