 Трое воинов ранены. Боевые действия идут по всей линии соприкосновения: наемники РФ применяют запрещенное оружие, - ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 7:00 1 июня 2018 г.

"За прошедшие сутки, 31 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. Боевые действия продолжались по всей линии соприкосновения. Активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила противнику улучшить тактическое положение. Российско-оккупационные войска 7 раз применяли запрещенное оружие - минометы калибров 120 и 82 мм и артиллерию калибра 122 мм. Всего за минувшие сутки зафиксированы 26 нарушений режима прекращения огня противником", - говорится в сообщении.

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"На Луганском направлении активно боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское. На Донецком направлении - в районах населенных пунктов Новоселовка вторая и Каменка, на Мариупольском направлении - в районах населенных пунктов Чермалык, Павлополь и Водяное. С целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления его огневых точек, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, надежно удерживали занимаемые позиции", - добавили в штабе ООС.

"Как уже сообщалось, вчера утром, противник, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, обстрелял населенный пункт Чермалык, выпустив около 30 снарядов и мин. Украинской стороной СЦКК зафиксированы попадания мины во двор частного дома", - отметили в штабе.

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"За прошедшие сутки в боях ранения получили трое наших воинов. По данным разведки, противнику нанесены потери: двое оккупантов погибли и двое ранены. Уничтожены 5 единиц техники, из них 2 грузовых автомобиля с боеприпасами, 1 автомобиль неустановленного типа, 2 единицы ЗУ-23-2 и 1 миномет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - констатировали в штабе.



