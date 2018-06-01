 От взрослых зависит, каким будет детство наших детей, кем они вырастут и какое место займут во взрослой жизни, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в поздравлении Президента Украины Петра Порошенко по случаю Дня защиты детей, опубликованном на сайте главы государства.

"Традиционно 1 июня вместе со всем миром мы отмечаем День защиты детей. Забота о подрастающем поколении, поддержка семьи, обеспечение и защита прав детей - приоритетные задачи государственной политики Украины. Совместными усилиями органов государственной власти, местного самоуправления, общественности и общества мы создаем условия для целостного и гармоничного развития детей, заботимся о счастье и благополучии каждого ребенка", - говорится в сообщении Президента.

Порошенко также обратил внимание на важность реформ в сфере охраны детства: "Внедрение новой украинской школы, повышение качества медицинских услуг, реформирование системы институционального ухода и воспитания детей, разработка новых стандартов социальных услуг - это неполный перечень наших действий, направленных на то, чтобы каждый ребенок имел возможность расти в семье, развиваться в соответствии со своими возможностями и потребностями, получать необходимую поддержку и помощь на уровне общины".

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"Уверен, что наш упорный труд даст хороший результат - мы воспитаем достойных украинцев, патриотов своего государства, которые умножат наши достижения и прославлят Украину в веках.

Уважаемые родители, бабушки и дедушки, педагоги, медики, социальные работники, именно от вас зависит, каким будет детство наших детей, кем они вырастут и какое место займут во взрослой жизни. Давайте окружим всех детишек любовью и заботой, согреем теплом своих сердец, наполним их жизнь радостью и уверенностью в себе.

Дорогие дети, вы - наша гордость и надежда! Желаю вам хорошего настроения, успехов в учебе, реализации своих талантов и воплощения самых заветных желаний. Мира и согласия каждому ребенку и всей Украине!" - сказал Президент.