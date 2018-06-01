 Луценко: Школьница в Торецке погибла от обстрела террористов "ЛНР"

"Есть доказательства технического характера - по разрыву, по рассчитанной дуге, по характеру лунки после выстрела - в этом вина террористической группировки "ЛНР", которая в очередной раз убила мирную жительницу", - сказал Ю.Луценко в четверг вечером в программе "Право на власть" на телеканале 1+1, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он выразил недоумение тем, что международные партнёры Украины в таких случаях не делают "громких заявлений на весь мир".

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