EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Экономика
  1102  12
Все про:валюта (2991) закон (2449) НБУ (4356) Евросоюз (11894) Сульжик (1)

 Комитет ВР по финансам обсудил с представителями ЕС и НБУ закон о валюте, который реально может стать толчком для развития Украины, - экономист Сульжик

Состоялась встреча комитета Верховной Рады по финансам с представителями ЕС и НБУ, на которой обсуждался закон о валюте.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал бывший трейдер JP Morgan, Deutsche Bank, директор срочного рынка Московской валютной биржи, бывший глава Наблюдательного совета Национального депозитария Украины Роман Сульжик. Роман Сульжик.

"Закончилась встреча комитета Верховной Рады по финансам с представителями ЕС и НБУ, обсуждали закон о валюте. Я должен сказать, был поражен степенью вовлеченности и уровнем экспертизы представителей ЕС в этом вопросе!

Павел Ризаненко отлично модерировал, эксперты Евросоюза задавали грамонтные вопросы, Олег Чурий и Emal Bakhtari хорошо аргументировали позицию НБУ - у меня даже появилась надежда что после 2-го чтения мы получим достойный закон, который реально станет толчком для развития страны!", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацбанк может ужесточить монетарную политику и ввести валютные ограничения при отсутствии транша МВФ, - Смолий

По словам Сульжика, по сути обсуждения можно отметить следующие пункты: 

- ЕС попросил прописать права украинских граждан и бизнесов иметь счета в Европе, а иностранцев - в Украине. 

"НБУ немножко спорил по семантике, но есть надежда что поддержат. Мне лично кажется, это крайне важно разрешить. Тогда люди смогут вести бизнес с Украины, платя налоги тут, а не открывая компании-нерезиденты, тем самым размываю тут налоговую базу. Открыть счет в Европе не так просто - нужно показать владельцев компании и платить налоги, просто так делать переводы не получится. Это может дать огромный толчок развитию малого и среднего бизнеса ориентированного на экспорт в ЕС", - отметил он.

- ЕС просил четко прописать что является текущими транзакциями, а что капитальными.

"Например, конвертация гривни в евро в Украине - это текущая транзакция, и не должна ограничиваться. Капитальная транзакция - перевод евро за рубеж - может теоретически попадать под "временные" ограничения. В целом, грамотная просьба, но украинская сторона отметила, что очень сложно все прописать", - пояснил Сульжик.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Гривня заняла второе место среди самых устойчивых валют постсоветских стран, - исследование Forex Club

- Про временные ограничения - тут будет жесткая борьба за то что бы НБУ не мог продлевать их на свое усмотрение вечно. ЕС тоже отметил что этот пункт нужно привести в соответствие с их законодательством, что Украина обещала сделать в рамках договора об ассоциации.

"В целом, меня очень порадовал уровень дискуссии и настрой сторон. Реально есть надежда что мы оживим финансовый рынок у нас в стране - и, как следствие, получим экономический рост!", - резюмировал он.

Комитет ВР по финансам обсудил с представителями ЕС и НБУ закон о валюте, который реально может стать толчком для развития Украины, - экономист Сульжик 01

Источник: https://censor.net.ua/n3069178
 
 
VEhrdlVXOWtSMFF3VEhaU2FrNURNakJNYWxGMWFUaDJNRXhNVVhOT1F6Y3dXVGRTWjNSRGQyWk9Rek13VEVSUmRYUkRLekJNTVRnd1NqTlJhMlJEYW1aT1ExWXdURXhTWjA1REt6QlpTRkYyZEVkUE1FeGpQUT09
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Они на все переходят, что плохо лежит.
 показать весь комментарий
 
У него ещё есть ляпы вроде этого:
"эксперты Евросоюза задавали грамонтные вопросы Источник: https://censor.net.ua/n3069178"
 показать весь комментарий
 
на любой неудобный закон потужные лиформаторы всегда найдут управу
 показать весь комментарий
 
 
Сделать национальной валютой Евро!
Отпадет куча проблем. И цены/зарплаты модно будет сравнять.
Есть минус: Барыги не смогут зарабатывать на купле-продаже нетовара.
 показать весь комментарий
 
 
Саме в цій ситуації треба послухати порад директора московської валютної біржі.
 показать весь комментарий
 
Это новость, когда уже говорить не о чем. Разрешить гражданам Украины свободно иметь счета за границей - это, конечно больше свободы, только вопрос для кого. И вообще - "закон о валюте - толчок к экономическому росту страны" - ничего попроще нельзя было заявить?
 показать весь комментарий
 
 
Для тех, кто будет продвигать свою продукцию в Европу...
 показать весь комментарий
 
Для продвижения продукции счета в Европе необязательны, а вот для хранения вывезенного капитала - другое дело. Впрочем, эта тема не такая уж важная (скорее избитая), чтобы ее долго обсуждать.
 показать весь комментарий
 
Аггга, переходимо на виплату пенсій та зарплатні в доллярах або
євриках???
😛
 показать весь комментарий
 
 
А було б непогано. І у влади не чухались би руки запускати друкарський верстат при дефіциті Пенсійного фонду (замість думати, як побороти дефіцит)
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаКомитет ВР по финансам обсудил с представителями ЕС и НБУ закон о валюте, который реально может стать толчком для развития Украины, - экономист Сульжик
 
 
 
 
 
 вверх