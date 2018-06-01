 Директора МТП "Черноморск" обвинили в бойкоте крупного иностранного инвестора

Беспрецедентное давление оказывается не только на саму P&O Maritime Ukraine, но и на ее клиентов, сообщает "Обозреватель", пишет zn.ua.

30 мая крупная агентская компания "Старк Шиппинг" получила от заместителя директора по эксплуатации ГП "Морской торговый порт "Черноморск" уведомление о разрыве договора о предоставлении услуг плавсредствами портового флота. До этого порт "Черноморск" фактически отказал компании в предоставлении обслуживания плавсредствами порта танкера с подсолнечным маслом, который был заведен в "Черноморск" буксирами P&O Ukraine.

Как объяснил представитель компании, из-за большой отходной осадки танкера его погрузка возможна только с применением понтонов между причалом и бортом судна. "Это стандартная практика. Но тут оказалось, что понтоны якобы вывели на внеплановый ремонт, хотя три дня назад они были в порядке", - рассказали в компании.

В порту причины разрыва договора объяснить не потрудились. А представитель "Старк Шиппинг" предполагает, что руководство "Черноморска" таким образом хочет дать сигнал рынку: сотрудничество с P&O Maritime чревато последствиями.

По словам Михаила Соколова, директора P&O Ukraine, поначалу буксиры компании P&O Ukraine вообще не пускали в Черноморск. Сотрудники АМПУ придумывали для этого разные причины и запрашивали дополнительные документы.

"Нам, как провайдеру буксирных услуг мирового уровня, очень неприятно осознавать, что выбор нашей компании клиентами ведет к таким последствиям. Мы надеемся, что руководство Украины даст заслуженную оценку действиям сотрудников порта "Черноморск", - заявили в компании.

Сейчас буксирные услуги в Черноморске предоставляются по весьма странной схеме. На балансе госпредприятия находится 10 буксиров, из которых используются только 4.

Тем временем, в порту работает другая частная компания, занявшая нишу буксирного бизнеса. Ни она сама, ни её клиенты трудностей не испытывают. Это при том, что она использует государственные буксиры. При отсутствии заказов государство не получает доход, но несет все расходы, связанные с эксплуатацией судов.

Примечательно, что и.о. директора порта "Черноморск" Сергей Сечкин, находится в поле зрения прокуратуры. Ведется досудебное расследование относительно ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт", который Сечкин возглавлял ранее. В материалах дела – махинации, кража имущества порта, давление на частных стивидоров и другие преступления.

Компания "Старк Шиппинг", основанная в 2014 году, является одним из крупнейших судовых агентов Украины. Она оказывает услуги во всех украинских портах.

В начале 2018 года компания P&O Maritime (Великобритания), которая входит в состав DP World (ОАЭ), приобрела контроль в украинской компании LB Shipping, предоставляющей буксирные услуги. В апреле LB Shipping была переименована в P&O Maritime Ukraine.