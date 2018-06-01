 Комитет ВР по финансам обсудил с представителями ЕС и НБУ закон о валюте, который реально может стать толчком для развития Украины, - экономист Сульжик

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал бывший трейдер JP Morgan, Deutsche Bank, директор срочного рынка Московской валютной биржи, бывший глава Наблюдательного совета Национального депозитария Украины Роман Сульжик. Роман Сульжик.

"Закончилась встреча комитета Верховной Рады по финансам с представителями ЕС и НБУ, обсуждали закон о валюте. Я должен сказать, был поражен степенью вовлеченности и уровнем экспертизы представителей ЕС в этом вопросе!

Павел Ризаненко отлично модерировал, эксперты Евросоюза задавали грамонтные вопросы, Олег Чурий и Emal Bakhtari хорошо аргументировали позицию НБУ - у меня даже появилась надежда что после 2-го чтения мы получим достойный закон, который реально станет толчком для развития страны!", - написал он.

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По словам Сульжика, по сути обсуждения можно отметить следующие пункты:

- ЕС попросил прописать права украинских граждан и бизнесов иметь счета в Европе, а иностранцев - в Украине.

"НБУ немножко спорил по семантике, но есть надежда что поддержат. Мне лично кажется, это крайне важно разрешить. Тогда люди смогут вести бизнес с Украины, платя налоги тут, а не открывая компании-нерезиденты, тем самым размываю тут налоговую базу. Открыть счет в Европе не так просто - нужно показать владельцев компании и платить налоги, просто так делать переводы не получится. Это может дать огромный толчок развитию малого и среднего бизнеса ориентированного на экспорт в ЕС", - отметил он.

- ЕС просил четко прописать что является текущими транзакциями, а что капитальными.

"Например, конвертация гривни в евро в Украине - это текущая транзакция, и не должна ограничиваться. Капитальная транзакция - перевод евро за рубеж - может теоретически попадать под "временные" ограничения. В целом, грамотная просьба, но украинская сторона отметила, что очень сложно все прописать", - пояснил Сульжик.

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- Про временные ограничения - тут будет жесткая борьба за то что бы НБУ не мог продлевать их на свое усмотрение вечно. ЕС тоже отметил что этот пункт нужно привести в соответствие с их законодательством, что Украина обещала сделать в рамках договора об ассоциации.

"В целом, меня очень порадовал уровень дискуссии и настрой сторон. Реально есть надежда что мы оживим финансовый рынок у нас в стране - и, как следствие, получим экономический рост!", - резюмировал он.





