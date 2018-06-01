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 В расследовании резонансных убийств Шеремета и Окуевой следствие не продвинулось, - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что следствие не продвинулось ни по одной из версий по делу об убийстве журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета.

Об этом он сказал в прямом эфире телепрограммы "Право на владу", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Українські Новини.

"Это правда, что нас есть за что критиковать, я это искренне признаю. В нескольких резонансных заказных убийствах я, к сожалению, не могу вам дать результат, хотя бы промежуточный. Павел Шеремет, известный журналист и друг многих здесь присутствующих, к сожалению, следствие не имеет серьезного продвижения ни по одной из версий, которые сейчас тщательно отрабатываются", - сказал Луценко.

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Он добавил, что в деле об убийстве бывшего бойца добровольческого батальона сил антитеррористической операции (АТО) Амины Окуевой и некоторых сотрудников Службы безопасности Украины также нет серьезных результатов.

Луценко отметил, что правоохранительные органы в целом есть за что критиковать, и это необходимо делать, однако допускать оскорбления непозволительно.

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Источник: https://censor.net.ua/n3069161
 
 
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А следствие само двигаться не может... У него ног нет...
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Ще й як само рухається, просто треба вчасно інсценізувати...
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а вот у фсб таких проблем нет. сбу ссыт работать на територии россии.
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Ну так подай сам в отставку, и выгони бестолочей прокуроров
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Чтобы быть профессиональным следователем недостаточно получать высокую зарплату...
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Воооооот.))) Уже ближе к теме....))))) С этого и надо было начинать свою вчерашнюю "обличительную речь" в адрес "зрадофилов".))))))))
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Югік уже хоть якусь бумажку собі зробив, шоб щитатись генпрокурором? Чи буде як яник потом волати?..
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ расследовании резонансных убийств Шеремета и Окуевой следствие не продвинулось, - Луценко
 
 
 
 
 
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