 С 1 по 3 июня в Киеве ограничат движение транспорта из-за международных велосоревнований

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В частности, 1 июня с 09:00 до 14:00 международные соревнования "HORIZON PARK RACE FOR PEACE" пройдут по маршруту: ул. Академика Глушкова, 10 (площадь у Киевского ипподрома) (старт) - ул. Академика Глушкова - Одесская площадь - ул. Академика Заболотного - ул. Ивана Сирко - ул. Васильковская (финиш).

2 июня с 09:00 до 12:00 международные соревнования "HORIZON PARK WOMAN CHALLENGE" пройдут по маршруту: ул. Крещатик (старт) - б-р Т. Шевченко - пл. Победы - ул. Победы - ст. м "Нивки" (разворот) - ул. Победы - пл. Победы - б-р Т. Шевченко - ул. Крещатик (до перекрестка с ул. Михайловской) - Майдан Незалежности (финиш).

2 июня с 13:00 до 16:00 международные соревнования "HORIZON PARK RACE MAIDAN" пройдут по маршруту: ул. Крещатик (старт) - б-р Т. Шевченко - пл. Победы - ул. Победы - ст. м "Нивки" (разворот) - ул. Победы - пл. Победы - б-р Т. Шевченко - ул. Крещатик (до перекрестка с ул. Михайловской) - Майдан Незалежности (финиш).

Смотрите на "Цензор.НЕТ": Украинские военные будут бороться за звание лучшего танкового взвода на Tank Challenge 2018 в Германии, - Минобороны. ВИДЕО

2 июня с 16:00 до 17:00 открытый чемпионат города Киева по велосипедному спорту в гонке критериум - по маршруту: ул. Крещатик (старт) - перекресток ул. Крещатик и ул. Богдана Хмельницкого (разворот) - ул. Крещатик - Майдан Незалежности (финиш).

3 июня с 09:00 до 17:00 международные соревнования "HORIZON PARK CLASSIC" пройдут по маршруту: ул. Н. Гринченко (старт) - ул. Кировоградская - просп. Лобановского - ул. Головка - Протасов Яр - ул. Н. Гринченко (финиш).

Кроме того, запланировано ограничения транспортного движения для монтажа и демонтажа сцены и специальных конструкций 2 июня с 07:00 до 18:00 на ул. Крещатик, 36 (перед зданием Киевской городской государственной администрации) и 3 июня с 07:00 до 18:00 - на ул. Николая Гринченко, 4.

Также дополнительно будет сообщено об изменениях в работе наземного пассажирского транспорта в связи с этим спортивным событием.

Справка. Международная велогонка "Race Horizon Park" категории 1.2 UCI традиционно проходит в День Киева. Новинкой открытия соревнований 2018 г. станет место старта - гонщики отправятся на первый маршрут с проспекта Академика Глушкова, 10. Ранее маршрут пятничной велогонки "Horizon Park Race for Peace" проходил в пгт Чабаны. В этом году там состоится только спортивная часть соревнований.

В целом же программа "Race Horizon Park" - это 5 отдельных международных велогонок: три мужские ( "Horizon Park Race for Peace", "Horizon Park Race Maidan", "Horizon Park Classic") и две женские ( "Horizon Park Women Challenge" и "VR Women ITT").

В этом году в соревнованиях принимают участие 20 мужских и 8 женских команд из 13 стран: Украины, Беларуси, Казахстана, Чехии, Норвегии, Дании, Венгрии, Испании, Италии, Кипра, Азербайджана, Узбекистана, Польши.