 7 июня под зданием Киевсовета пройдет акция в поддержку передачи Почтовой площади в собственность города

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила один из организаторов акции за передачу Почтовой площади в коммунальную собственность Аннабелла Морина, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, чтобы защитить Почтовую, на сессию 7 июня в 10 утра должны прийти сотни людей! У нас нет никого, кроме нас самих. Если Почтовая площадь не будет возвращена в коммунальную собственность города, мы потеряем древнюю улицу 11-12 века, мы потеряем археологические раскопки, мы потеряем историческое место, связанное с событиями крещения Киевской Руси-Украины. В первом чтении проект удалось принять только со второй попытки. Первая провалилась, потому что пришло мало людей. Только большое количество людей спасет Почтовую. Это ПОСЛЕДНИЙ самый главный шаг. Пишите в личку свои имена фамилии. Зовите друзей. Берите с собой детей. Это будет очень важный интересный день", - рассказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Депутаты "Самопомочи" разработали законопроект, который введет в Киеве реальное самоуправление, - Садовый

Напомним, 19 апреля Киевсовет проголосовал в первом чтении за проект постановления о возвращении Почтовой площади в собственность Киева. 7 июня на сессии Киевсовета постановление должно рассматриваться во втором чтении.