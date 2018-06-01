 В расследовании резонансных убийств Шеремета и Окуевой следствие не продвинулось, - Луценко

Об этом он сказал в прямом эфире телепрограммы "Право на владу", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Українські Новини.

"Это правда, что нас есть за что критиковать, я это искренне признаю. В нескольких резонансных заказных убийствах я, к сожалению, не могу вам дать результат, хотя бы промежуточный. Павел Шеремет, известный журналист и друг многих здесь присутствующих, к сожалению, следствие не имеет серьезного продвижения ни по одной из версий, которые сейчас тщательно отрабатываются", - сказал Луценко.

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Он добавил, что в деле об убийстве бывшего бойца добровольческого батальона сил антитеррористической операции (АТО) Амины Окуевой и некоторых сотрудников Службы безопасности Украины также нет серьезных результатов.

Луценко отметил, что правоохранительные органы в целом есть за что критиковать, и это необходимо делать, однако допускать оскорбления непозволительно.

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