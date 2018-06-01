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 Киевские новости
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 7 июня под зданием Киевсовета пройдет акция в поддержку передачи Почтовой площади в собственность города

Жителей Киева призывают прийти 7 июня на сессию для поддержки постановления о передаче Почтовой площади в собственность Киева.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила один из организаторов акции за передачу Почтовой площади в коммунальную собственность Аннабелла Морина, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, чтобы защитить Почтовую, на сессию 7 июня в 10 утра должны прийти сотни людей! У нас нет никого, кроме нас самих. Если Почтовая площадь не будет возвращена в коммунальную собственность города, мы потеряем древнюю улицу 11-12 века, мы потеряем археологические раскопки, мы потеряем историческое место, связанное с событиями крещения Киевской Руси-Украины. В первом чтении проект удалось принять только со второй попытки. Первая провалилась, потому что пришло мало людей. Только большое количество людей спасет Почтовую. Это ПОСЛЕДНИЙ самый главный шаг. Пишите в личку свои имена фамилии. Зовите друзей. Берите с собой детей. Это будет очень важный интересный день", - рассказала она.

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7 июня под зданием Киевсовета пройдет акция в поддержку передачи Почтовой площади в собственность города 01

Напомним, 19 апреля Киевсовет проголосовал в первом чтении за проект постановления о возвращении Почтовой площади в собственность Киева. 7 июня на сессии Киевсовета постановление должно рассматриваться во втором чтении.

Источник: https://censor.net.ua/n3069174
 
 
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А чиїй власності вона зараз, написати і забули.
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Реклама карлсона і флуд, а тому в спам.
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Просто Міхо почне чергову леворуцію на Поштовій Площі.
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ты такая старая ведьма что Михо отказался тебя трахнуть
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Время настало всё возвращать в казну государство, а всех ублюдков-прихватизаторов за расхищение народного достояния расстреливать и вешать. Уверен народ встретит овациями расстрелы этих ублюдков.
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А как это умудрились Почтовую площадь вынуть из коммунальной власнисти ? При черновецком с довгим или при попове. ?
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А как и когда ее приватизировали? А памятник Хмельницкому еще не продали? Кстати, надо бы разобраться, героем чего он является.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новости7 июня под зданием Киевсовета пройдет акция в поддержку передачи Почтовой площади в собственность города
 
 
 
 
 
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