 Субсидии должен получать человек, который не может найти работу, - Минсоцполитики о разных подходах к сельской и городской местностям

Об этом в интервью Укринформу заявил генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко, передает Цензор.НЕТ.

"В новых правилах назначения субсидий появилось требование относительно необходимости уплаты единого социального взноса не менее чем за три месяца за период, за который учитываются доходы. Кроме того, учитывается определенный условный доход таких лиц... В данном случае мы говорим о том, что хотим четко понять, кто у нас получает субсидию и на каких условиях. В случае, если гражданин не имеет возможности работать из-за отсутствия рабочего места, когда мы понимаем, что человек хочет, но не может, здесь государство должно оказать социальную поддержку. А если гражданин, проживая в Киеве, где нет проблем с поиском работы, не хочет трудоустроиться, то это уже совсем другая ситуация", - сказал Музыченко.

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Он отметил, что во всех случаях нужно разбираться: возможно, этот гражданин или его семья находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

"Поэтому и здесь есть определенные исключения. Кроме того, мы дифференцировали подходы к сельской и городской местностям", - отметил Музыченко.

Он объяснил, что в областных центрах и городах областного значения субсидия в таких случаях может назначаться только в том случае, если семья находится в сложных жизненных обстоятельствах или работоспособные члены семьи оплатили ЕСВ не менее как за два месяца перед месяцем обращения.

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"В сельской местности - немножко другая ситуация, поэтому мы таких критериев выставить не можем. Поэтому в данном случае комиссия имеет право назначить субсидию при условии, что работоспособные члены этой семьи не находились за рубежом свыше 60 дней", - сказал Музыченко.

Вместе с тем, в Министерстве социальной политики считают, что контроль за эффективностью расходования госсредств в социальной сфере должен осуществлять профессиональный и независимый орган, а этот вопрос должен быть одним из приоритетных.

"Сегодня по адресу социальной поддержки отвечают, собственно, те органы, которые ее назначают. Как вы думаете, имея 6,5 млн получателей субсидий и еще около 3 млн получателей других видов социальных выплат, может орган, который прорабатывает такое количество обращений, обеспечить еще и контроль эффективности использования государственных средств? Я думаю, что ответ очевиден - работа в этом направлении недостаточная. На наш взгляд, роботу по контролю за эффективностью расходования государственных средств, недопущения мошенничества должен осуществлять не тот орган, который назначает соцпособие, а другой - абсолютно профессиональный и независимый", - сказал Музыченко.

В этом контексте он отметил, что сегодня в Украине социальный инспектор занимается составлением актов обследования материально-бытовых условий, и это отнимает у него 95 или даже 99 процентов рабочего времени. Кроме того, поскольку он находится в подчинении органа, который назначает социальные выплаты, даже в случае выявления нарушений руководитель этого органа будет пытаться решить вопрос, так сказать, "полюбовно", не вынося эту информацию на всеобщее обозрение, отметил Музыченко.

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Он напомнил, что с целью налаживания контроля за расходованием бюджетных средств Минсоцполитики подготовило законопроект "Об обеспечении государственного контроля во время предоставления социальной поддержки", который 1 февраля 2017 года был одобрен правительством и уже фактически полтора года находится на рассмотрении в Верховной Раде.

"К сожалению, политического решения по этому вопросу на сегодня так и нет, а без этого внедрять определенные реформы достаточно сложно", - констатировал Музыченко.

Он рассказал, что в других странах для контроля эффективного использования средств на социальную поддержку создают специальные органы, которые условно можно назвать институтом социальных инспекторов или социальной службой, - в разных странах по-разному.

"На наш взгляд, если мы хотим рационально использовать бюджетные средства, чтобы потом объяснить налогоплательщикам - куда они тратятся, вопрос эффективности контроля должен быть одним из приоритетных", - подчеркнул гендиректор Директората семьи и социальной поддержки населения.

Напомним, Кабинет министров 27 апреля внес изменения в программу предоставления субсидий. Отныне граждане не будут получать помощи от государства на оплату коммунальных услуг, если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее 5 лет, за исключением автомобиля и мопеда, предоставленных органом соцзащиты населения.

Также субсидию не предоставят, если площадь квартиры превышает 120 квадратных, а площадь дома - 200 квадратных метров, за исключением детских домов семейного типа и домов приемных семей.

В случае безработных лиц субсидия будет предоставляться тем, кто официально зарегистрирован в службе занятости. Тем, кто работает без оформления в Украине или за рубежом, органы соцзащиты автоматом будут считать доход в три прожиточных минимума - 5286 гривен.