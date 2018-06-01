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 Трое воинов ранены. Боевые действия идут по всей линии соприкосновения: наемники РФ применяют запрещенное оружие, - ООС

Ситуация в зоне проведения ООС остается сложной: боевые действия идут по всей линии соприкосновения, наемники РФ применяют запрещенное минскими соглашениями вооружение. За прошедшие сутки в боях ранения получили трое украинских воинов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке штаба ООС по состоянию на 7:00 1 июня 2018 г.

"За прошедшие сутки, 31 мая, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной. Боевые действия продолжались по всей линии соприкосновения. Активная оборона позиций подразделениями Объединенных сил не позволила противнику улучшить тактическое положение. Российско-оккупационные войска 7 раз применяли запрещенное оружие - минометы калибров 120 и 82 мм и артиллерию калибра 122 мм. Всего за минувшие сутки зафиксированы 26 нарушений режима прекращения огня противником", - говорится в сообщении.

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"На Луганском направлении активно боевые действия продолжались в районе населенного пункта Новотошковское. На Донецком направлении - в районах населенных пунктов Новоселовка вторая и Каменка, на Мариупольском направлении - в районах населенных пунктов Чермалык, Павлополь и Водяное. С целью недопущения продвижения противника в сторону наших позиций и подавления его огневых точек, подразделения Объединенных сил давали адекватный ответ, надежно удерживали занимаемые позиции", - добавили в штабе ООС.

"Как уже сообщалось, вчера утром, противник, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, обстрелял населенный пункт Чермалык, выпустив около 30 снарядов и мин. Украинской стороной СЦКК зафиксированы попадания мины во двор частного дома", - отметили в штабе.

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"За прошедшие сутки в боях ранения получили трое наших воинов. По данным разведки, противнику нанесены потери: двое оккупантов погибли и двое ранены. Уничтожены 5 единиц техники, из них 2 грузовых автомобиля с боеприпасами, 1 автомобиль неустановленного типа, 2 единицы ЗУ-23-2 и 1 миномет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - констатировали в штабе.

Трое воинов ранены. Боевые действия идут по всей линии соприкосновения: наемники РФ применяют запрещенное оружие, - ООС 01
Трое воинов ранены. Боевые действия идут по всей линии соприкосновения: наемники РФ применяют запрещенное оружие, - ООС 02

Источник: https://censor.net.ua/n3069166
 
 
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Утилізація сепарсько-колорадської гидоти триває !!!))
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Резерви! В першу чергу потрібні резерви, не повторюйте помилки Дебальцевського котла, коли не виявилось боєздатних підрозділів затикати дірки в обороні! Краще частіше виводити на ротацію солдат, але завжди мати біля фронту на відстані 100км 40 тис. боєготових солдат та офіцерів. Жуков під час оборони Москви мав 90 тис. на 300км фронту і не міг зупинити танкові колони ворога, а в нас 40 тис. на 450км.!!!! Резерви потрібні негайно!
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Резерви у Польщі та Чехії. Ну й на бойових диванах.
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Формування резервів це завдання Генштабу, а Генштаб абсолютно нічого не робить! Чисельність ЗСУ не збільшується, як була визначена максимальна чисельність ЗСУ - 204 тис. солдат та офіцерів в 2014 році, так і лишилась по сьогодні! Потрібно збільшувати граничну чисельність ЗСУ до 600 тис. солдат та офіцерів, бо путін має армію в 2 млн. осіб, з який 600 тис. контрактників и 240 тис. офіцерів! Потрібен паритет хоча б по контрактникам, щоб вести бойові дії по всьому кордону з росією та Білоруссю поки йде мобілізація. Але влада ховає голову в пісок і нічого робити не хоча - влада ідіотів! А Генштаб не вимагає збільшення чисельності ЗСУ, тобто спокійно дивиться як влада саботує оборону України!
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Головний резерв, 40 тис. солдат та офіцерів, має стояти в 100км від лінії фронту за межами зони ураження реактивної артилерії ворога, там де не дістає ворожий РСЗВ Смерч. Головний резерв має бути надійно прикритий засобами ППО! Головний резерв має посилити та замінити бригади на фронті, які понесли жахливі втрати особового складу та техніки в перші години масштабного наступу. Після того як перша хвиля танкового наступу буде відбита, в лінію фронту мають підійти свіжі підрозділи, а найбільш постраждалі підрозділи мають відійти в тил на доукомплектування та заміну бронетехніки! Головне завдання витримати перші години масованого артилерійсько-ракетного обстрілу та масованого танкового наступу, а далі свіжі резерви мають нанести контрудар і на плечах відступаючих окупантів просунутись на 100 км вглиб окупованих територій, оточити міста, перекрити дороги, розпочати зачистки населених пунктів від окупантів. В цей час на фронті має рухатись ще 40 тис. солдат та офіцерів, для третьої хвилі наступу, замінювати найбільш вибиті підрозділи на фронті.
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Жуков ~ це муд©к а не маршал, "хохлов не жалеть, баби еще нарожают!" сотні тис своїх резервів Жулв поклав у воду Дніпра та під Берліном влаштував соцзмагання хто перший візьме Берлін із Коневим.
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Так, Жуков не є геніальним полководцем, але ж і наші генерали Генштабу та штабу ООС теж далеко не військові генії! Тому потрібно готувати великі резерви, бо немає видатних командирів і війна перетворюється на звичайну бойню в якій виграє той в кого резерви більші!
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Если даже наши новости почитать, у нас потери практически одинаковые.
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Ну да, при таких темпах нанесения урона противнику и сугубо оборонительной тактике воевать вам еще лет пятьдесят, ну, или пока бюджет от военных расходов не гахнется.
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Украинским защитникам- выздоровления, противнику-смерти!
И, в придачу уместный здесь, как мне кажется , слегка подправленный советский плакат времен второй мировой войны

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То есть при ООС только УДЕРЖИВАЮТ ПОЗИЦИИ, судя из сообщения? А при АТО медленно отбирали населенные пункты обратно. Я правильно поняла ?
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КИЇВ. 1 червня. УНН. Минулої доби українські сили в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі серед іншого знищили два вантажних автомобіля з боєприпасами, дві зенітні установки ЗУ-23-2 та один міномет. Про це УНН з посиланням на дані розвідки повідомляє з посиланням на прес-центр ООС.
"Знищено 5 одиниць техніки, з них 2 вантажних автомобіля з боєприпасами, 1 автомобіль невстановленого типу, 2 одиниці ЗУ-23-2 та 1 міномет", - повідомили у прес-центрі.
Крім того, за даними розвідки, противник зазнав втрат.
"Двоє окупантів загинули та двоє поранено", - додали у штабі.
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Спасибо за инфу.
А сколько квадратных метров земли отвоевано у оккупантов? При АТО продвигались вперед
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Зараз міряють з рулеткою, залишайтесь на зв'язку, вам повідомлять.
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Собакам собачья смерть. Уничтожать рашистов
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"... двоє окупантів загинули та двоє поранено..."

напишіть ще "... окупанти геройски загинули... " про знищених тварин...

дебилібля... ©гов.Лошадь
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Сводки военных потерь все пополняются. В Россию массовым потоком идет Груз-200
Груз 200 из Донбасса в Россию - до 50 тыс. за 4 года войны.

https://www.youtube.com/watch?v=1emmyXOf_7k
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Цензор.НЕТНовостиОбществоТрое воинов ранены. Боевые действия идут по всей линии соприкосновения: наемники РФ применяют запрещенное оружие, - ООС
 
 
 
 
 
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