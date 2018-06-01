 От взрослых зависит, каким будет детство наших детей, кем они вырастут и какое место займут во взрослой жизни, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в поздравлении Президента Украины Петра Порошенко по случаю Дня защиты детей, опубликованном на сайте главы государства.
"Традиционно 1 июня вместе со всем миром мы отмечаем День защиты детей. Забота о подрастающем поколении, поддержка семьи, обеспечение и защита прав детей - приоритетные задачи государственной политики Украины. Совместными усилиями органов государственной власти, местного самоуправления, общественности и общества мы создаем условия для целостного и гармоничного развития детей, заботимся о счастье и благополучии каждого ребенка", - говорится в сообщении Президента.
Порошенко также обратил внимание на важность реформ в сфере охраны детства: "Внедрение новой украинской школы, повышение качества медицинских услуг, реформирование системы институционального ухода и воспитания детей, разработка новых стандартов социальных услуг - это неполный перечень наших действий, направленных на то, чтобы каждый ребенок имел возможность расти в семье, развиваться в соответствии со своими возможностями и потребностями, получать необходимую поддержку и помощь на уровне общины".
"Уверен, что наш упорный труд даст хороший результат - мы воспитаем достойных украинцев, патриотов своего государства, которые умножат наши достижения и прославлят Украину в веках.
Уважаемые родители, бабушки и дедушки, педагоги, медики, социальные работники, именно от вас зависит, каким будет детство наших детей, кем они вырастут и какое место займут во взрослой жизни. Давайте окружим всех детишек любовью и заботой, согреем теплом своих сердец, наполним их жизнь радостью и уверенностью в себе.
Дорогие дети, вы - наша гордость и надежда! Желаю вам хорошего настроения, успехов в учебе, реализации своих талантов и воплощения самых заветных желаний. Мира и согласия каждому ребенку и всей Украине!" - сказал Президент.
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1. В Австрии детям до 10 лет нельзя назодится без взрослых даже дома. Уголовно наказуемо.
Офицеры полиции читают в младшей школе ПДД и только после сдачи тестов можно ездить на велике
2. В Словакии детям до 3 лет ежемесячно выплачивают 200 евро помощи, а после 3 лет- 24 евро
Школьные проездные бесплатно.
А получилось, как всегда...
Об этом водитель сообщил в комментарии "Громадському", передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/p3069167»
але ви, дорослі, маєте потурбуватися про
світле майбутнє дітей..
ціни і тарифи - як у штатах,
а зп і пенсії африканські
Ну давайте УДАРЕНЫЕ ОБ СТЕНУ ПОРОХОБОТЫ - пишите о флаге. Вы это любите. Лижите зад шоколадному.
Об этом водитель сообщил в комментарии "Громадському", передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/p3069167»