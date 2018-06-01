 В НАТО призвали РФ прекратить вмешательство в Украину и свою злокачественную деятельность, направленную на разделение Альянса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Левый берег", об этом посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон сообщила на своей странице в соцсети.

"США поддерживают политику сдерживания, обороны и диалога в отношении России. В ходе сегодняшней встречи союзники НАТО обратились к России с общим посланием: прекратите вмешательство в Украину и прекратите злокачественную деятельность, направленную на разделение нашего Альянса.", - написала она.

На сайте НАТО сообщается, что заседание состоялось на уровне послов, обсуждение коснулось ряда тем, включая ситуацию в Украине, а также военной деятельности, прозрачности и уменьшения рисков.

В официальном сообщении подчеркивается, что подход НАТО к России является последовательным: практическое сотрудничество было приостановлено в 2014 году из-за агрессии России в Украине.

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В то же время в Альянсе акцентируют на том, что каналы политического диалога открыты, и Совет Россия-НАТО является важным форумом.

"НАТО и Россия поддерживают линии связи между своими военными", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее постпред США при НАТО выступила за членство Украины в альянсе. Кей Бейли Хатчисон при этом потребовала успехов в борьбе с коррупцией.