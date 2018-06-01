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 Политика Украины
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Все про:День защиты детей (9) дети (3119) Порошенко (14874)

 От взрослых зависит, каким будет детство наших детей, кем они вырастут и какое место займут во взрослой жизни, - Порошенко

Забота о подрастающем поколении, поддержка семьи, обеспечение и защита прав детей - приоритетные задачи государственной политики Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в поздравлении Президента Украины Петра Порошенко по случаю Дня защиты детей, опубликованном на сайте главы государства.

"Традиционно 1 июня вместе со всем миром мы отмечаем День защиты детей. Забота о подрастающем поколении, поддержка семьи, обеспечение и защита прав детей - приоритетные задачи государственной политики Украины. Совместными усилиями органов государственной власти, местного самоуправления, общественности и общества мы создаем условия для целостного и гармоничного развития детей, заботимся о счастье и благополучии каждого ребенка", - говорится в сообщении Президента.

Порошенко также обратил внимание на важность реформ в сфере охраны детства: "Внедрение новой украинской школы, повышение качества медицинских услуг, реформирование системы институционального ухода и воспитания детей, разработка новых стандартов социальных услуг - это неполный перечень наших действий, направленных на то, чтобы каждый ребенок имел возможность расти в семье, развиваться в соответствии со своими возможностями и потребностями, получать необходимую поддержку и помощь на уровне общины".

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"Уверен, что наш упорный труд даст хороший результат - мы воспитаем достойных украинцев, патриотов своего государства, которые умножат наши достижения и прославлят Украину в веках.

Уважаемые родители, бабушки и дедушки, педагоги, медики, социальные работники, именно от вас зависит, каким будет детство наших детей, кем они вырастут и какое место займут во взрослой жизни. Давайте окружим всех детишек любовью и заботой, согреем теплом своих сердец, наполним их жизнь радостью и уверенностью в себе.

Дорогие дети, вы - наша гордость и надежда! Желаю вам хорошего настроения, успехов в учебе, реализации своих талантов и воплощения самых заветных желаний. Мира и согласия каждому ребенку и всей Украине!" - сказал Президент.

Источник: https://censor.net.ua/n3069192
 
   
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Интересная мысль!... Главное свежая...
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лавры мемов Виталия Кличко не дают покоя )
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Президент Порошенко указывает нам на обязанность детей, содержать их престарелых родителей. Возьмем например сына депутата радикала Попова. Попов воспитывал своего сына совершенно неправильно. Не научил его азам ремесла. И теперь, если сын Попова опять попадется, самому Попову в старости не на кого будет рассчитывать.
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Желательно шоб ни тебя не не твоего запаха иуда не было в Украине и только тогда мои дети смогут быть здесь счастливы
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Будете курить Китайский бамбук, а кто откажется ,будет получать тем же бамбуком по пяткам
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Бизнес троллит Петю


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Этот вор украл будущее у детей. И отбросил страну еще дальше чем янык. Эти два вонючих пса,уничтожают нашу нацию.
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Нюююю, ви там тррримайтесь!!! Дєнюх нєт...
)))
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Пэпа, от тебя зависит, будут ли наши дети жить в Украине или разбегутся от банды соевых по всему миру.
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Я так і не зрозумів думку президента Порошенка... Мабуть не має вже де перерізати лєнточки...Пєца починай перерізати пуповини в новонароджених....і рейтинг твій підніметься і буде стоять як в молодого....
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От МВФ зависит будущее наших детей.Уже должны бог знает сколько.
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С такими придорами у власти, будущее наших детей одно - постараться стать гражданами других государств...
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Вместо трындеть сделали бы законы по защите детей.
1. В Австрии детям до 10 лет нельзя назодится без взрослых даже дома. Уголовно наказуемо.
Офицеры полиции читают в младшей школе ПДД и только после сдачи тестов можно ездить на велике
2. В Словакии детям до 3 лет ежемесячно выплачивают 200 евро помощи, а после 3 лет- 24 евро
Школьные проездные бесплатно.
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родители моего поколения выдранные из "распрекрасного" совкового детства и брошенные в горнило 90-х, в большинстве своем сочатся злобой на весь мир и льют свою злобу в своих детей. Они никогда не будут по настоящему счастливы, даже когда их мечты сбываются они выглядят не так. Юношеский бунт-хороший защитный механизм от родительских душевных болезней , если бы только дети еще умели учится на родительских ошибках.
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Им же политические наперсточники обещали, земной рай под названием «коммунизм»...
А получилось, как всегда...
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А вечером ехал и сбил пацана. ДОЛБОЕБ!
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«Водитель полицейского спецавтомобиля, который сбил в Киеве ребенка на велосипеде, заявил, что они ехали с коллегой по работе и никого не сопровождали.
Об этом водитель сообщил в комментарии "Громадському", передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/p3069167»
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Что ж ты так, аккуратней надо ездить , долбохто....
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Не-а, теперича все от сына Порошенка зависит..
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накрав стільки що і пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-правнукам вистачить на мальдіви
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цинічний барига : я вкрав гроші ваших дітей,
але ви, дорослі, маєте потурбуватися про
світле майбутнє дітей..

