 Подозреваемый в организации убийства Бабченко Герман является фигурантом другого уголовного дела о подделке документов

Согласно информации в базе судебных решений, старший следователь следственного отдела Киево-Святошинского отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области ходатайствовал перед судом о домашнем аресте исполнительного директора ООО за то, что тот, по данным следствия, в середине декабря 2016 года внес в протокол собрания неправдивые данные, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В соответствии с данными госреестра, единственным владельцем 10% в УНСП "Шмайсер" является Борис Герман.

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Следователь также обвинил 10%-го участника ООО в том, что совместно с владельцем на тот момент 50% доли и директором УНСП Антониной Капилян они провели без кворума собрание и незаконно исключили из состава участников владельца 40% Валерия Павлюка, который и стал инициатором этого уголовного дела, возбужденного в сентябре 2017 года.

Суд, рассмотрев это ходатайство 4 апреля этого года, своим определением применил к подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства. Срок действия определения был установлен до 27 мая этого года включительно.

В судебных материалах говорится, что Б.Герман приобрел 10% долю УНСП "Шмайсер" стоимостью 68,5 тыс. в декабре 2015 года у А.Капилян - тогда же, когда она продала 40% долю В.Павлюку.

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Согласно информации в базе судебных решений, обвинения в адрес А.Капилян более серьезные. В частности, она подозревается в мошеническом завладении в 2015 году $63,8 тыс. у двух физлиц, а также 320 тыс. у "Благотворительного фонда ветеранов войны и участников АТО" и 1,1 млн грн у ЧП "Маркон".

Помимо того в начале 2016 года директор УНСП взяла беспроцентный заем в 111,11 тыс. у владельца 40% В.Павлюка, однако, по данным следствия, присвоила их.

В судебных материалах также говорится, что после наложения судом ареста на 90% долю А.Капилян, которую она получила после исключения их состава участников владельца 40%, ей удалось продать трем лицам по 5% и внести соответствующие измененияв госреестр. Согласно ему, сейчас совладельцами УНСП "Шмайсер" в таких долях являются Антон Бондаренко из Чернигова, Виталий Милин из Нью-Йорка и Юрий Костянчук из Киева.

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В результате суд применил к А.Капилян меру пресечения в виде домашнего ареста и в мае продлил его на два месяца – до 11 июля включительно.

УНСП "Шмайсер", согласно данным на его сайте, было основано в 1994 года одной из оружейных фирм Германии "Эрма-Верке" (Дахау) и ЗАО "Сапсан" в долях 51% на 49%. А.Капилян, по данным судебных материалов, в марте 2010 года стала владельцем 5%, а в марте 2014 увеличила ее до 60,31%. В начале декабря 2015 года она сконцентрировала 100% ООО, после чего в том же месяце продала 50% Б.Герману и В.Павлюку.

Предприятие наладило выпуск пистолетов и револьверов для отстрела резиновых пуль, газовых и сигнальных пистолетов, а также 9 мм. В то же время в последние годы объем реализации УНСП "Шмайсер" незначительный. В частности, в 2016 году виручка сократилась на 0,8% - до 2,02 млн грн, а чистый убыток составил 0,42 млн грн против 0,06 млн грн чистой прибыли годом ранее.

Б.Герман является также совладельцем еще целого ряда небольших предприятий, в частности, ООО "Си Фрут" (Киев) – 35%, "Альпийский клуб" – 50%, а также директором и совладельецем ООО "Частное дело-2000" с долей 55%, в котором еще 5% принадлежит его отцу Льву Герману.

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В свое время он был совладельцем полного общества "Ломбард-Денди" и одесского "Дома торговли" с Михаилом Бродским, киевского "Дома тканей плюс" с Юрием Притыкой и броварского "Сити" с Александром Лойфенфельдом.

Также стало известно, что руководитель ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие "Шмайсер" год назад был задержан за распродажу оружия.

"Благодаря слаженному сотрудничеству следователей прокуратуры города Киева и оперативников СБУ был задержан руководитель ООО "Украинско-немецкое совместное предприятие "Шмайсер", которое специализируется на изготовлении травматического оружия", - сообщил в фейсбуке 14 июня 2017 года заместитель прокурора Киева Андрей Андреев.

По его словам, руководителю ООО было сообщено о подозрении.

"Этот беспринципный тридцатиоднолетний гражданин пытался непосредственно на рабочем месте за 66 тысяч гривен продать боевые пистолеты Макарова, ТТ, а также пистолеты Шмайсер со "збитыми" идентификационными номерами", - говорится в сообщении зампрокурора.

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".

31 мая суд арестовал на 60 суток Германа, подозреваемого в организации убийства Бабченко.