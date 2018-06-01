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 Луценко: Школьница в Торецке погибла от обстрела террористов "ЛНР"

Унесший жизнь школьницы в Торецке обстрел был совершен боевиками "ЛНР," утверждает генеральный прокурор.

"Есть доказательства технического характера - по разрыву, по рассчитанной дуге, по характеру лунки после выстрела - в этом вина террористической группировки "ЛНР", которая в очередной раз убила мирную жительницу", - сказал Ю.Луценко в четверг вечером в программе "Право на власть" на телеканале 1+1, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он выразил недоумение тем, что международные партнёры Украины в таких случаях не делают "громких заявлений на весь мир".

Также смотрите: Обстрел Торецка, в результате которого погибла девочка, велся террористами с шахты Гагарина. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3069162
 
 
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Наконец то, во что значит профессионалы, разобрались таки.
А все то до этого думали что то ИГИЛ из Сирии пальнул.
Премию выписать нужно хоть с полмиллиона, за то что так быстро определили.
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Премии будут по-любому, только чтобы все в это поверили - надо было пригласить для совместного расследования международных наблюдателей!
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Навряд варто так систематично шпиняти західним партнерам, Юрко.
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отже всі погані - і опозиція і на заході партнери і на сході, тільки ця влада з таким прокурором гарна
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Террористы ЛНР и прочие только не В.В. Ху#ло... что оно в прокуратуре делает кроме как бухает Луценко: Школьница в Торецке погибла от обстрела террористов "ЛНР" - Цензор.НЕТ 6823
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЛуценко: Школьница в Торецке погибла от обстрела террористов "ЛНР"
 
 
 
 
 
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