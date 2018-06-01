 Адвокаты подозреваемого в организации убийства Бабченко Германа подадут апелляцию на избранную меру пресечения

Об этом адвокат подозреваемого Евгений Солодко сообщил в комментарии журналистам после заседания суда, передает кореспондент Цензор.НЕТ
"Мы конечно будем подавать апелляцию. Она будет обязательно. Возможно за эти пять дней появится новая информация, о том, что Герман действительно сотрудничал с украинской контрразведкой", – отметил Солодко.
Он утверждает, что показания прокуроров необоснованны.
Говороя о том, почему Герман не дал информацию о том, что он сотрудничает с правоохранителями раньше, адвокат заявил, что тот "переживал за свою безопасность".
Напоминаем, 29 мая сообщалось об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.
30 мая стало известно, что Бабченко жив. СБУ провела спецоперацию с целью задержания заказчика покушения.
Глава СБУ Грицак заявил: "Спецслужбы РФ заплатили за убийство Бабченко $40 тысяч, организатор задержан". СБУ также опубликовало разговор между исполнителем и заказчиком убийства Бабченко: "Сумочка у тебя готова? Тебе ж надо будет дать инструмент". Кроме того, ведомство обнародовало кадры задержания заказчика "убийства" Бабченко: "Сейчас все расскажем".
Сегодня взоры всех небезразличных
прикованы к событиям в Тбилиси.
Просьба быть снисходительными к
нашим стараниям.
Первоначально они освещались в
переводе Alex Kruze по нашей просьбе,
за что ему огромное спасибо.
Вкратце напомним. Убийство.
Подозреваемые являются протеже
высокопоставленных лиц. Одного
обвиняемого в убийстве - оправдали.
Второго отпустили якобы из-за
недостаточности улик.
Народ единодушно поддерживает
требования отставки главного
прокурора, которые озвучены отцом
погибшего и который просит
поддержать его требования.
Продолжение событий освещает на
русском по нашей просьбе Таня
Ризаева.
Общаемся через Skype, буквально по
времени событий. Чтобы было
понятно, огромное количество людей
находится на проспекте Руставели
перед парламентом! Как правило там
проходят все политические акции
грузинского народа! Это как Майдан в
Киеве.
Таня акцентирует внимание, что еще
днем, Ника Гварамия, директор
Рустави-2, на митинге призвал все
демократические силы поддержать
акцию и принять меры к избавлению
народа и государства от этой
преступной власти и фашистского по
своей сущности правительства и
такого же Иванишвили, поскольку они
работают на уничтожение грузинского
народа и государства.
Сейчас на митинге люди требуют
отставки правительства во главе с
премьером и убрать Иванишвили со
своей партией и уничтожить эту
бандитскую систему.
Они потребовали у президента
присоединиться к их требованиям у
распустить парламент. Протестующие
постановили, что не разойдутся, пока
их требования не будут выполнены!
Народ собирается ставить палатки.
Кстати, глав прокурор ушел в отставку
(это тот, который похож на Шарикова)!
Зачитываются письма от грузинских
эммигрантов, которые полностью
поддерживают требование
митингующих. В частности из Англии,
США и других зарубежных стран.
Таня отмечает, что митингующие
обратились с просьбой к народу Грузии
подтягиваться в Тбилиси, чтобы
окончательно избавиться от этой
коррупционной банды, чтобы
ликвидировать преступную систему
которая цинично ущемляет права
народа и уничтожает результаты
реформ Президента Грузии
Саакашвили. Дальше.
С разных районов и городов Грузии
народ двигается на Тбилиси!
Только что один из членов
правительства, вместе с семьей,
покинул Грузию. Ему помогли
скрыться!
На митинге появился премьер
министр, чьей отставки требует народ.
Люди свистят и кричат - уходи!
Ориентировочно количество
прибывших к парламенту составляет
не менее 50 тысяч человек. Это при
том, что со всех концов Грузии в
Тбилиси едут и едут.
Что еще. Прибыл премьер, но ему не
дали сказать и слова, забросали
пустыми пластиковыми бутылками)))))
Последние новости. Проходят
одновременные мощные митинги-
акции за отставку правительства в
Батуми, Кутаиси
Вопрос Тане Ризаевой: как проходит
акция мирно или агрессивно. Ответ: на
акции присутствуют граждане Грузии, а
это означает - люди разных
национальностей, без всяких
оскорбительных различий.
Выступающие грузины, обращаясь к
присутствующим обращаются
«граждане Грузии!». То есть,
национальность не имеет значения,
все желают одного - свободы от
негодяев! Вопрос второй - есть ли
призывы к уничтожению имущества
подозреваемых и их заступников.
Ответ: этот дикий беспредел никогда
не практиковался в Грузии! Для Грузии
- это нонсенс!
Таня, спасибо от граждан Украины.
Надеемся на продолжение
сотрудничества. Надеемся, что
дружный народ Грузии добьется всего
того, чего был лишен. Удачи друзья!
Продолжение следует