 НАТО помогает создать в Украине киберполигон ВСУ, - Генштаб

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины выразили готовность к получению Украиной Плана действий относительно членства в НАТО и заявили о существенном прогрессе в достижении стандартов Альянса. Об этом на брифинге сказал и.о. начальника главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генштаба Валентин Левчик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Что касается возможности предоставления ПДЧ и готовы ли к этому в Генеральном штабе Украины? ... Основной целью Годовой национальной программы (сотрудничества под эгидой комиссии Украина - НАТО. - Ред.) в части, касающейся Минобороны и ВСУ, является то, чтобы мы соответствовали критериям членства в НАТО. По сути, Годовая национальная программа по своей структуре соответствует ПДЧ", - заявил он.

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По словам Левчик, ВСУ уже очень долго работают над достижением совместимости с вооруженными силами стран Альянса.

"Я вас уверяю, что есть реальный прогресс, и мы продвигаемся в нужном направлении, и мы в случае предоставления ПДЧ будем готовы плавно перейти из формата ГНП в ПДЧ и продолжить подготовку как ВСУ, так и всех государственных (органов), потому, что не только ВСУ вступают в НАТО, а государство вступает в НАТО. Мы будем к этому готовы", - сказал Левчик.

На уточняющий вопрос о возможности для украинской армии достичь стандартов Альянса до 2020 года, как об этом заявил украинское руководство, он ответил: "Мы упорно работаем над этим, поставлена задача по достижению совместимости с государствами-членами НАТО. Это процесс, который не может быть приостановлен, даже в государствах-членах НАТО, которые существуют, этот процесс непрерывный. Он постоянно идет и постоянно совершенствуется. Прогресс есть, и мы работаем над этим вопросом".

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В Украине в рамках трастового фонда Североатлантического альянса по киберзащите создается киберполигон Вооруженных сил Украины, сообщил Левчик, пишет Главком.

"Трастовый фонд НАТО по кибернетической защите. Здесь я хочу заметить, что ответственным органом государственной власти за реализацию проекта этого трастового фонда является СБУ, но в рамках этого трастового фонда Вооруженными силами реализуется пилотный проект по созданию киберполигона ВСУ. Интересный проект", - отметил Левчик.

По его словам, трастовые фонды НАТО используются для развития оперативных возможностей и содействию общей трансформации ВСУ.

"Сейчас работают восемь таких фондов, шесть из которых были основаны на выполнение решений саммита НАТО в Уэльсе, в сентябре 2014 года, на фоне агрессии России против Украины", - заявил он.