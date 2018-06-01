EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Российские террористы сбили Боинг Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  1779  28
Материалы по теме:
Все про:НАТО (5830) Россия (69463) Хатчисон Кэй Бэйли (3)

 В НАТО призвали РФ прекратить вмешательство в Украину и свою злокачественную деятельность, направленную на разделение Альянса

В ходе заседания Совета Россия-НАТО в четверг страны-члены Североатлантического альянса призвали Россию прекратить вмешательство в Украину и попытки разрушить единство Альянса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Левый берег", об этом посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон сообщила на своей странице в соцсети.

"США поддерживают политику сдерживания, обороны и диалога в отношении России. В ходе сегодняшней встречи союзники НАТО обратились к России с общим посланием: прекратите вмешательство в Украину и прекратите злокачественную деятельность, направленную на разделение нашего Альянса.", - написала она.

На сайте НАТО сообщается, что заседание состоялось на уровне послов, обсуждение коснулось ряда тем, включая ситуацию в Украине, а также военной деятельности, прозрачности и уменьшения рисков.

В официальном сообщении подчеркивается, что подход НАТО к России является последовательным: практическое сотрудничество было приостановлено в 2014 году из-за агрессии России в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы будем рады членству Украины в НАТО, - постпред США Хатчисон

В то же время в Альянсе акцентируют на том, что каналы политического диалога открыты, и Совет Россия-НАТО является важным форумом.

"НАТО и Россия поддерживают линии связи между своими военными", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее постпред США при НАТО выступила за членство Украины в альянсе. Кей Бейли Хатчисон при этом потребовала успехов в борьбе с коррупцией.

Источник: https://censor.net.ua/n3069169
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Уже очень хорошо изучена психология серийных убийц. Их нельзя ни чем остановить, у них совсем другая логика. Они сами ждут когда кто то их поймает, потому что физиологически не могут остановится.
 показать весь комментарий
 
 
Дуже цікава тема. Але тут "серійні вбивці" Світового масштабу і їх пре з середини.
 показать весь комментарий
 
 
В НАТО призвали РФ прекратить
В НАТО призвали РФ прекратить вмешательство в Украину и свою злокачественную деятельность, направленную на разделение Альянса - Цензор.НЕТ 3830
Послушались?
Четыре года уговаривают, может пора понять, эти методы не работают.
 показать весь комментарий
 
 
...потрібно всипать звіздюлєй, може спрацює В НАТО призвали РФ прекратить вмешательство в Украину и свою злокачественную деятельность, направленную на разделение Альянса - Цензор.НЕТ 7575
 показать весь комментарий
 
 
Призвали очередной раз. Ну и что? Ничего.
 показать весь комментарий
 
 
"запрєщаю входіть на государствєнную прістань! запрещаю входіть на государствєнную прістань!..."
 показать весь комментарий
 
 
если бы у вонючек отсутствовало яо то с ними бы никто не сюськался...
 показать весь комментарий
 
 
_Надо придушить их настоящими санкциями сегодня. А Запад не хочет! Ну что ж, глупцы, значит сдохнуть вам завтра в ядерной ТМВ после вторжения рашистов в ЕС. Вы сами сделали выбор. Только зачем вам мертвым бабки?
 показать весь комментарий
 
 
носитесь с этим полудурком под фамилией раша...А оно и гомном кинет и жопу покажет ...и от этого счастливое
 показать весь комментарий
 
 
У НАТО закликали РФ припинити втручання в Україну та свою злоякісну діяльність, спрямовану на зруйнування єдності Альянсу - Цензор.НЕТ 3176Енту злокачественную опухоль Планеты-паРашку нада искоррреннить нахнавсегда!!! Желательна вАтомною бимбою!!!
 показать весь комментарий
 
 
Призыватели, пля, немощные. Позорище сплошное. Призовите Ктулху, КПД будет такой же.
 показать весь комментарий
 
 
Путин пед..к, а не дурак и ЯО некто применять не будет.Кому от нефть с газом продовать будет а это его и кентов денюжки.С Пуйлом нужно разгаваривать х..ом.
 показать весь комментарий
 
Вы его личный психиатр? Если нет, то это лишь ваши фантазии и домыслы, какие мысли и бред в под его черепушкой у вас нет возможности знать!
 показать весь комментарий
 
 
потужный ход. надеюсь пономарио высветит в онолитеге это грандиозное событие
 показать весь комментарий
 
 
И? Что толку от призывов, нужен язык ультиматума, пошаговое "отрубание голов" горынычу, при не выполнении ультиматума, последнее - это ПОЛНАЯ БЛОКАДА И БОЙКОТ, включая тех, кто будет нарушать эту блокаду!
 показать весь комментарий
 
 
_Да, Запад всё проебал в 2008, сами же себе подложили бомбу с будильником. Теперь нужно действовать гораздо жестче и оперативней. Но до болванов так до сих пор и не дошло... История повторяется и Уроборос укусил себя за хвост. Только у теперешнего фюрера есть такая вундервафля, которая прошлому и не снилась...
 показать весь комментарий
 
 
Пора бы призывы по официальным каналам дублировать дипломатическим "Томагавком". С глубокой обеспокоенностью, что мало...
 показать весь комментарий
 
 
Таак глубоко пофиг, как Вовка и его окружение грабит и оббирает вату.
 показать весь комментарий
 
И тут пуйло делает круглые глазки" какой самолет, какое вмешательство, нас просто не любят, это русофобия"
 показать весь комментарий
 
А мы призываем НАТО прекратить злокачественную жизнедеятельность РФ на планете Земля.
 показать весь комментарий
 
Вопрос вот в чем-хуйло растормошил спящий запад,вытянул Нато из теплого домика, где он тихо посыпал и похрапывал. Заставил скинуть жирок и дойти до границ параши. А смысл после всего этого где то на границе останавливаться? Надо делать буферную зону по территории параши как минимум
 показать весь комментарий
 
Злокачественная деятельность??? Может им хирургическую операцию по расчленению пора проводить или химиотерапию применить
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ НАТО призвали РФ прекратить вмешательство в Украину и свою злокачественную деятельность, направленную на разделение Альянса
 
 
 
 
 
 вверх