ціни і тарифи - як у штатах,
а зп і пенсії африканські
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РАБство начинается с детсадика и ясел,не помню кто сказал лет 50 назад...
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Тому Быдлу не угодишь...,Джугашвили ждут,что он их накормит в ГУЛАГе похлебкой за 2 копейки Від дорослих залежить, яким буде дитинство наших дітей, ким вони виростуть і яке місце посядуть у дорослому житті, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5172
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Детям до 14 лет на велосипедах езда категорически запрещена,но многие Бараны родители не следят за этим покупают крутые велики подросткам которые летаю по дорогам с интенсивным движением...,а потом слёзы крокодиловые льют...
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Ну и Где БОЛЬШАЯ статья о сбитом мальчике - кортежем ПОРОХА. И эти падлы уехали - оставив его ЛЕЖАТЬ НА ДОРОГЕ. Это же не ребёнок Пороха. Мальчика отбросила от удара метров на 70. Цуки.

Ну давайте УДАРЕНЫЕ ОБ СТЕНУ ПОРОХОБОТЫ - пишите о флаге. Вы это любите. Лижите зад шоколадному.
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Ты удареный на всю голову порохобот. Ребёнок переходил дорогу на зебре. Мля, ну какие же вы порохоботы долбанутые.
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«Водитель полицейского спецавтомобиля, который сбил в Киеве ребенка на велосипеде, заявил, что они ехали с коллегой по работе и никого не сопровождали. Также он добавил, что парень на велосипеде ехал очень быстро и, очевидно, нарушал правила. Полицейский и его напарник утверждают, что мальчик на велосипеде на дорогу выскочил неожиданно. Полицейским и его напарник служат в батальоне сопровождения Главного управления Национальной полиции города Киева, на момент аварии они никого не сопровождали.
Об этом водитель сообщил в комментарии "Громадському", передает Цензор.НЕТ. Источник: https://censor.net.ua/p3069167»
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посмотри в ютубе то, что люди сняли на видео и выложили. Захочешь, найдёшь. Не компостируй мозги, а лучше посмотри. Ты ещё напиши, что в этот момент над ними летала летающая тарелка, потому, что на ТВ сказали.
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Странно что люди оказались вовремя и в нужном месте...
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А ты реально больной человек и жестокий. Не удивлюсь, если ты из БПП или из одной из подобных ......... А может тебя зовут Пётр?
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Мой одноклассник и друг Юрка погиб под колесами грузовика в 1956 году на велике ехал в 10 летнем возрасте....Берегите детей бараны...
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Если кортеж порошенка не собьет их на пешеходном переходе то у них есть шанс вырасти.
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Абсолютно аморальный тип. Спасибо 54%.
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Я понимаю что у кацаПсинскага Быдла фамилия Порошенко вызывает Энурез Від дорослих залежить, яким буде дитинство наших дітей, ким вони виростуть і яке місце посядуть у дорослому житті, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2096Но Кондитер далеко не мой идеал в политике,Идиоты ПЛЯ... Від дорослих залежить, яким буде дитинство наших дітей, ким вони виростуть і яке місце посядуть у дорослому житті, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2096
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Сколько можно говорить о защите детей, дети защищены тогда, когда защищены их родители, когда они счастливы, а когда все вокруг психи повернутые каждый на своем, а если и нормальный, то в голове мысль как выжить.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОт взрослых зависит, каким будет детство наших детей, кем они вырастут и какое место займут во взрослой жизни, - Порошенко
 
 
 
 
 
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