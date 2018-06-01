 Адвокаты подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа подадут апелляцию на избранную меру пресечения

Об этом адвокат подозреваемого Евгений Солодко сообщил в комментарии журналистам после заседания суда, передает кореспондент Цензор.НЕТ

"Мы конечно будем подавать апелляцию. Она будет обязательно. Возможно за эти пять дней появится новая информация, о том, что Герман действительно сотрудничал с украинской контрразведкой", – отметил Солодко.

Он утверждает, что показания прокуроров необоснованны.

Говороя о том, почему Герман не дал информацию о том, что он сотрудничает с правоохранителями раньше, адвокат заявил, что тот "переживал за свою безопасность".

Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.

Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".